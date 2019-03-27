«Финал четырёх» отдалился. «Нижний» проиграл «Антверпену»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» тихой сапой дошёл уже до четвертьфинала Лиги чемпионов. Эта стадия турнира до «НН» пока не знала российских клубов, да и вообще парочка нижегородцев и их соперников из Антверпена выглядит диковинкой: обе команды начинали сезон аж с третьего отборочного раунда, и мало кто ожидал увидеть их после окончания группового этапа.

Тем не менее, «Нижний» сумел выйти из своей группы с третьего места, «Антверпен» — с четвёртого. После этого началось самое интересное: нижегородцы с трудом, но расквитались с прошлогодними обидчиками, которые остановили их в Кубке Европы, а бельгийцы — с испанской «Мурсией», которая за весь сезон до этого в ЛЧ проиграла лишь однажды, да и в родном чемпионате в марте уверенно разобралась, например, с «Барселоной».



Но похожесть двух соперников-выскочек — это ещё не всё. Дополнительного огня этой серии придаёт история противостояний, а она сообщает, что в сентябре 2017 года, когда «Нижний» рвался попасть в Лигу чемпионов, он встретился в квалификации с «Антверпеном» и не смог его пройти. Бельгийцы сами не прошли следующий раунд, но чёрно-белым настроение испортить успели — сомнений, что их примут на Волге горячо, не оставалось. К тому же, команда Лукича только-только привезла «Зелена Гуре» 40 очков и не планировала тормозить.

«Нижний» проиграл «Венеции», но вышел в четвертьфинал ЛЧ Итальянцы были фаворитами серии, но команда Лукича никогда не признавала авторитетов. Домашние «+23» помогли.

Но что-то пошло не по плану.

1. Когда мы говорим об «Анверпене», мы в первую очередь говорим о его разыгрывающем Пэрисе Ли. Нет, то есть у бельгийцев невероятно стабильный и сбалансированный состав несколько последних лет, но миниатюрный американец — наконечник каждой второй атаки. В Нижнем он выдал одну из лучших своих игр, набрав 24 очка за 28 минут. При этом с трёхочковой дистанции защитник попал 5/6.

Нечто подобное выдал Кендрик Перри в первой игре с «Венецией». С поймавшим кураж малышом справиться сложно, мы видели это уже тысячу раз. Но в этот раз такой оказался у соперника «НН». У Ли — заявка на звание MVP четвертьфинальных серий, а у «Нижнего» — «-15» перед ответной встречей в Антверпене.



2. Нижегородцам объективно не хватило сил на весь матч. Несмотря на то, что их травмированные постепенно возвращаются, всё-таки без Ивана Стребкова и Иэна Хаммера играть на такой стадии турнира сложновато. Если первая половина закончилась с равным счётом, то уже третью четверть гости взяли с двукратным преимуществом, а в последней пытались его развить.



«Нижнему» в этот раз не на руку сыграл формат турнира, в соответствии с которым по крайней мере у первых матчей не может быть никакой концовки мира и дружбы. «Антверпен» стремился решить всё здесь и сейчас, тогда как чёрно-белые ждали финального свистка и думали, как будут отыгрываться в Бельгии. В итоге они уступили и последнюю десятиминутку, отпрыгнув на полторы десятка очков.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Лиги чемпионов

Дома бельгийцы смогли сдержать даже «Мурсию», поэтому прямо сейчас «Анверпен» действительно одной ногой уже стоит в «Финале четырёх» ЛЧ. Но «Нижний» не так прагматичен и академичен, как Сито Алонсо, команда Лукича зачастую играет именно сердцем — да простит нас за использование его фразы Евгений Пашутин, но только так можно объяснить некоторые матчи, которые нижегородцы уверенно взяли без целого ряда ключевых игроков. С той же «Венецией».

Так что 3 апреля будем наблюдать за попытками «НН» выгрызть эту серию и место в четвёрке сильнейших команд турнира.