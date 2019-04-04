Баски без сказки. ЦСКА отомстил испанцам и закончил регулярку

Матч ЦСКА и «Басконии» имел невероятное значение для турнирной таблицы. Если с армейцами уже давно всё понятно, и со второго места команда Димитриса Итудиса точно никуда не сдвинется, то для испанцев это была настоящая игра сделай-или-умри. Собственно, они приехали в Москву с задачей либо умереть, либо убить — третьего варианта у подопечных Велимира Перасовича не было, если они хотели попасть в плей-офф и побороться за право сыграть в домашнем «Финале четырёх».

Красно-синие же накануне встречи, которая вроде бы не имела для них турнирного значения, в один голос говорили о том, как важно вернуться на победные рельсы после чувствительного поражения от УНИКСа в Единой лиге ВТБ и порадовать собственных болельщиков в последнем матче регулярки. Итудис даже начал перечислять, ради чего его команда будет биться — тренер собрал в одну кучу гордость, руководство, болельщиков и заявил, что ЦСКА не будет играть спустя рукава и экономить силы.

Это правда. Во-первых, все эти разговоры — для болельщиков, далёких от профессионального спорта. Во-вторых, ЦСКА — не так организация, которая может позволить себе проиграть два раза подряд.

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Припёртая к стенке «Баскония», на самом деле, страшна, и пусть место басков в турнирной таблице вас не смущает. В первом круге они обыграли армейцев, да и в принципе умеют играть именно такие матчи, когда они в позиции андердога.



Гости заставляли соперников ошибаться в нападении и караулили каждый полумомент, чтобы убежать в отрыв. Темп был такой, что мысль игроков задней линии (по большой части Луки Вильдозы) опережала движения игроков передней, но в общем и целом проблем не было ни на дугу, ни под кольцом. В «краске» с оппонентами разбирался Венсан Пурье.



ЦСКА принял предложенный темп и стал терять мяч в два раза чаще обычного. Баски тоже ошибались, но им не привыкать — они с такой игрой живут весь сезон. Тем более, у них был Марселиньо Уэртас. 35-летний ветеран палил за метр до трёхи и упорно отказывался промахиваться.

Армейцы держались в большей степени за счёт быстрых отрывов и штрафных Нандо де Коло. В остальном баски их переигрывали

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Но, несмотря на игровое преимущество, впервые «Баскония» повела двузначно только в конце третьей четверти. Этому предшествовали три серьёзных улучшения в игре гостей.



— Во-первых, баски стали доминировать на щите соперника. Сначала пользу приносила тактика сдвоенного центра Пурье-Войтманн, а после этого на паркете появился Илимане Диоп и продолжил дело партнёров. К концу третьей четверти на счету «Басконии» было девять подборов в нападении и 14 очков второго шанса (у ЦСКА — только 4).



— Во-вторых, защита испанской команды стала куда плотнее и агрессивнее. Гости были просто габаритнее, и они не стеснялись идти в контакт. Это вынуждало игроков ЦСКА чаще терять мяч.



— В-третьих, транзишн. Несмотря на то, что на площадке у Перасовича был «высокий» состав, который боролся под кольцом, игроки соперника отнюдь не стеснялись бежать в быстрые отрывы.

Это всё заставило поверить в «Басконию» — игра испанцев смотрелась, красно-синие же вяло сопротивлялись. Но в последней четверти Итудис решил усадить на лавку де Коло и Родригеса, которые не попали в ритм, и сделать ставку на Клайберна и Хэкетта. Причём именно американец, набравший за предыдущие три четверти всего ничего, принялся разыгрывать — ему это делать было проще, потому что в поле его опекал огромный Войтманн.



Подтягивать ЦСКА начали Боломбой и Хиггинс. Центровой снова показал себя отличной заменой Хантеру, разбираясь под кольцом и выводя за собой на периметр Пурье, а Хиггинс являл собой спокойствие и только этим оказывал ЦСКА неоценимую услугу — мы знаем, что не скатиться в «бей-беги», когда проигрываешь «-10», довольно сложно.

А потом уже выстрелил Клайберн и не переставал стрелять до конца матча. Трижды форвард попал из-за дуги, смачно накрыл Уэртаса и вколотил в кольцо «Басконии» такой данк, что Пурье наверняка придётся идти после игры к психологу.

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ЦСКА в итоге победил — 82:78. Это не означает, что «Баскония» уже точно останется без плей-офф. Испанцы будут ждать завтрашних матчей, результаты которых вполне могут позволить команде Перасовича попасть в матчи на вылет. А там, того и гляди, придётся снова ехать в Россию. По крайней мере, это один из наиболее вероятных вариантов прямо сейчас.