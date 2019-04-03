Перед восходом солнца. «Денвер» наконец-то вернулся в плей-офф

Йокич, Миллсэп, Мюррей и Майк Мэлоун вывели «Наггетс» в плей-офф, но всё только начинается.

Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, когда техника достигнет абсолютного попадания

«Денвер» вдрызг проиграл «Голден Стэйт» три матча в регулярке из четырёх и близок к тому, чтобы упустить вторую строчку в Западной конференции. Фора перед «Хьюстоном» — полторы победы, при этом в случае равенства «Рокетс» будут выше за счёт успеха в сезонной серии (3-1).

Календарь команд сильно различается. У «Денвера» в оставшиеся дни шестое по сложности расписание (четыре соперника с положительным балансом и «Миннесота»), а у «Хьюстона» — 29-е. А ещё у подопечных Майка Мэлоуна остались две встречи с «Портлендом», отстающим от второй строчки как раз на две победы.

Даже переломанные «Блэйзерс» представляют немалую опасность, да и календарь у них тоже чуть легче. То есть при доле воображения вполне реально поверить в расклад, при котором «самородки» финишируют даже не третьими, а четвёртыми.

В общем, сейчас идеальное время для того, чтобы с умным видом завести разговор о слабости «Наггетс» и больших трудностях, которые ожидают их в плей-офф. Вероятность ошибки действительно минимальна.

Вот только подобные рассуждения будут выглядеть попыткой обмануть других и отыскать сенсацию там, где её нет. Здоровый и не валяющий дурака «Голден Стэйт» и вправду сильнее «Денвера». А также ещё 28 команд НБА. Ничего удивительного здесь нет и близко.

Я знаю, почему листья зеленые, но я молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики

Западная конференция поражает даже не своей силой, а глубиной. При сопоставимом количестве травм решающим фактором для победных серий или череды неудач становится календарь. У каждой команды в расписании, естественно, бывают как лёгкие, так и тяжелейшие отрезки. И самое интересное начнётся, если мы вычленим эти участки и сравним показатели клубов.

Самый очевидный пример – «Юта». «Мормоны» получили худший календарь в НБА на старте сезона, редко играли дома и начали регулярку с балансом 17-19. На наиболее лёгком участке календаря результат «Джаз» — 25-11.

Разумеется, внутри коллектива кипела жизнь: Куин Снайдер подкрутил защиту, а Кайл Корвер добавил атаке ширины. Но подобное происходит в любой хорошей команде по ходу чемпионата. Считать, что на самом деле главным мотором прогресса «Юты» стал 38-летний Корвер как минимум странно.

Олды тут? Кайл Корвер возвращается из «Кливленда» в «Юту» Разбираем обмен 37-летнего дальнобойщика, развенчиваем миф 10-летней давности и вспоминаем былое. В той «Юте» играл и Андрей Кириленко.

Итак, «Джаз»: 17-19 (47%) на самом сложном участке календаря, 25-11 (69%) — на наиболее простом.

«Оклахома»: 21-12 (64%) на лёгком участке, 15-14 (52%) на тяжёлом.

«Денвер»: 26-11 на старте сезона (70%) и 11-7 (61%) на тяжёлом участке, который продлится до окончания регулярки, а значит процент может немного упасть.

Ну и так далее. Просто одним командам кусок попроще выпадает на старте сезона, а другим — на финише. От календаря по понятным причинам несильно зависит «Голден Стэйт» и в определённой степени «Хьюстон». Техасцы долго разбирались с ростером, а потом остались на 20 матчей без Криса Пола, именно поэтому они и рискуют остаться без второй строчки.

Но в условном рейтинге силы Запада именно «Рокетс» сейчас шли бы вторыми. Достаточно сказать, что защита «Хьюстона», которая по инерции воспринимается как нечто дырявое, занимает второе место по эффективности обороны в НБА после Матча звёзд.

А вот остальные шесть команд очень близки по классу. И если воспринимать «Наггетс» не как второй клуб конференции, а как первого среди равных, то оценка ситуации станет гораздо адекватнее. Западная конференция учит нас как раз тому, что качество игры важнее места в таблице.

