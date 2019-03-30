До новых встреч. Мытищи попрощались с Евролигой

Мытищи примерно равноудалены от Химок и УСК ЦСКА, а потому никто не сомневался, что поклонники многократного чемпиона России соберутся в большом количестве. Российское дерби на «Арене Мытищи» — это красиво.

Нандо де Коло — баскетболист высочайшего класса. Пока француз испытывает какие-то внутренние проблемы и не может похвастать стабильностью. Однако это не мешает ему находить пути к набору очков. Вот и в игре против «Химок» один из лидеров армейцев набрал 14 очков, но ни разу не забил со средней, смазав все шесть бросков. Штрафные (8/8) — главный источник результативности Нандо.

Андрей Воронцевич в последнее время получает мало игрового времени и находится скорее вне основной ротации Димитриса Итудиса. В Мытищах ветеран красно-синих сыграл почти семь минут и получал наставления от главного тренера.

В конце третьей четверти хозяева «горели» 19 очков, и казалось, что итог встречи решён заранее. Но успешная защита под щитами помогла жёлто-синим остановить гостей и вернуть в матч интригу.

В отсутствии Стефана Марковича функции запасного разыгрывающего взял на себя Вячеслав Зайцев. Повышенное игровое время не смутили опытного российского защитника. 22,5 минуты игрового времени в матче против ЦСКА — почти столько Зайцев провёл на паркете в сумме за остальные матчи сезона в Евролиге.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джордан Микки был второй скрипкой хозяев в этот вечер. Очень солидный матч американского бигмена на обеих сторонах площадки. Но почему-то кажется, что он способен на большее. Его атлетизм, гибкость и прекрасный бросок позволяют доминировать в споре с любым из оппонентов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная звезда Подмосковья и всей баскетбольной России Алексей Швед не выдал 37 очков, как в прошлой встрече с ЦСКА в начале марта. Но именно он снова был лидером атак, акцентируя свои действия на созидании. Его семь результативных передач тому прямое подтверждение.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юные болельщики «Химок» всегда готовят рисунки и поддерживают команду до конца. В этот день команда сделала всё, чтобы малыши не были очень грустными. Но, кажется, этого было мало.