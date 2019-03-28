Хуже некуда. Главные разочарования сезона НБА

Регулярный чемпионат НБА плавно подходит к своему завершению. Некоторые команды всё ещё решают локальные задачи по типу распределения мест в сетке плей-офф, но существенная часть коллективов уже сделала свой выбор в пользу спокойного просмотра финального сезона «Игры престолов», не отрываясь на всякие мелочи. И если оставшиеся матчи ещё способны повлиять на распределение мест в списке приятных неожиданностей, то с разочарованиями всё решилось уже давно.



А потому можно смело приступить к обсуждению.



Сразу предупрежу, что всё изложенное будет моей субъективной точкой зрения. У всех были свои ожидания, которые оправдались или нет, это нормально. Ну и вторая поправка – точкой формирования ожиданий была позиция до начала сезона. Иначе говоря, если я изначально считал «Даллас» крепким борцом за 13-ю позицию, но после бодрого старта у кого-то успели сформироваться завышенные ожидания, которые потом рухнули, — это уже другая история.



Поехали.

Человек в футляре. О проблемах «Шарлотт» и выборе Кембы Уокера Клуб Майкла Джордана никак не может выбраться из болота.

5 место. Неадекватные скорости

Лига в нулевых нашла золотую жилу, изменив правила и сделав игру более динамичной. Это привело к колоссальному приросту интереса к баскетболу и, соответственно, прибыли. Но любая идея хороша в меру. Революция трёхочковых и мультипозиционность привели к тому, что текущий сезон порой достигал точки абсурда. Очевидно, что наблюдать за тактической дуэлью «Спёрс» и «Гриззлис», которая закончится со счетом 90-89, могут только гики вроде меня. Но и смотреть бесконечную беготню туда-сюда, которая прерывается только на штрафные — тоже удовольствие так себе.



В результате:



— Вымирают подборы в нападении, поскольку многие центровые (если они вообще присутствуют на площадке) даже не идут за них бороться, сразу возвращаясь назад страховать быстрый отрыв;



— Ценность любых статистических достижений, особенно трипл-даблов, находится на исторически низком уровне, поскольку новый баскетбол построен так, что Элфрид Пэйтон способен выдавать по пять «триплов» подряд;



— Эта тактика особенно хорошо работает против слабых, которые ранее могли бороться с более сильными соперниками за счёт агрессивной и жёсткой обороны, а теперь вынимают по 40 штрафных за вечер, потому что теперь любой намек на защиту — фол;



— Можно пропустить рывок 30-5, просто сходив в туалет.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Голден Стэйт».



К концу сезона ситуация несколько успокоилась, и «Хит» с «Пистонс» стало дышать полегче, но глобально добрая половина матчей была смотрибельна для представителей китайского рынка, где люди писают кипятком от 60-очковых перформансов Бизли или Фредетта. Но многие болельщики со стажем перестали смотреть матчи в прямом эфире, скачивали их в записи и смотрели на скорости 0,5.



Впрочем, пока не так плохо. Матчей, которые хотелось выключить к перерыву при счёте 85-70, стало больше, но и хороших матчей всё ещё было достаточно. Потому это можно считать хорошим поводом побурчать про «раньше было лучше», но глобально рвать волосы и бежать смотреть лигу ВТБ поводов пока нет.

4 место. Кайри и его лидерство

Ещё до старта сезона многие записали «Селтикс» в безоговорочные фавориты Востока. Логика действительно была проста и понятна: «Ну, гравицаппа — это то, без чего пепелац может только так летать, а с гравицаппой в любую точку Вселенной фьюить — за пять секунд».



Если проще, то команда без Ирвинга и Хэйворда дошла до финала конференции и устроила там сладкую жизнь Леброну. Что же будет, если к этой же махине добавить двух выздоровевших суперзвёзд?



Хрень какая-то будет, как оказалось.