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Если переоценивать значимость таблицы, получится прошлогодний «Портленд»: вроде бы третье место в конференции, но отрыв от девятого — всего три победы. А главное — все конкуренты по Западу испытывали ощутимые проблемы с травмами, в то время как каждый из лидеров ПТБ провёл 73+ матча.

«Денвер» не опускался ниже второй строчки Запада с первой недели регулярки, из-за чего и стал непроизвольно сравниваться с прошлогодним «Хьюстоном». Хотя по факту нынешние «Рокетс» (которые явно не сильнее себя образца прошлого года) спокойно догнали «Наггетс» за несколько месяцев после напрочь заваленного старта сезона.

Довольно нелепо завышать требования к «самородкам» и ожидать от них преодоления нескольких этапов развития за один чемпионат. Ещё раз: мы говорим о команде, ни один из лидеров которой не находится на своём пике.

Достаточно изучить возраст трёх лучших игроков «Наггетс» по средней результативности: 22 года (Джамал Мюррей), 24 (Никола Йокич) и 24 (Гари Харрис). 70 на троих — это же меньше, чем у одного Дирка Новицки.

Есть ещё Пол Миллсэп — шикарный и вечно недооценённый баскетболист, без которого защита точно не оказалась бы в топ-10 лиги. И всё же ему уже 33, свой пик Миллсэп прошёл. Он ещё может быть крайне полезен в дополняющей роли два-три года, но не более.

Мы говорим о команде, которой не было в плей-офф с сезона-2012/13. Главным тренером тогда был Джордж Карл, а лидерами — Тай Лоусон, Данило Галлинари, Андре Игудала, Кеннет Фарид и Андре Миллер. Естественно, к сегодняшнему дню из того ростера в Колорадо не осталось никого.

Мы говорим о команде, которая год назад занимала 23-ю строчку в НБА по эффективности обороны. Ниже, чем «Нью-Йорк», «Бруклин» и «Вашингтон». Теперь её защита входит в десятку сильнейших.

Мы говорим о команде с 18-й платёжной ведомостью в лиге. «Денвер» тратит на зарплаты меньше «Никс», «Нетс», «Шарлотт» и «Миннесоты», не имея при этом ни одного однозначно плохого контракта на руках.

Наука несовершенна. Истина — дочь времени

Разумеется, «Наггетс» будет тяжело в плей-офф. Как и любой команде, впервые пробравшейся в матчи на выбывание. Тем более на Западе, где есть два топ-клуба и шесть сопоставимых по классу претендентов.

Разумеется, эффективность Николы Йокича в плей-офф снизится. Как и в случае с любым уникальным молодым игроком, впервые за карьеру попавшим в постсезонку.

Яннис (уникальное тело, плохой бросок) завершил свой первый плей-офф с такими показателями: 33,5 минуты, 11,5 очка, 7 подборов и 2,7 передачи. 36,6% с игры, 0% из-за дуги. В двух последующих плей-офф он, для сравнения, попадал с игры 53,6% и 57% соответственно, хотя бросок улучшился несильно.

Или Бен Симмонс (уникальные физические данные, нет броска). Прошлогодняя серия с «Бостоном»: 36,4 минуты, 14,4 очка, 8,2 подбора, 6,4 передачи. А ещё 4,8 потери, 47,5% с игры и худший среди всех стартеров атакующий рейтинг (92).

Дело в том, что перед началом регулярки для «самородков» однозначным успехом оказалось бы долгожданное попадание в топ-8. Разумеется, аппетит приходит во время еды, но промежуточное превышение ожиданий — не повод задирать планку ещё сильнее.

И даже если остаток сезона пройдёт по максимально худшему сценарию (четвёртое место и вылет в первом раунде), он будет оцениваться как успешный. Основной задачей «Наггетс» станет качественная работа менеджмента по окончании чемпионата, а не победа над «Клипперс» в шести матчах. Хотя она бы тоже очень пригодилась.

Давайте просто дадим «Денверу» продолжить жизненный цикл и не будем спешить с выводами. Этот сезон для «Наггетс» — ознакомительная экскурсия для получения опыта с очевидным прицелом на будущее. Молодое ядро и неплохая платёжка позволяют всерьёз рассчитывать на дальнейший прогресс, но ожидать мощного плей-офф от дебютантов немного наивно.

«Денвер» хорош, и его главная задача — стать как можно лучше к следующему плей-офф, а не красиво умереть в этом.

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