Две звезды. Почему Макколлуму и Лилларду тесно в «Портленде»

Мне кажется, пора серьёзно задуматься о том, что Лилларду и Макколлуму пора разойтись в своих карьерных дорогах. Причем эта хирургическая операция должна пойти на пользу обоим «сиамским близнецам». Ну и команде, само собой, тоже.

Лиллард уже давно стал символом недооценённости. Пока других суперзвёзд оправдывают отсутствием звёздных партнёров и силой Запада, Дэйм год за годом выводит свою команду в плей-офф. Хотя когда-то у него за одно лето забрали тупо всех привычных партнеров, набрав вместо них настоящий suicide squad, как тогда казалось. И ничего, всё равно машина едет, мессию никто не ждёт.

Одним из членов вот этого отряда самоубийц, которые убивались, убивались, да и не поубивались, оказался Макколлум. И вот тут ситуация немного более сложная. Мы уже как-то привыкли считать его придатком Лилларда и тем парнем, который вроде бы и крут, но вроде бы и недостаточно. Мы говорим о том, что Дэйму нужен другой партнер, с другими сильными сторонами, который более гармонично дополнял его на паркете, маскируя слабости главной звезды команды. Но я почему-то не замечал, чтобы кто-то говорил о том, что то же самое относится и к самому Си Джею.

Макколлум проводит очередной прекрасный сезон, и он был бы многократным участником Матча всех звёзд на Востоке. Но он играет не просто на Западе, а ещё и в Орегоне, откуда даже Лилларду удаётся раз в пару лет докричаться до широкой общественности, обратив на себя внимание. Тем не менее, Си Джей — один из самых разносторонних атакующих игроков лиги. Это касается как разнообразия розыгрышей (см. таблицу), так и способов завершения. Большинство атак у всех игроков его позиции одинаковое — джампер с места, джампер с ведения, лэйап, может флоатер. Бородатые флоперы и словенские пухляши ввели моду на стэпбеки. Ну как ввели, просто все стали об этом повально говорить, хотя тот же Макколлум регулярно использует их уже давно. А кроме них еще и броски с разворота, броски с отклонением и мои любимые броски от щита.

Не обладая гренадёрскими данными, Си Джею приходится искать разные способы доставки мяча в корзину, которые можно применить в разных ситуациях, где некоторым достаточно просто прыгнуть вверх. И он на удивление успешен во всём.

Можно сказать: «Спасибо, капитан, мы и не знали, что Макколлум неплох в атаке». Но важно здесь то, что он не просто добротный атакующий защитник, который набирает много очков, а именно шикарный исполнитель, у которого нет проседания вообще по всем видам атак, какие только можно играть. Дай ему мяч, скажи как надо забросить — и он это сделает.

Отдельно хочется отметить другой момент, говорящий о эффективности его игры. Год за годом он всё сильнее снижает процент дальних средних в пользу бросков из-за дуги, что позволяет ему демонстрировать лучший eFG% в карьере, даже несмотря на некоторую просадку по проценту реализации трёхочковых (которая всё равно остается на высоком уровне).

Вот так выглядит карта всех его бросков.

Иначе говоря, все, что делает Си Джей, — это пытается дать максимум полезности. Он выбирает правильные зоны, он работает над разнообразием технического арсенала и он двигается, двигается, двигается. Состоянием на 15 марта, именно Макколлум является лидером лиги по среднему пробегу в нападении.

Кроме того, у Си Джея есть крутая способность включаться в четвёртых четвертях. Лучшую свою продуктивность (47% с игры, 46% из-за дуги, почти шесть очков в среднем) он выдаёт именно в завершающей четверти, и это один из лучших показателей в целом по лиге. Да, в решающих владениях мяч отдается в руки Дэйма, но просто посмотрите на последний матч «Блэйзерс» против «Клипперс» и что там происходило. 23 очка в корзину команды из Лос-Анджелеса влетело буквально за девять минут, и всё было сделано задолго до того, что мы привыкли считать решающим временем. Это тоже немного недораскрытый талант, который может расцвести новыми красками, если сделать на этом акцент.