Говорить о том, что «Бостон» самую малость не оправдал ожиданий, смысла нет — если вы читаете эти строки, то и таблицу видели. То, что должно было стать командой без слабых мест и главным конкурентом «Уорриорз», превратилось в человеческую многоножку, где каждый что-то делает, но головы у всех в известном месте. И на почётном месте лидера Кайри Ирвинг. https://www.instagram.com/p/BvUPRArnOBo/



Вернее, слова «лидер» и «Ирвинг» весь сезон крайне тяжело было произносить в связке. Кайри делал шаг вперед, чтобы сделать два назад. Он сначала хвалил партнеров, а потом их же критиковал, принимал бремя лидерства, а потом звонил Леброну и жаловался на судьбу, решал в концовках, а потом высказывал претензии тренеру. Болельщики «Селтикс» боялись каждого нового интервью своей звезды, потому что не понимали, чего ждать — речей об ответственности, критики или рассуждений о Дне Благодарения. В конечном итоге, внутренняя борьба Ирвинга с самим собой привела к тому, что он даже перестал отвечать на вопросы о своём будущем в клубе.



Всё это только отдаляло его от команды и давало метастазы в виде локальных конфликтов между другими игроками. Стоит отдельно упомянуть и Стивенса, который также обязан принять часть вины: он откровенно не справился с ролью того, кто должен оправдывать высокие ожидания, а не превосходить низкие. Но тренер всегда привык опираться на лидеров команды, которые являются его голосом в коллективе — а такой Кайри явно не помогал.



Впрочем, для «Бостона» сезон не окончен, а сам Ирвинг недавно раскаялся и признался, что страдал глупостями весь сезон. Возможно, это исправит ситуацию. Ну или это ещё одно появление доктора Джекила, после которого стоит ждать новый перформанс от мистера Хайда.

3 место. История Энтони Дэвиса

Эта историю все прекрасно помнят, она произошла буквально полтора месяца назад. Энтони Дэвис зарекомендовал себя приятным парнем, который обещал привести свою команду к новым вершинам… а через несколько месяцев подорвал бомбу внутри этой самой команды. Причём даже в этой ситуации он не хотел запачкаться в образе скандалиста, пригласив на эту роль человека, специализирующегося на ведении войны разной степени температуры нагрева.

Дэвис остался в «Пеликанс». Его агент облажался Летом у главной звезды «Нью-Орлеана» будет новый клуб. Многие команды пойдут на всё, чтобы заполучить игрока.

Безусловно, игрока можно оправдать убогостью организации, которая ему досталась. Из года в год Дэвис входил в топ-3 игроков (вместе с Кембой и Билом), которых хочется пожалеть и пообещать, что когда-то этот бардак прекратится. Но здесь ситуация из разряда «ты или крестик сними, или трусы надень». Если ты настолько лоялен к организации, как рассказывал в многочисленных интервью, организуй частную встречу с руководством летом, на которой выскажи свои претензии и озвучь пожелания, чтобы клуб мог тебя спокойно обменять, как это сделал Пол Джордж с «Индианой».



Устраивать саботаж за неделю до дедлайна с целью поставить свой клуб в позицию раком — это ни разу не лояльно и слегка не вяжется с образом хорошего парня, которого ты изображал все эти годы.



Если бы так поступи Джон Уолл, который и так не перестаёт ныть о том, как ему плохо и как его не ценят. никто бы не удивился. Но от Дэвиса такой истории ждёшь меньше всего, хотя и есть чувство, что он оказался лишь пешкой в игре двух куда более влиятельных людей, которые решили провернуть дикую аферу. Но это тоже не особо хорошее оправдание.

2 место. Перманентный мрак в столице

Кстати, о Уолле и Биле, которые уже поминались выше.



Казалось бы, это же «Вашингтон». После Аринаса, Стивенсона, Батлера, Хэйвуда, Томаса, Криттентона, Янга, Блатча, МакГи и прочих — нужно быть идиотом, чтобы снова поверить в то, что здесь хотя бы стрелки на часах могут двигаться в правильном направлении. Тут дрались, стреляли, ругались и бросались стульями. И это если не считать относительно свежих разборок двух главных звёзд команды. Но ведь нет, этой дивной организации снова удалось обвести всех вокруг пальца.



