«Локо» не прошёл проверку зоной. Лучшие фото

Третье поражение краснодарцев от УНИКСа меньше, чем за две недели.

Перед началом четвёртого за полторы недели матча между «Локомотивом-Кубанью» и УНИКСом приз самого ценного игрока получил Пиеррия Хенри. Американец не принимал участия в матче из-за повреждения, но был активен и сильно переживал за итоговый результат команды.

Фото: Единая лига ВТБ

Дмитрий Хвостов был одним из лидеров «Локо». Помимо 12 очков, на счету россиянина семь результативных передач. Это лучший показатель среди всех игроков в матче.

Фото: Единая лига ВТБ

Костас Каймакоглу — настоящий ветеран лиги. Накануне греческому форварду казанцев «стукнуло» 36, а днями ранее он принёс своей команде победу в решающей игре четвертьфинальной серии Еврокубка. Останавливаться на достигнутом он явно не собирался.

Фото: Единая лига ВТБ

Артём Клименко много сил потратил на защиту против «больших» краснодарцев. Матч россиянин не доиграл из-за травмы кисти. Он получил её при падении под своим кольцом во второй половине.

Фото: Единая лига ВТБ

Игра с первых минут переросла в настоящее сражение. Временами соперники были готовы оседлать друг друга.

Фото: Единая лига ВТБ

Морис Ндур – лидер атак гостей. Набрать по такому матчу 22 очка, затратив на это всего 14 бросков – достижение.

Фото: Единая лига ВТБ

Дмитрий Кулагин в привычном стиле пытался тащить свою команду к победе. Казалось, что с задачей вице-капитан вот-вот справится. Но не сегодня.

Фото: Единая лига ВТБ

Антон Понкрашов набрал за 16 минут всего одно очко, но зато был очень эффективен в созидании и в обороне.

Фото: Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис во второй половине изменил защиту на зонную и тем самым смог ошарашить противника. Третья победа из четырёх матчей меньше чем за две недели — показатель тактической гибкости коуча.

Фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив» Владимира Йовановича располагается на четвёртом месте, но теперь находится в одном поражении от преследующей его «Астаны».