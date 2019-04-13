Награды находят героев. Даже Дэвиса и Уайтсайда

Более или менее разобравшись с разочарованиями и открытиями, самое время перейти к другим номинациям. Поскольку это сугубо моя версия индивидуальных наград, я позволю себе некоторые вольности и введу собственные номинации.

Приз за идеальную репутацию: Таддеус Янг («Индиана Пэйсерс»)

«Индиана» в этом сезоне предстала идеальным коллективом именно с позиции командной химии, а потому её капитан заслуживает этой награды как никто другой. Янг уже не раз отмечался в качестве безумно полезного исполнителя на площадке, который чаще всего жертвует своей индивидуальной статистикой, занимаясь черновой работой на благо общего дела. Однако, его ценность распространяется далеко за пределы паркета. После ужасной травмы Виктора Оладипо, именно вокруг Янга сплотились партнёры, он не дал коллективу просесть морально и удержал нужную атмосферу в раздевалке.



Лучшей рекомендацией кандидатуры Янга будет матч против «Оклахомы» 14 марта. Команда слабо начала решающую четверть и Нейт МакМиллан взял тайм-аут, заменив Янга.

«На пару минут, потом вернешься», — сказал тренер.



Но в следующие две минуты «Индиана» совершила рывок 13-3, что заставило уже Билли Донована останавливать игру.



«Ни за что», — услышал МакМиллан от Янга, когда сказал ему вернуться на паркет.



Команда закончила матч парой Сабонис-Тёрнер и довела встречу до победы 108-106.



«Я сказал, что у ребят хорошо получается. В таком сочетании они играли классно, и я хотел, чтобы они развили успех. Я был готов в любой момент выйти на паркет, если бы моя помощь была действительно нужна, но у парней всё шло отлично», — сказал Янг после матча.

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Собственно, здесь нечего добавить. Пожалуй, если бы в НБА существовала награда «лучший баскетболист, которого никто не замечает» за бескорыстную пахоту на паркете и характер за его пределами, её обязан был бы получить именно Янг. Но хоть так его отметить стоит.

Приз за испорченную репутацию: Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Здесь было сложно выбрать победителя. Вечный фаворит Джон Уолл слишком рано сошёл с дистанции. Кайри Ирвинг не оправдал надежд в роли лидеры в раздевалке, но и откровенно не подрывал обстановку в коллективе. Леброн Джеймс поплыл после окончательного провала команды и начал искать виноватых, пройдясь по всем на свете. Но в «Лейкерс» все шло кувырком, и Леброн был лишь одним из актёров этого спектакля. Я уже упоминал Энтони Дэвиса в списке главных разочарований сезона, но здесь просто сложно подобрать кандидатуру лучше.



Тем более, что даже после публикации того материала баскетболист явился на игру своего (пока) клуба в футболке с легендарной фразой из Looney Tunes «Вот и всё, ребята». Понятно, что там вряд ли одна сторона сугубо в белом, а другая в чёрном, но нужно иметь банальное уважение к болельщикам, которые обожали тебя все эти годы и считали тебя едва ли не мессией. А ты разве что не вышел в центр площадки и не проорал в микрофон «Я сваливаю, пошли вы все на ***, **** я вас всех, этот клуб, этот город и мамаш ваших тоже ****». Вот, такое завершение истории было бы идеальным.

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А ведь здесь все — от болельщиков на трибунах до игроков на паркете – собирались именно ради него. Тот же Холидэй не так давно говорил, что он не продлил бы с клубом контракт, если бы не Дэвис. А теперь он фактически шлёт всех далеко и прямо.



Ах да, ведь за несколько дней до этого был средний палец, показанный болельщику. И если в отношении Расселла Уэстбрука, который тоже недавно имел конфронтацию с фанатом, общественность была готова встать на сторону игрока, потому что Расс никогда не давал поводов считать себя плохим парнем, то здесь очевидно шишки посыпались на Дэвиса, хотя не исключено, что его и провоцировали.



Уходить тоже нужно уметь красиво. Энтони Дэвис выбрал путь выжженной земли и сожженных мостов. То, что он всю карьеру производил впечатление хорошего парня добавляет эффекта этой истории, но даже если бы такой трюк провернул тот же Уолл, этого было бы вполне достаточно для попадания в эту номинацию.