Казалось бы, какой бы клоакой не были «Уизардс» в XXI веке, они всё равно исправно держатся в числе лучших команд конференции, играют в плей-офф и даже почти регулярно заползают там выше первого раунда (три раза за пять лет). То есть, несмотря на все свои проблемы, играть в баскетбол тут умеют. Тем более, что Уолл вернулся в строй, а та половинка Ховарда, которая дожила до 2018 года, уж точно не должна была быть хуже дубового Гортата. Состав вырисовывался вполне себе боевой и даже относительно глубокий, не уступающий фаворитам Востока.

Отряд самоубийц. «Вашингтон» как карикатура на мир комиксов «Уизардс» опустились на последнее место и надеются оживить Супермена.

Но это был бы не «Вашингтон», если бы всё не начало рушиться прямо на глазах. Ховард понял фразу «рвать задницу за команду» буквально и порвал задницу, оставшись вне игры до конца сезона. А следом за ним и Уолл вылетел на целый год, сделав свой супермаксимальный контракт ещё и суперпровальным. Стоит ли говорить о том, что предыдущий суперпровальный контракт тоже был заключен в этом клубе и ровно тем же Эрни Грюнфельдом? Свято место пусто не бывает.



Отто Портер и Келли Убре уже вздохнули с облегчением — для них этот кошмар закончился.



Но на их место придут новые жертвы.

1 место. Пожар в городе ангелов

Речь, конечно же, не о «Клипперс», которые уверенно танкуют не в ту сторону.



В этом месяце «Лейкерс» официально стали худшей командой лиги за последние шесть лет. И уже на этом моменте можно заканчивать этот рассказ, если вспомнить, что летом сюда приехал не какой-то Саня из Махачкалы, а сам Леброн Джеймс. Но это всё-таки будет неправильно.



Честно говоря, даже сложно придумать, с чего бы начать. Можно занять позицию скептика и заявить, что там изначально всё было печально, затащить в плей-офф компанию из зелёных юнцов и стареющих ветеранов сложно даже Джеймсу. Но в это никто бы не поверил. Всё-таки Леброн уже приучил к тому, что делает контендер даже из игроков уровня чемпионата Гваделупы по настольному крикету. А потому ожидания всё равно были завышенными.



Но этот пункт касается на только Джеймса, поскольку не только Джеймс повинен во всех смертных грехах. Вину с ним должно разделить руководство клуба, которое провалилось фактически во всём, за что бралось. Здесь ждали Джорджа, а он даже не поехал на собеседование. Здесь ждали Кавая, а он уехал в другую страну. Здесь даже не смогли нормальных ролевиков подобрать зимой, когда провал еще не был констатирован официально.

Можно бесконечно спорить о том, насколько хороши/плохи молодые игроки «Лейкерс», но история про падение духа после истории с Дэвисом сильно притянута за уши. Все эти лонзо боллы и брэндоны ингрэмы (не говоря уже о Кузме) ещё летом понимали, что они лишь пушечное мясо. То, что клуб не заслал их всех в «Сан-Антонио» и пытался торговаться — это не показатель ценности самих игроков, а фактор истекающего контракта Кавая и безвыходного (как казалось) положения «Спёрс». Будь у Ленарда по контракту два года вместо одного, и в ход пошёл бы тот же пакет без раздумий. Но руководство клуба не смогло перевести в победу ни одну из двух ситуаций, когда соперник казался уже нокаутированным. Тем более, что уже в марте их пакет превратился в тыкву, где два основных актива имеют большие вопросы по здоровью.



То, что после зимнего провала никто не стал надрываться ради вылета в первом раунде, как раз не такое уж плохое решение. Джеймс — единственная долгосрочная инвестиция этой организации, и рисковать его здоровьем, чтобы он повторил героический подвиг Коби, затащив команду в плей-офф ценой карьеры, бездарная трата денег и крах всех планов по дальнейшему развитию. Однако теперь ситуация уже не такая радужная, как казалась ещё прошлым летом. Теперь уже точно никто не отдаст Дэвиса за Ингрэма и Болла в качестве локомотива. Последняя надежда — на влияние Леброна и привлечение свободных агентов. Но и здесь есть вопросы. В информационной сфере и так не наблюдалось большого количества слухов о желании звёзд играть «под Джеймсом». Большинство хочет либо «свою» команду, либо надеется объединиться с товарищами где-то, где есть место на две максималки.



«Лейкерс» рискуют оказаться на обочине жизни.



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