Это финиш. «Химки» закончили выступление в Евролиге

Прощальную песню в Евролиги «Химки» начали петь задолго до конца регулярного чемпионата. К сожалению, подмосковный клуб не смог повторить фокус перерождением во второй половине сезона, который удался им в прошлом году. Тогда жёлто-синие, если кто забыл, вышли в плей-офф на ЦСКА, но не стали сдаваться на милость многократному чемпиону страны, а устроили очень жаркую серию. Заступ Вяльцева, бросок Хиггинса, борьба до последних секунд и, конечно, мытищинский судейский столик — всё это останется в памяти болельщиков.

В сезоне нынешнем «Химки» так и не смогли найти свой путь. Травма Алексея Шведа, выбившая его из игры на целых три месяца, конечно, сильно сказалась на команде. Подмосковный клуб был вынужден сменить Барцокаса и призвать на второе пришествие легендарного Римаса Куртинайтиса. Но в Евролиге это не помогло.

«Арена Мытищи», а вместе с ней и почти все болельщики «Химок», попрощалась с Евролигой живьём в предпоследнем туре. О мотивации тогда не могло быть вопросов. Всё-таки, ЦСКА для «химчан» — особый раздражитель.

В гостях как дома. ЦСКА мстит «Химкам» После поражения в Единой лиге ВТБ армейцы берут реванш в Евролиге.

Куда больше вопросов о мотивации было перед заключительным туром регулярки. «Барселона» обеспечила себе место в плей-офф; «Химки» играют на выезде и уже точно никуда не выходят. Соперников сложно назвать принципиальными. Будет ли такой матч интересен для зрителей? Удивитесь, насколько!

Первая четверть в исполнении «Химок» была фантастической. Российский клуб как бы и не заметил отсутствия Алексея Шведа. Его заменил Андрей Зубков, который в первом игровом отрезке набрал 11 очков (второй личный результат в сезоне) и был просто неостановим. Форварда жёлто-синих поддержал словом и делом американский тёзка Харрисон — 10 очков в первые 10 минут матча. Сколько же забили «Химки»? 32 и «+11» перед первым перерывом.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Можно было предположить, что хозяева решили попросту «слить» матч, не напрягаясь лишний раз перед сложнейшей серией с «Эфесом». Но это если не видеть эмоции Светислава Пешича. Главный тренер «Барсы» несмотря на приличный возраст (тренеру «Барселоны» уже 69 лет), скакал, ругался, бросался бутылками в своих игроков и горел игрой.

Но гости уже к середине второй четверти давили его парней: 15 очков разницы и абсолютно бездарная игра в нападении. Джордан Микки зацементировал оборону, а Дженкинс так завёлся, что, убегая в отрыв, со смаком «воткнул» мяч сверху, как бы даже забыв о том, что делает он это крайне редко.

Однако «Барселона» при своих болельщиках всё-таки не могла играть спустя рукава весь матч. Сразу после тайм-аута Пешича его парни выдали космический рывок 17:0 и как будто забыли о проблемах. Томича находили точными передачами под кольцом, Пангос просачивался сквозь оборону, Курич и Ханга добавляли попаданиями из-за дуги. Единственный, кому так и не удалось войти нормально в игру в составе сине-гранатовых, стал Томас Эртель. Француз так взбесил тренера, что был буквально изгнан с площадки, посажен на скамейку и вышел уже под занавес матча. Психологический прессинг от Пешича в преддверии плей-офф в действии.

«Химки» не сломались. В ротации Куртинайтиса было всего восемь человек, но и они смогли затащить в концовку грозную «Барселону». Почти 30 минут на паркете провёл Вячеслав Зайцев, смотревшийся временами феноменально. Перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ, такая практика как нельзя лучше.

Однако догнать хозяев не получилось. «Химки» проигрывают в своём последнем матче Евролиги в нынешнем сезоне. Моня и Дженкинс становятся самыми результативными в составе гостей, и это как нельзя лучше говорит о проблеме химчан с травмированными.

Для команды Куртинайтиса наступают непростые времена. Впереди важнейшие матчи, результат которых и даст ответ на вопрос: будут ли «Химки» в следующем году в Евролиге?