И всё то, что мы говорим о Лилларде, применимо и к его брату-близнецу. Сейчас они могут бесконечно перехватывать игроков друг друга в обороне, но толку от этого мало. Но посмотрите, какую генерацию молодых разыгрывающих завезли в лигу за последние годы. Симмонс, Болл, Гилджес-Александер, Мюррей (член защитной сборной прошлого года), пускай даже Данн и Нтиликина, который не особо пока оправдывает надежды. Да и перевод на эту позицию Уинслоу вписывается эту цепочку. Всё это высокие защитники, лучше всего смотрящиеся именно сзади. И ровно так же, как условный Холидэй (который не высокий, но шикарный защитник) может хорошо дополнить Лилларда, тот же Холидэй может дополнить и Макколлума. Си Джею сейчас 27 лет, это самый расцвет, но он до сих пор считается игроком второго эшелона, оттенённый Лиллардом (неумышленно, конечно же). В другой команде и с другими партнерами он мог бы стать одним из лучших снайперов лиги, и мы наконец заговорили бы о нём всерьёз.

Сейчас обе звезды «Портленда» мешают друг другу стать лучше. Лиллард мог бы вывести клуб на новые вершины с другим партнёром, а Макколлум наконец реализовал бы себя как полноценную звезду. Но тут мы приходит к еще одному крайне любопытному моменту, который также в последнее время начинает всплывать все чаще и о котором стоит задуматься.

Отношения между игроками.

Нам с вами всегда проще анализировать ситуацию, мы видим слабые и сильные стороны в игре клуба, можем предполагать, что можно сделать лучше. Но мы часто забываем, что это реальная жизнь, а не компьютерная игра (в которой, кстати, тоже начинают прорабатывать этот момент). Клубы, особенно с небольших рынков, всеми силами стараются окружать своих главных звёзд заботой и вниманием. А звёзды, в свою очередь, имеют свои приоритеты по комплектации команды, которые часто расходятся с тем, что говорят аналитики.

Энтони Дэвису было глубоко плевать на то, насколько эффективнее команда выглядела без Казинса и насколько вообще могла бы быть эффективна команда с двумя центровыми в 2018 году. Ему просто нравилось играть с Буги, клуб не стал за него активно бороться, что завершилось подписанием контракта с Clutch Sports и требованием обмена. И снова-таки — эму плевать, насколько велики были риски подписания ДеМаркуса с такой травмой. Игроки не изучают досье на каждого исполнителя, принимая решение — так, с тобой играть не эффективно, а вот ты подходишь мне по знаку зодиака, оставайся. Это работает не так.

Нечто подобное, похоже происходит и в Висконсине, где Яннису просто нравится играть с хорошим другом Крисом Миддлтоном и всей нынешней командой. Греку не особо хочется идти по пути образования «больших трио» или «больших квартетов», либо просто искать партнёров выше статусом. В клубе и так уже пару раз вызвали недовольство будущего MVP и сейчас всеми силами стараются исправиться. А потому «Бакс» уже начали запирать себя с текущими исполнителями, завершат этот процесс летом и будут довольны.

Настало время судьбоносных решений для «Милуоки» Эрик Бледсо подписал новый контракт с «Бакс». С одной стороны, всё логично, с другой — это провал.

Возможно, был шанс сделать что-то лучше и приблизиться к чемпионству, но Яннису нравится эта команда, значит так и будет. А то ещё риск не оправдается, команда потеряет кого-то из обоймы, и тогда упасите греческие боги. Мы можем прийти к выводу, что условного Бледсо не так сложно заменить функционально и, возможно, игрок другого типа даже лучше сочетался бы с главной звездой «Милуоки» — но мы опускаем вот этот фактор. Яннису плевать на статистические раскладки и углубленную статистику. Он играет с теми, с кем ему комфортно.

Похоже, нечто подобное прослеживается и в ситуации с «Портлендом». У Лилларда и Макколлума отличные отношения и вряд ли клуб рискнет что-то изменить, пускай это и оставляет над командой ощутимый потолок.

Больше текстов о НБА можно почитать в Telegram-канале автора.