Приз за восстановленную репутацию: Деннис Шрёдер («Оклахома-Сити Тандер»)

Год назад история с обменом Денниса Шрёдера на Кармело Энтони вызвала много споров. Фактически, «Оклахома» не экономила на налоге, лишь растянула выплату на несколько лет. Высказывались идеи, что проще было бы просто отчислить Мело и расписать его зарплату, всё равно было бы лучше, чем принимать плохой контракт немца.



К тому моменту Шрёдер считался максимально ужасным активом. Трэвис Шленк звонил во все клубы, но даже в самых отбитых организациях только громко смеялись или вовсе бросали трубку. И уж тем более странным местом для него казалась «Оклахома». Шрёдер, фактически, представлял из себя сильно ухудшенную версию Уэстбрука — не признающий движение без мяча, криво бросающий и бесполезный на своей половин защитник с далеко не сахарным характером. Представить себе Шрёдера и Уэстбрука на паркете одновременно могли только люди, которые с интересом посещают анатомический раздел в Кунсткамере. Это резко сокращало шансы немца на адекватное игровое время и возможность проявить себя.

Но вот сезон завершился. Шрёдер внезапно проводит на паркете всего на две минуты меньше, чем в минувшем рягулярном чемпионате, и наиграл уже больше тысячи минут в паре с Уэстбруком, причем это было даже не больно смотреть. В начале сезона, пока Расселл восстанавливался после травмы, «Тандер» даже очень хорошо выглядели с Деннисом в старте. Уже сейчас можно включить немца в список лучших шестых игроков лиги, пусть и не в первую пятёрку.



Это уже огромный прогресс по сравнению с ожиданиями до старта сезона. И это отличные новости для «Оклахомы» — хороший сезон может поднять стоимость Шрёдера, и у клуба появляются отличные шансы избавиться от него (у них просто нет другого выбора) или хотя бы получить что-то менее внушительное по зарплате. В условиях конского налога на роскошь, это очень важно. А сам Деннис может даже заслужить второй шанс.



Хотя такие ребята, как Джалил Окафор, Брэндон Найт и Кеннет Фарид тоже заслуживают упоминания.

Приз за стальные яйца: Лу Уильямс («Лас-Анджелес Клипперс»)

Объективно о таких высоких материях судить сложно, многие игроки успешно выступают в решающие моменты матчей. Но Лу будто создан для последних четвертей. Защитник «Клипперс» может заниматься откровенной ерундой весь матч, но как только стартуют последние 12 минут матча, в нём просыпается дикий зверь, жаждущий крови. Абсолютно не важно, попадал он до этого 10 из 11 или 1 из 15 — рука у него всегда горячая. Почти 40% всех своих очков Уильямс набирает в завершающей четверти, и это абсолютно лучший показатель в лиге, там даже рядом толком никого нет.

Достаточно вспомнить его овертайм против «Уорриорз» в ноябре (тот самый матч имени ссоры Дюранта и Грина), 18 очков за шесть последних минут в игре с «Пистонс» (первое попадание было при счёте 91-91, матч закончился 111-101), его перестрелку с Уэстбруком 8 марта (17 очков за четвертую четверть). В целом, «Клипперс» выиграли 10 матчей из 14, в которых за минуту до конца основного времени разница в счёте была два очка или меньше. И если сам по себе Лу вряд ли заслужит когда-нибудь майки под сводами «Стейплс-центра» (в основном, из-за своей игры в первых трёх четвертях), то его стальные шары просто обязаны быть увековечены.

Приз за пластмассовые яйца: Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»)

Заслуженный клатчевый вредитель Демар Дерозан старался изо всех сил, но против лома нет приёма. Статистика плотно переплелась с образом Расселла Уэстбрука, она же его и погубила. Все те же данные, что и в случае с Лу: два очка или меньше за минуту до конца основного времени.



Расселл Уэстбрук: 5-23 с игры, 0-10 из-за дуги, итоговые «-21» и 10 побед на 16 поражений у команды.



Нельзя не симпатизировать Рассу за то, что он просто хороший парень, отличный партнёр по команде и друг. Но давать ему мяч в решающие моменты стоит только тогда, когда альтернативного выхода совсем уж нет.

