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«Нижний Новгород» — «Антверпен» — 68:83. 27 марта, обзор матча ЛЧ

«Нижний Новгород» — «Антверпен» — 68:83
Артём Комаров
Фото: nn-basket.ru
«Финал четырёх» отдалился. «Нижний» проиграл «Антверпену»
Команда Зорана Лукича дома уступила 15 очков. Теперь вся надежда на выездной матч.
Баскетбол

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» тихой сапой дошёл уже до четвертьфинала Лиги чемпионов. Эта стадия турнира до «НН» пока не знала российских клубов, да и вообще парочка нижегородцев и их соперников из Антверпена выглядит диковинкой: обе команды начинали сезон аж с третьего отборочного раунда, и мало кто ожидал увидеть их после окончания группового этапа.

Тем не менее, «Нижний» сумел выйти из своей группы с третьего места, «Антверпен» — с четвёртого. После этого началось самое интересное: нижегородцы с трудом, но расквитались с прошлогодними обидчиками, которые остановили их в Кубке Европы, а бельгийцы — с испанской «Мурсией», которая за весь сезон до этого в ЛЧ проиграла лишь однажды, да и в родном чемпионате в марте уверенно разобралась, например, с «Барселоной».

Но похожесть двух соперников-выскочек — это ещё не всё. Дополнительного огня этой серии придаёт история противостояний, а она сообщает, что в сентябре 2017 года, когда «Нижний» рвался попасть в Лигу чемпионов, он встретился в квалификации с «Антверпеном» и не смог его пройти. Бельгийцы сами не прошли следующий раунд, но чёрно-белым настроение испортить успели — сомнений, что их примут на Волге горячо, не оставалось. К тому же, команда Лукича только-только привезла «Зелена Гуре» 40 очков и не планировала тормозить.

«Нижний» проиграл «Венеции», но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Итальянцы были фаворитами серии, но команда Лукича никогда не признавала авторитетов. Домашние «+23» помогли.

Но что-то пошло не по плану.

1. Когда мы говорим об «Анверпене», мы в первую очередь говорим о его разыгрывающем Пэрисе Ли. Нет, то есть у бельгийцев невероятно стабильный и сбалансированный состав несколько последних лет, но миниатюрный американец — наконечник каждой второй атаки. В Нижнем он выдал одну из лучших своих игр, набрав 24 очка за 28 минут. При этом с трёхочковой дистанции защитник попал 5/6.

Нечто подобное выдал Кендрик Перри в первой игре с «Венецией». С поймавшим кураж малышом справиться сложно, мы видели это уже тысячу раз. Но в этот раз такой оказался у соперника «НН». У Ли — заявка на звание MVP четвертьфинальных серий, а у «Нижнего» — «-15» перед ответной встречей в Антверпене.

2. Нижегородцам объективно не хватило сил на весь матч. Несмотря на то, что их травмированные постепенно возвращаются, всё-таки без Ивана Стребкова и Иэна Хаммера играть на такой стадии турнира сложновато. Если первая половина закончилась с равным счётом, то уже третью четверть гости взяли с двукратным преимуществом, а в последней пытались его развить.

«Нижнему» в этот раз не на руку сыграл формат турнира, в соответствии с которым по крайней мере у первых матчей не может быть никакой концовки мира и дружбы. «Антверпен» стремился решить всё здесь и сейчас, тогда как чёрно-белые ждали финального свистка и думали, как будут отыгрываться в Бельгии. В итоге они уступили и последнюю десятиминутку, отпрыгнув на полторы десятка очков.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Лиги чемпионов

Дома бельгийцы смогли сдержать даже «Мурсию», поэтому прямо сейчас «Анверпен» действительно одной ногой уже стоит в «Финале четырёх» ЛЧ. Но «Нижний» не так прагматичен и академичен, как Сито Алонсо, команда Лукича зачастую играет именно сердцем — да простит нас за использование его фразы Евгений Пашутин, но только так можно объяснить некоторые матчи, которые нижегородцы уверенно взяли без целого ряда ключевых игроков. С той же «Венецией».

Лига чемпионов ФИБА. 1/4 финала. 1-й матч
27 марта 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
68 : 83
(21:29, 21:15, 10:20, 16:21)
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
Нижний Новгород: Перри - 17, Бабурин - 15, Узинский - 11, Комолов - 6, Драгичевич - 6, Астапкович - 5, Черапович - 5, Торопов - 2, Жбанов - 1, Герасимов
Антверп Джайентс: Ли - 24, Бако - 14, Сандерс - 11, Тэйт - 8, Калиновски - 8, Ванвейн - 6, Дудзински - 6, Акязили - 4, Шопен - 2, Донкор, Томпсон, Мозес

Так что 3 апреля будем наблюдать за попытками «НН» выгрызть эту серию и место в четвёрке сильнейших команд турнира.

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