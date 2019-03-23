Они играли как могли. Главные кандидаты на MVP сезона в Евролиге

Майк Джеймс из «Милана» уверенно возглавляет гонку, но это ещё совсем ничего не значит.

До конца регулярного чемпионата Евролиги осталось два тура. Это значит, что скоро мы узнаем имя лучшего игрока сезона. Пока болельщики, специалисты и организаторы будут определяться с претендентами, «Чемпионат» рассказывает о пятёрке наиболее возможных MVP.

Эффективность в среднем: 21,43



Джеймс — это эдакий Алексей Швед, но только его команда ещё не утратила шансов на плей-офф и пока балансирует на грани. Американец является главным двигателем атак «Милана», хорош в защите, взрывной, имеет глаза на затылке и все шансы на то, чтобы стать MVP регулярного чемпионата. Правда, если итальянцы всё же не заберутся в стадию матчей на вылет, то эти шансы будут несколько ниже, чем могли бы быть — несмотря на то, что награда исключительно за регулярку, результат команды всё же учитывается.

А вот если смотреть только на показатель полезности, то защитник с большим отрывом первый. Особенно Джеймс выделяется количеством передач: если до отъезда в НБА он раздавал партнёрам в среднем по три ассиста за матч, то сейчас это показатель — 6,5. Выше только небо и Ник Калатес, но Ник Калатес и есть небо.

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Никола Милутинов, «Олимпиакос»

Эффективность в среднем: 19,31



Милутинов второй во всём турнире по эффективности, однако уступает Джеймсу сразу два пункта. Почувствуйте, что называется, разницу.



Впрочем, в этом случае всё может измениться очень лихо: у «Милана» и «Олимпиакоса» равные показатели, а итальянцы находятся выше только из-за двух побед в личных встречах. Если «Оли» всё же удастся обойти «Милан», то нет сомнений, что руководство Евролиги будет рассматривать Милутинова как главного претендента на звание MVP.



Вместе с этим, сербский центровой вряд ли достиг своего пика. Он проводит в Евролиге шестой сезон, однако ему всего 24, и показатели бигмена растут от года к году. В Греции он прибавил от 3,7 очка и 0,3 подбора до 11,3 очка и 7,8 подбора. В построениях Дэвида Блатта сейчас нет фигуры более ключевой, и да простят нас Спанулис с Принтезисом.

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Эффективность в среднем: 19,28



Встречайте претендента из числа тех, кто привёл вою команду к статусу «без пяти минут чемпиона регулярки». Если вы смотрели только последнюю игру против ЦСКА, то не думайте, что все команды могут закрыть его так же. Даже красно-синим это удаётся не всегда — в Стамбуле они получили от него же шесть подборов в нападении и дабл-дабл 13+10.

В общем и целом, если не отвлекаться на ярких претендентов из середины турнирной таблицы, то Веселы — самый явный кандидат на титул MVP. А ещё он очень зрелищный, что всегда рассматривается руководством турнира как жирный плюс.

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Артурас Гудайтис, «Милан»

Эффективность в среднем: 18,67



Удивительно, но в этом сезоне отлично проявляют себя центровые. За исключением Джеймса, пока все из нашего списка — представители передней линии.



В случае с Гудайтисом есть одна проблема — месяц назад он выбыл до конца сезона, и вряд ли это сыграет ему на руку. В остальном же литовец был в этом розыгрыше Евролиги невероятно прекрасен: у него набралось пять дабл-даблов, а в декабрьском матче против «Гран-Канарии» он собрал 10 отскоков в нападении. Чтобы вы понимали: испанцы всей командой наковыряли семь.



При этом бигмен не проводил на паркете по целому матчу — он бегал в среднем по 23 минуты. Так что полезность Гудайтиса просто бросалась в глаза. Если бы он был в строю, то, возможно, «Милан» бы уже давно решил для себя проблему выхода в плей-офф.

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Уилл Клайберн, ЦСКА

Эффективность в среднем: 18,41

Если спросить Уилла Клайберна о его значимости в ЦСКА, то он вам ответит, что он — ролевой игрок. Если спросить об этом же Димитриса Итудиса, то тренер скажет, что в ЦСКА все могут быть лидерами и неправильно выделять кого-то одного.



Но если просто посмотреть чуть ли не любой матч ЦСКА, то станет понятно, что Клайберн уже давно не ролевой игрок, а на первый план — хоть лидером и правда может быть кто угодно — зачастую выходит американский форвард.



Естественно, он не мессия и не панацея, но прямо сейчас это один из самых универсальных и атлетичных игроков в европейском баскетболе. Обычно тренеры хвастаются, что у них есть комбогарды или, например, игроки, способные вообще закрыть три позиции. Так вот, Уилл может закрыть четыре — это со слов Итудиса. Подумав, грек добавляет: «Кто знает, может, когда-то он сыграет и центрового». И уже не очень-то понятно, шутит тренер или говорит всерьёз.

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Достойны упоминания:



Брэндон Дэвис, «Жальгирис». 16,89 балла

Венсан Пурье, «Баскония». 16,71 балла

Ник Калатес, «Панатинаикос». 16,21 балла

Джордан Микки, «Химки». 15,88 балла

Нандо де Коло, ЦСКА. 15,58 балла

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