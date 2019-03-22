В Еврокубке не осталось российских клубов. В Казани пал УНИКС

Перед ответной встречей с «Валенсией» казанский УНИКС стоял на краю пропасти. Потому что можно много говорить о том, как команда Димитриса Прифтиса прибавила и как она хороша, а потом наблюдать за тем, как она мучается с «Валенсией».

Для Еврокубка это вообще классический сценарий: «летучие мыши» тут никогда не показывают какую-то невероятную игру, редко попадают в хайлайты, не могут похвастаться совсем уж звёздным ростером. Но каждый раз — буквально каждый! — доходят до решающих стадий и зачастую выигрывают Еврокубок. Тихой сапой. Как бы невзначай.Тренеры меняются, а результат остаётся. Сайт Евролиги скоро перестанет убирать команду из Валенсии из списка участников, потому что через год всё равно придётся добавлять заново.

Ладно, это была шутка. Но в первой игре с «Валенсией» казанцам точно было не до смеха. Когда Прифтис прошёл «Локо», ему достался самый тяжёлый соперник из всех возможных в этом турнире — особенно «мыши» опасны в серии. И первая схватка осталась за испанцами.

Проблема в том, что вторая могла стать последней.

Впрочем, УНИКС не отчаивался — «Валенсия» тоже опасалась Казань. Там хозяева по-прежнему не проигрывают в Еврокубке. Нет, серьёзно, вплоть до полуфинала на своём паркете УНИКС не потерпел ни одного поражения в этом сезоне турнира.

Первая половина игры превратилась в погоню хозяев за гостями. Прифтис решил сделать ставку на быстрый баскетбол и выпустил в стартовой пятёрке сразу трёх защитников — Понкрашова, Колесникова и Хенри. Задумка не оправдала себя, потому что после попадания Понкрашова с трёхи абсолютно никто и ни с какой дистанции не мог расколдовать кольцо «Валенсии». Доходило до отчаяния. И хотя казанцы умудрились за полчетверти собрать на щите соперника целых шесть подборов, очков второго шанса не у команды не было.

Испанцы же создавали немало проблем для хозяев, и в первую очередь это касалось Дублевича и Тоби. Дуэт центровых и вместе, и порознь находили бреши в обороне УНИКСа: когда игроки российской команды пытались помочь своим бигменам в «краске», центровые «Валенсии» палили издали (и попадали!), когда оставались со своими игроками и не выходили на помощь, ни Морган, ни Ндур не справлялись с ними под кольцом.

Казанцы отскочили на двузначный отрыв очень быстро и вплоть до большого перерыва пытались его сократить. Про атаку хозяев красноречиво говорил тот факт, что 36-летний Костас Каймакоглу, на которого ещё пару лет назад все махнули рукой, был лучшим в составе УНИКСа. Потом очки начал стабильно набирать и Понкрашов. УНИКС подтянулся к соперникам на расстояние в одно очко, и даже несмотря на то, что на перерыв отправился при «-3», всё-таки, можно сказать, вернулся в игру.

Это видео можно посмотреть в Twitter Еврокубка.

Переломный момент матча случился спустя полминуты после свистка о начале второй половины. Боян Дублевич, несомненно лучший игрок «Валенсии», схватил на срыве быстрой атаки умышленный фол, что, вкупе с полученным в первой половине неспортивным фолом, заставило его уйти в раздевалку. Через минуту УНИКС сравнял счёт, а чуть погодя и вышел вперёд.

Здесь было лишь два варианта развития событий: либо казанцы убегают в отрыв и не подпускают испанцев к себе на расстояние пушечного выстрела, либо затягивают с отрывом и непременно тонут.



К сожалению для хозяев, случился именно второй вариант. «Валенсия» — слишком опытная команда, чтобы вылет пусть даже лучшего игрока как бы то ни было кардинально сказался на её игре. Горевали гости недолго и даже умудрились выиграть отдельно взятую десятиминутку.



Дальше — больше: один поперечный пас, и Сэм Ван Россом убегает в отрыв на рандеву с кольцом; один зевок в защите, и он же попадает от щита в проходе. Когда Уилл Томас попал в силовой манере из «краски», УНИКСу впору было паниковать. В концовке против сверхопытной команды подопечные Прифтиса и так не было фаворитами, но подходить к ней в статусе догоняющих — совсем самоубийство. К тому же, у казанцев абсолютно расстроилась игра в нападении, она свелась к всплескам активности от Моргана и Макколлума. Даже так УНИКС пытался затащить «Валенсию» в клатч и почти смог сделать это, но тот же Ван Россом методично похоронил надежды хозяев двумя попаданиями из-под кольца.

УНИКС впервые в сезоне проигрывает на своём паркете и сразу же выбывает из турнира. Российских клубов в финале не будет.



«Валенсия» ждёт своего соперника, которым станет либо немецкая «Альба», либо «Андорра», выступающая в чемпионате Испании. В первой игре сильнее была команда из Берлина, но там всё на тоненького.