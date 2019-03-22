Жёлто-синие дерби в Мытищах. «Маккаби» победа была нужнее

Очень обидное и во многом непонятное поражение приключилось с «Химками» в Стамбуле двумя днями ранее. Команда Римаса Куртинайтиса прилетела к «Дарушшафаке», занимающей уверенное последнее место в турнирной таблице. Турки выиграли всего три матча, и каждый раз это была настоящая сенсация. Именно ей и стало поражение жёлто-синих.

Причём весь матч российский клуб действовал с позиции силы. Естественно, лидером атак был Алексей Швед, набравший в итоге космическое 31 очко, реализовав пять из 12 дальних бросков. Связка Маркович — Микки поддерживала Шведа. Первый раздал восемь результативных передач, второй разбирался под кольцом с одним, двумя и даже тремя соперниками. В итоге у американца лишь один промах с игры и 22 очка и четыре подбора.

Главной проблемой для «Химок» стала проигранная в одну калитку борьба за отскок. 44:26 — такой счёт по собранным мячам на обоих щитах. В нападении всё ещё печальнее: гостям удалось взять на чужом щите лишь четыре отскока, тогда как соперник забрал 14. Активнее других уничтожали гостей Майкл Эрик и Джереми Эванс. На двоих у парочки 42 очка и 23 подбора. Как вам такое?

«Химки» уступают самой «домашней» команде Евролиги Для «Дарушшафаки» это всего лишь четвёртая победа. И все они одержаны дома.

Понятно, что на следующий матч нужно было выходить более сконцентрированными и заряженными. Своя площадка этому способствовала. Да и тренер решил дать команде отдых, сделав ставку на свежесть. Победа для «Химок» нужна была больше с имиджевой точки зрения. Серию из пяти проигрышей надо было прекращать — она и так стала рекордной для «Химок» в регулярных чемпионатах Евролиги.

Однако и «Маккаби» пожаловал в Россию не с целью посмотреть достопримечательности. Прямо сейчас израильтяне теряют место в плей-офф, и нужно хвататься за оставшиеся шансы после двух поражений от «Эфеса» и «Жальгириса». Тем более, в России клуб из Тель-Авива в этом сезоне уже побеждал. Да, вы наверняка помните матч против ЦСКА, который сенсационно закончился более чем убедительной победой жёлто-синих. С того момента начался активный спад армейцев, продлившийся почти до конца января.

Первая половина первой четверти, пожалуй, была идеальна в исполнении подмосковного клуба. Алексей Швед был под большим давлением, но зато грамотно использовал его и работал на команду. Нападение, словно швейцарские часы, работало безупречно и уже к экватору стартовой десятиминутки у хозяев было двузначное преимущество. Но самое главное — защита «Химок» позволила сверх мотивированному сопернику набрать всего два (!) очка за пять минут. Фантастика!

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Однако, как это часто бывает, за невероятным стартом последовали успокоение и спад. Хотя, скорее всего, это гости наконец проснулись и пришли в себя. Всё-таки «Маккаби» не просто так борется за выход в плей-офф. Эта команда, которая заставляет любого соперника считаться с ней.

За Шведом весь матч следили пристально и не давали лучшему игроку жёлто-синих лёгкой жизни. В итоге Алексей набрал свои 17 очков, но реализовал всего два средних броска. К сожалению, найти лидера в отсутствии травмированных Чарльза Дженкинса и Егора Вяльцева не смог и Римас Куртинайтис. Да, Джордан Микки был полезен, но на роль лидера он явно не тянул.

«Маккаби» спокойно доехал до концовки, которая получилась для гостей какой-то даже слишком простой. «Химки» сделали работу лишь на половину: хорошая защита при небольшой разнице должна была завершаться набранными очками, но все ключевые атаки в последние полторы минуты были неточны.

Жёлто-синие из Израиля продолжают биться за заветную путёвку в плей-офф, а подмосковные жёлто-синие терпят уже шестое поражение подряд. Впереди у них осталось лишь два матча — с ЦСКА и «Барселоной». Обеим командам в первом круге химчане уже проигрывали.