В Москве трюк не прошёл. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА уже три года подряд не может победить в Санкт-Петербурге. Однако в Москве команда Димитриса Итудиса визуально легко справляется с соперником. Этот раз не стал исключением.



В стартовом составе ЦСКА вышел не Джоэл Боломбой, а Отелло Хантер. Американец отлично нейтрализовал Джалена Рэйнольдса, а его первое попадание в кольцо «Зенита» было зрелищным.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Пока у «Зенита» нет Карасёва, нейтрализация Рэйнольдса видится основной задачей. В этот раз центровой питерцев получил два фола уже в первой четверти и ещё нескоро появился на паркете.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Жоан Плаза после игры сказал, что больше всего ему понравилась первая четверть в исполнении его команды — десятиминутку «Зенит» проиграл всего «-2», и тогда ещё не всё было потеряно.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Но уже в начале второй четверти «армейцы» стартовали так, что вопросов относительно победителя встречи оставалось не так много. Хозяева пропустили те же 14 очков, что и в первой десятиминутке, а вот забили 26.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Особенно радостно на этом отрезке было за Ивана Ухова. Молодой защитник ЦСКА не только получал игровое время, но и отлично им пользовался. Всего на его счету шесть очков в кольцо «Зенита».

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

В этой игре Андрей Воронцевич был капитаном ЦСКА вместо отбывающего дисквалификацию Кайла Хайнса и играл по-капитански — на старте последней четверти форвард попал три трёшки из трёх. Если у «Зенита» ещё оставались какие-то надежды, то Воронцевич их похоронил.

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Гости не сдались и до последнего пытались сократить отставание. В каком-то смысле у них это даже получилось, и в итоге команда Жоана Плазы проиграла 10 очков. Если вспомнить, что сине-бело-голубые уступали больше 20 очков, то всё, в общем-то, неплохо.

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Концовка встречи явно понравилась болельщикам, которые пробили массовый выезд в столицу. Теперь, правда, «Зенит» обошла «Астана», и это значит, что прямо сейчас питерцы выходят на подмосковные «Химки» без преимущества своего паркета.