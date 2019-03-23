Они играли как могли. Главные кандидаты на MVP сезона в Евролиге

До конца регулярного чемпионата Евролиги осталось два тура. Это значит, что скоро мы узнаем имя лучшего игрока сезона. Пока болельщики, специалисты и организаторы будут определяться с претендентами, «Чемпионат» рассказывает о пятёрке наиболее возможных MVP.
Майк Джеймс, «Милан»
Эффективность в среднем: 21,43
Джеймс — это эдакий Алексей Швед, но только его команда ещё не утратила шансов на плей-офф и пока балансирует на грани. Американец является главным двигателем атак «Милана», хорош в защите, взрывной, имеет глаза на затылке и все шансы на то, чтобы стать MVP регулярного чемпионата. Правда, если итальянцы всё же не заберутся в стадию матчей на вылет, то эти шансы будут несколько ниже, чем могли бы быть — несмотря на то, что награда исключительно за регулярку, результат команды всё же учитывается.
А вот если смотреть только на показатель полезности, то защитник с большим отрывом первый. Особенно Джеймс выделяется количеством передач: если до отъезда в НБА он раздавал партнёрам в среднем по три ассиста за матч, то сейчас это показатель — 6,5. Выше только небо и Ник Калатес, но Ник Калатес и есть небо.
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Никола Милутинов, «Олимпиакос»
Эффективность в среднем: 19,31
Милутинов второй во всём турнире по эффективности, однако уступает Джеймсу сразу два пункта. Почувствуйте, что называется, разницу.
Впрочем, в этом случае всё может измениться очень лихо: у «Милана» и «Олимпиакоса» равные показатели, а итальянцы находятся выше только из-за двух побед в личных встречах. Если «Оли» всё же удастся обойти «Милан», то нет сомнений, что руководство Евролиги будет рассматривать Милутинова как главного претендента на звание MVP.
Вместе с этим, сербский центровой вряд ли достиг своего пика. Он проводит в Евролиге шестой сезон, однако ему всего 24, и показатели бигмена растут от года к году. В Греции он прибавил от 3,7 очка и 0,3 подбора до 11,3 очка и 7,8 подбора. В построениях Дэвида Блатта сейчас нет фигуры более ключевой, и да простят нас Спанулис с Принтезисом.
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Ян Веселы, «Фенербахче»
Эффективность в среднем: 19,28
Встречайте претендента из числа тех, кто привёл вою команду к статусу «без пяти минут чемпиона регулярки». Если вы смотрели только последнюю игру против ЦСКА, то не думайте, что все команды могут закрыть его так же. Даже красно-синим это удаётся не всегда — в Стамбуле они получили от него же шесть подборов в нападении и дабл-дабл 13+10.
В общем и целом, если не отвлекаться на ярких претендентов из середины турнирной таблицы, то Веселы — самый явный кандидат на титул MVP. А ещё он очень зрелищный, что всегда рассматривается руководством турнира как жирный плюс.
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Артурас Гудайтис, «Милан»
Эффективность в среднем: 18,67
Удивительно, но в этом сезоне отлично проявляют себя центровые. За исключением Джеймса, пока все из нашего списка — представители передней линии.
В случае с Гудайтисом есть одна проблема — месяц назад он выбыл до конца сезона, и вряд ли это сыграет ему на руку. В остальном же литовец был в этом розыгрыше Евролиги невероятно прекрасен: у него набралось пять дабл-даблов, а в декабрьском матче против «Гран-Канарии» он собрал 10 отскоков в нападении. Чтобы вы понимали: испанцы всей командой наковыряли семь.
При этом бигмен не проводил на паркете по целому матчу — он бегал в среднем по 23 минуты. Так что полезность Гудайтиса просто бросалась в глаза. Если бы он был в строю, то, возможно, «Милан» бы уже давно решил для себя проблему выхода в плей-офф.
Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги
Уилл Клайберн, ЦСКА
Эффективность в среднем: 18,41
Если спросить Уилла Клайберна о его значимости в ЦСКА, то он вам ответит, что он — ролевой игрок. Если спросить об этом же Димитриса Итудиса, то тренер скажет, что в ЦСКА все могут быть лидерами и неправильно выделять кого-то одного.
Но если просто посмотреть чуть ли не любой матч ЦСКА, то станет понятно, что Клайберн уже давно не ролевой игрок, а на первый план — хоть лидером и правда может быть кто угодно — зачастую выходит американский форвард.
Естественно, он не мессия и не панацея, но прямо сейчас это один из самых универсальных и атлетичных игроков в европейском баскетболе. Обычно тренеры хвастаются, что у них есть комбогарды или, например, игроки, способные вообще закрыть три позиции. Так вот, Уилл может закрыть четыре — это со слов Итудиса. Подумав, грек добавляет: «Кто знает, может, когда-то он сыграет и центрового». И уже не очень-то понятно, шутит тренер или говорит всерьёз.
Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги
Достойны упоминания:
Брэндон Дэвис, «Жальгирис». 16,89 балла
Венсан Пурье, «Баскония». 16,71 балла
Ник Калатес, «Панатинаикос». 16,21 балла
Джордан Микки, «Химки». 15,88 балла
Нандо де Коло, ЦСКА. 15,58 балла
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