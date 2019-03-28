Швед снова против ЦСКА. Теперь в Евролиге

Главное противостояние российского баскетбола снова выходит на европейский уровень. В пятницу «Химки» и ЦСКА сойдутся в российском дерби в рамках Евролиги. Для армейцев, обеспечивших себе преимущество своей площадки в плей-офф, это станет не только последним гостевым матчем, но и возможностью взять реванш за обиднейшее поражение в рамках Единой лиги ВТБ.

Собственно, с момента последнего «дерби Ленинградки» прошло чуть меньше месяца, но эмоции от огненного матча с овертаймом и настоящим шоу-таймом в исполнении вернувшегося после травмы Алексея Шведа свежи до сих пор.

«Могли бы начать плакать, но не стали». «Химки» пересилили ЦСКА У химчан не играли пятеро легионеров, но Итудису этого не хватило.

Фаворит матча — ЦСКА. Даже несмотря на то, что армейцы будут играть не на своей арене, можно не сомневаться, что в Мытищах красно-синих будут поддерживать большое количество фанатов. В принципе, эту игру скорее можно назвать гостевой для обоих клубов. Потому как «Химки» тоже приезжают на «Арену Мытищи» за день до игры, а большую часть времени проводят в родном баскетбольном центре.

Ещё один значимый фактор — красно-синие крайне редко проигрывают дважды одной и той же команде. Этот тезис на себе совсем недавно прочувствовал лидер регулярного сезона Евролиги турецкий «Фенербахче». Стамбульский клуб дома крайне агрессивно забрал победу, рванув 18:0 на стыке двух половин. В Москве Кори Хиггинс своей «трёшкой» и последующим жестом с руками чуть ниже пояса показал, что возвращение долгов — особый смак для многократного чемпиона России.

«Химки» же давно потеряли шансы на плей-офф. Ещё в прошлом сезоне жёлто-синие боролись за высокие места, и если бы не итоговое восьмое место и встреча в плей-офф с ЦСКА, то, как знать, возможно мы бы увидели в Белграде второй в истории Евролиги «Финал четырёх» с участием сразу двух российских команд.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

Сейчас команда, наверное, где-то подсознательно делает больший акцент на внутренний чемпионат. Очень к месту пришёлся латыш Янис Тимма, который уже провёл два матча в Единой лиге ВТБ и делал это на уровне лидера. В Евролиге ему играть нельзя, а значит в игре с ЦСКА усиления химчан мы не увидим.

Брать в расчёт первую встречу этих команд в Евролиге не хотелось бы. Она была сыграна ещё до Нового года. Сейчас у «Химок» Римас Куртинайтис в роли главного тренера, а не Георгиос Барцокас. Да, есть Алексей Швед, но нет Энтони Гилла, Гарлона Грина и Ди Боста. Да и тот матч ЦСКА выиграл спокойно, без лишнего напряжения: 11 из 12 игроков набрали более четырёх очков, а пятеро завершили встречу и вовсе с двузначным количеством в графе «набранные очки».

Предстоящий матч должен стать очередным вызовом для Алексея Шведа. Подмосковный Супермен особенно горяч в матчах против своей бывшей команды. Его личный рекорд результативности в лиге ВТБ в начале марта сотворил настоящую сенсацию.

Конечно, скептики могут говорить о 19 трёхочковых попытках, из которых Швед реализовал лишь пять бросков. Но ведь никто не будет ставить под сомнение тот факт, что именно защитник подмосковного клуба стал главным фактором той громкой победы? Даже у Римаса Куртинайтиса после матча не было к нему вопросов.