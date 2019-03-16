Матч сурка. УНИКС снова обыграл «Локо»

Про отданный казанцам четвертьфинал Еврокубка в Краснодаре не вспоминали. Надо было двигаться дальше, тем более что в Единой лиге ВТБ у красно-зелёных всё выглядело в полном порядке. Краснодарцы были первые в списке преследователей УНИКСа, а потому имели все шансы занять их место в таблице.

Для того, чтобы вернуть себе преимущество в борьбе за вторую строчку, «Локомотиву» необходимо было побеждать с разницей более четырёх очков. Тогда бы на ошибки соперников до конца сезона уповать не пришлось. Но не зря про частицу «бы» так много поговорок в русском фольклоре. Её присутствие ничего хорошего не предвещает.

«Локо» начал игру активнее УНИКСа, быстро вырвался вперёд и не позволял гостям действовать всем спектром атаки. Не было управы только на Ндура, чьи шесть очков стали первыми для казанцев в этом матче.

Видео можно посмотреть в Twitter Единой лиги ВТБ.

Прифтиса такой рисунок игры не устраивал, но его первый тайм-аут ничего не изменил — «Локо» оторвался на 11 очков. А вот выход Клименко вместо запыхавшегося Ндура оказался продуктивнее, чем можно было себе представить. Артём переигрывал здоровенного Фалля почти во всех эпизодах, посадив француза на фолы и набрав в противостоянии с ним три очка. Мустафа ответил лишь двумя промахами с линии.

Обретённая уверенность помогла казанцам приблизиться в счёте и не дала хозяевам закрепить своё первое преимущество. Из одиннадцати очков оно превратилось в два за какие-то две с половиной минуты.

Выпавшего из борьбы Фалля Йованович на вторую четверть не выпустил, отдав предпочтение более резкому Ивлеву. Владимир не подвёл и стал самым полезным игроком первой половины матча. Его подвижность на дуге и в краске помогала «Локо» подолгу контролировать мяч и сохранять уверенность при броске даже на исходе владения.

Красно-зелёные, казалось, позабыли о камбеке казанцев в первой четверти и строили новое преимущество. Ивлев и Райт повесили два «горшка» в одном владении казанцев, обернув ответную атаку в два очка от Вовы. Сценарий первого отрезка повторялся, но лишь до последних минут четверти — его «Локо» уже не отдал.

Когда расстояние между командами достигло 10 очков, игра скатилась к силовой борьбе по всей площадке. В толкотне больше преуспевали хозяева, придержавшие три фола на самую концовку.

Всё мог испортить Апич. Серб не играл в Еврокубковом матче в Казани, а здесь выглядел растерянно, дважды забыл поднять руки в защите и дважды «результативно» фолил под кольцом. Подстраховал Кулагин, выдавший очередное чудо под занавес половины. До этого момента Дмитрий заметен не был и очков не набирал.

Это видео можно посмотреть в Twitter Единой лиги ВТБ.

На старте третьей четверти УНИКС просидел две с половиной минуты без набранных очков, в то время как краснодарцы оторвались на «+16». Прифтис был спокоен как удав, чем вводил в заблуждение всех, кто на него обращал внимание. Мудрый грек опять всех перехитрил.

Клименко неудачно приземлился на руку в эпизоде с блокшотом Ивлеву и отправился на дальний край скамейки до конца игры. Тренер казанцев в тайм-ауте перестроил игру команды с силовой борьбы в краске на транзишн и победил. УНИКС за пять минут вылез из «-16», пропустив только одно очко. В такой игре обрёл себя незаметный доселе Макколлум, набравший за половину 16 очков.

Вся четвёртая четверть стала клатчем — каждое попадание считалось ключевым. По этому случаю Райт с Каймакоглу и Смитом устроили трёхочковый «челлендж», завершив его боевыми два-два. Но затем краснодарский американец свой бросок потерял, отправив три попытки подряд мимо цели. Подбор в итоге оставался за казанцами, а лучший подбирающий краснодарцев по имени Джамел Маклин своего времени на площадке не получал.

Виной тому упомянутый клубом конфликт игрока с тренерским штабом в концовке прошлого матча или же слабо проведённые минуты на старте второй четверти — загадка. Но цепкости Джамела, по большому счёту не хватило хозяевам в концовке.

Спасать ситуацию принялся Кулагин, как молчавший в первых двух четвертях Макколлум. В проходах Дмитрий был безупречен: забивал с сопротивлением, в нужный момент находил фолы, но реализовать заработанные штрафные не сумел. Йованович в середине четверти своего лидера с игры снял, дав ему передохнуть. Как показалось, Дмитрий за две минуты остыл. С уходом Кулагина закончились и идеи в атаке у «Локомотива». Понитка постоял на дуге, не сориентировался кому отдать и просто бросил с восьми метров. Поляк даже праздновать попадание не стал, побежав в защиту, покачивая головой.

А закончилась борьба в матче также просто, как и в прошлом. Джонсон не справился с нервами, заработал неспортивный, Ндур увеличил лидерство казанцев до пяти очков. Хвостов трёхочковым попаданием вселил некую надежду, но данк того же Ндура в ответной атаке приговорил краснодарцев — 77:84 — «Локо» не сумел отомстить за Еврокубок и отстал от казанцев на две победы в регулярке Единой лиги ВТБ.

Возможная встреча с ЦСКА в полуфинале теперь зависит не от краснодарцев.