Приз за самоотверженность: Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»)

Термин hustle не имеет прямого аналога в нашем языке, во всяком случае, в том значении, которое ему придают в НБА. Самоотверженность, самоотдача, черновая работа — всё, что не запишут тебе в основную линейку статистики, но что остается крайне важным для результата. На эту награду могли претендовать те же Таддеус Янг и Джру Холидэй, которые упоминались выше. Оба проделали огромный объем именно незаметной работы и заслуживают признания. Но Пол Джордж все-таки был вне конкуренции.

Лидер «Оклахомы» продолжает претендовать на звание лучшего защищающегося игрока лиги. Хорошего защитника в принципе сложно представить без самоотдачи, но пример Джорджа особо показателен. Пол лидирует в лиге по количеству перехватов (2,2), касаний в защите (3,8) и выигранным для своей команды ничейным мячам (2,1). Если добавить сюда лидерство по пробегаемому за матч километражу в защите, мы получим фантастическую ситуацию, когда один игрок лучший абсолютно во всём. Даже «Титаник» не побеждал во всех номинациях на «Оскар».



Джордж проводит однозначно лучший сезон в карьере. И его бомбардирские подвиги не должны оттенять тот сумасшедший объём работы, который выполняет Пол. Учитывая факт травмы, которую он перенёс, это кажется ещё более впечатляющим.

Приз самому ленивому игроку: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Герой одной из предыдущих номинаций Лу Уильямс и Блейк Гриффин старались, но переплюнуть «Короля» не смогли.



В общем и целом, эту награду, пожалуй, можно назвать именем Леброна. И это не упрек форварда «Лейкерс». Всё-таки баскетболисту уже 34, и если на атаку какие-то силы остаются, то в защите уже не разгонишься.



Но факт есть факт — история с экономящим силы Джеймсом тянется далеко не первый год, и в этом сезоне достигла своего апогея. Если раньше командными усилиями удавалось маскировать его откровенно пешеходный режим на своей половине площадки, то с первыми коллективными проблемами начали остро проявляться и индивидуальные проблемы самого Леброна. Интернет начали наводнять видеоролики с ним, когда он откровенно забивал на своих оппонентов, а Кузма, толкающий Джеймса на его игрока, — это уже классика, которую пытался повторить Уиггинс, но не смог.

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По итогам завершившегося регулярного чемпионата Леброн занял второе место среди самых медленных в защите баскетболистов (в расчёт брались те, кто проводил больше 25 минут на паркете). Его обогнал другой Джеймс — Харден. Но у лидера «Рокетс» при скромных показателях пробега 2 перехвата, 3,5 касания в защите и 1,5 выигранных ничейных мяча. Леброн с линейкой 1,3/1,7/1,5 даже не рядом по отдаче.



Ещё раз стоит сказать, что самого Джеймса можно понять — возраст, травма и так далее.



Но это не отменяет факта.

Хассан Уайтсайд сезона: Хассан Уайтсайд («Майами Хит»)

Я даже не придумал, как можно подать эту номинацию — слишком уж она специфическая. У «Майами» давно уже проблемы с Хассаном Уайтсайдом, но отрицать факт того, что он неплохой баскетболист, нельзя. Ввиду необходимости Эрик Споэльстра вынужден искать ему место, и на первый взгляд кажется, что он его находит. Центровой всё ещё имеет внушительную статистику, много подбирает, много блокирует, порой и набирает немало. Кажется, что всё идёт не так уж плохо.



Но тут начинается самое интересное. Дело в том, что как только Уайтсайд пропадает из стартового состава, дела у клуба резко налаживаются. В этом сезоне Хассан, по разным причинам, пропустил девять игр. И «Хит» выиграли шесть из них.



Но как только он возвращался в строй, он возвращался и в стартовую пятёрку. Так было до марта. После очередного повреждения Уайтсайд обнаружил себя на скамейке запасных. В старт был переведен Бам Адебайо, а клуб с тех пор выиграл 11 матчей из 19.



Иначе говоря, с Уайтсайдом в старте «Хит» имеют баланс 22-31, а без него 17-11. Разница существенная, согласитесь. Пожалуй, эту номинацию можно было назвать «самый бесполезный игрок стартовой пятёрки с дабл-даблом в среднем за сезон, без которого команда играет значительно лучше». Но так выходило слишком длинное название, в чём не было смысла, ведь других кандидатов и не было.

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