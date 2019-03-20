«Химки» уступают самой «домашней» команде Евролиги

Для «Дарушшафаки» это всего лишь четвёртая победа. И все они одержаны дома.

Стамбульские дни для российского баскетбола продолжаются. Поочередно в крупнейший турецкий город прибыли ЦСКА и «Химки». Армейцы играли с «Эфесом» накануне и одержали крайне непростую победу. Если кто-то не смотрел или забыл (это сложно), то просто стоит напомнить, что за пять секунд до конца счёт был равным, а победу красно-синим принёс бросок Кори Хиггинса в тяжелейшем проходе.

Турецкие команды дома сильны и гораздо опаснее. Это факт. «Эфес» при поддержке доброго десятка тысяч поклонников вгрызается и готов бить ЦСКА, «Фенербахче» на гребне фанатского рёва готов разорвать, кажется, не только любого соперника по Евролиге, но и даже НБА. Но самым ярким примером «одомашнивания» является «Дарушшафака». Последняя команда турнира одержала в Евролиге до встречи с «Химками» всего три победы, но каждый раз делала это на своём паркете. Уютная арена не всегда заполняется под завязку, но большое количество молодёжи и студентов всегда крайне активны на трибунах.

Спасибо, Кори! Хиггинс спас ЦСКА на последних секундах Армейцы забрали сложнейшую победу в Стамбуле над «Эфесом».

«Химки» прибыли в Стамбул, потеряв шансы на выход в плей-офф. Прямо сейчас в стане жёлто-синих идёт «косметический ремонт». Состав меняется под плей-офф. Так совсем недавно контракты с подмосковным клубом подписали Янис Тимма (аренда из «Олимпиакоса») и Дмитрий Соколов (закончил карьеру, сделал операцию).

Вышеназванные «бойцы» Куртинайтису в Евролиге помочь не могут. Форвард сборной Латвии заигран за «Олимпиакос», а Соколов, напротив, слишком «разыгран». Центровой пока набирает кондиции по индивидуальному графику. Единственный, кто должен помогать клубу полноценно, — Эндрю Харрисон. Американец играл в НБА, но остался без клуба зимой и откликнулся на предложение жёлто-синих.

Встреча с «Дарушшафакой» стала для него дебютной и в целом получилась. 26 минут, 9 очков, два из четырёх дальних бросков пришлись в цель, а ещё два подбора и четыре передачи. Заметно, что защитник пока только приспосабливается и привыкает к европейским особенностям. Но вряд ли эта адаптация займёт много времени. Всё-таки 24-летний баскетболист уже не один год играет на самом высоком уровне.

Да и брать пример новичку есть с кого. Главная звезда российского баскетбола стремительно набирает форму после злополучного перелома мизинца, из-за которого пришлось пропустить три зимних месяца. Алексей Швед был очень хорош. Да, он по-прежнему много времени проводил с мячом. Да, он много бросал. И да, он много попадал! 31 очко Шведа сложилось в большей степени из пяти дальних «бомб», на которые потребовалось 12 попыток.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Но не стоит думать, что только «номер один» тащил на себе «Химки». В очень непростой момент после большого перерыва, когда за половину третьей четверти игроки Римаса Куртинайтиса набрали всего два очка, на «сцену» вышли Стефан Маркович и Джордан Микки. Сербско-американский дуэт действовал по незамысловатой, но рабочей схеме: заслон, поворот, передача, два очка. Именно активность этой парочки позволила не только успешно завершить погоню, но и выйти вперёд, обеспечив себе комфортный задел.

Но концовка осталась за хозяевами, в составе которой один из лучших матчей в сезоне провёл Джереми Эванс. Вы его не забыли? Он половину сезона играл в «Химках», а ещё побеждал на конкурсе бросков сверху в НБА. 20+8 своей бывшей команде? Получите!

И если бы Эванс был лучшим в своей команде. В составе хозяев нашёлся ещё один герой. Его зовут Майкл Эрик. Он реализовал 10 из 12 бросков с игры, но самое главное — навёл свои порядки под обоими щитами. Собственно, он один собрал подборов в нападении больше, чем все «Химки» за весь матч.

Перед последней четвертью у него было пять очков, по ее истечении — 22. На счету нигерийца также 15 подборов, и в этом сезоне у него даже близко не было подобных цифр. А знаете, что ещё? Эрик обновил пять личных рекордов в Евролиге: по индексу полезности (33), очкам (22), подборам (15), подборам в защите (10) и минутам на паркете (29).

Концовки не получилось. «Дарушшафака» не позволила затянуть себя в тактические фолы, хотя попадания Марковича и Микки из-за дуги заставили немного подёргаться зрителей. Четвёртая победа турецкого аутсайдера Евролиги. Снова дома.