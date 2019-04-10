Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки

Когда речь заходит о суперзвёздах НБА, часто звучит слово «наследие». Оно уже давно плотно ассоциируется с Леброном Джеймсом, Коби Брайантом, Майклом Джорданом.



Про Дирка Новицки вспоминают куда реже. Он придумал движение, которое позже скопирует каждый второй игрок, но никогда не считался абсолютной, уничтожающей силой; он тратил огромные деньги и большую часть своего времени на благотворительность, но, когда мог, избегал разговоров об этом; он набрал больше очков, чем Уилт Чемберлен, но ни разу не шантажировал руководство клуба своим уходом. Вместо этого он сам ужался в деньгах, лично создал команду-контендер вокруг себя и в финале, играя с температурой, пересилил один из сильнейших составов НБА в третьем тысячелетии.

Человек с недостижимо идеальной репутацией. Карьера, которая навсегда останется ролевой моделью.

Но главное достижение немца куда важнее, чем статистика, титул или приятный образ — оно измеряется в дончичах, яннисах и порзингисах. Нужно проговорить это прямо сейчас: Дирк Новицки уходит, навсегда изменив НБА.

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Новицки приходил в лигу, будучи одним из 38 легионеров. Не у каждого клуба был постоянный скаут, который просматривал Европу. Сейчас, спустя 21 год, число иностранцев в НБА утроилось и продолжает расти, а не иметь европейского скаута означает поставить крест на своём будущем. Генеральные менеджеры команд взяли за правило выбираться в Старый Свет, чтобы лично увидеть в деле того или иного кандидата за переезд за океан.



Неправильно утверждать, что до немца европейцы выполняли исключительно черновые задачи — были Марчюлёнис, Сабонис, Дивац. Но настоящий европейский бум едва ли не полностью обязан своим появлением Дирку Новицки.



Когда форвард «Далласа» разменял 30 тыс. очков за карьеру в НБА, Кристапс Порзингис так и написал в «Твиттере»: «Спасибо за то, что проложил путь для европейцев, которые идут за тобой».

Бывший директор по международному скаутингу «Пистонс», директор игрового персонала «Маверикс» Тони Ронзон несколько лет назад говорил, что до Дирка несколько европейцев «только лишь пробовали лигу на вкус», а Новицки пришёл и помог глобальному развитию НБА, не только в Северной Америке.



По словам Ронзона, с появлением в лиге Новицки команды НБА стали куда больше внимания уделять тренерам, которые помогали развить технические навыки игроков. До конца 1990-х считалось, что для успешного выступления в НБА обязательно нужно прыгать выше всех, бегать быстрее всех, быть очень атлетичным — Дирк же доказал, что достаточно развить в себе фундаментальные, баскетбольные навыки или придумать движение, защиты против которого не существует.

Новицки фактически запатентовал за собой бросок с разворота на одной ноге. The Wall Street Journal провёл исследование и выяснил, что игроки — на всех уровнях, во всех турнирах в США — копируют это движение чаще всего. В числе «воров» оказались Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Кристапс Порзингис, Кевин Лав и даже Кенни Олиник. На самом деле, список бесконечен.



В клуб тех, кто набрал в НБА 30 тысяч очков, Новицки вошёл с помощью этого же самого движения.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале НБА.

Форвард «Мавс» олицетворял понятие «стретч-форвард» ещё до того, как оно закрепилось в баскетбольной терминологии. Сейчас такие игроки есть почти везде, а скауты тратят невероятное количество времени, чтобы отыскать «второго Новицки» — семифутера с отличным процентом попаданий, которому всё равно, бросать из-за дуги или разбираться с соперниками под кольцом.



Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан однажды сказал про Новицки: «Дирк — икона. Он и есть «Даллас». Он и есть баскетбол в глобальном смысле. И он очень хороший человек».



В Национальной баскетбольной ассоциации никогда не появится второго Дирка Новицки. Или братьев Газолей, или Тони Паркера, или Ману Джинобили. Но в лиге появились Кристапс Порзингис, Лука Дончич, Никола Йокич, и нет сомнений, что европейский бум на этом не закончится.



Это и есть главное наследие Дирка Вернера Новицки.



Данке шон!