Не наступить бы на грабли. «Баскония» уже побеждала ЦСКА

Москва. Май 2005-го. Пожалуй, самый тёмный вечер в современной истории ЦСКА. За три дня до юбилея окончания Великой Отечественной войны армейский клуб потерпел тяжелейший удар — «Тау Керамика», ведомая Арвидасом Мацияускасом и Луисом Сколой, перетерпела грозный коллектив Душана Ивковича, который не знал проблем по ходу сезона и готов был к победе в домашнем «Финале четырёх». Литовский злой гений москвичей, как многим потом казалось, провёл в полуфинале свой лучший матч в жизни.

С того момента прошло уже почти 14 лет, а параллели по-прежнему напрашиваются. Уж очень часто ЦСКА и команда из Витории (какое именно спонсорское название носит команда, не так уж важно) встречаются в решающих стадиях сезона Евролиги. Нынешний плей-офф не станет исключением. «Баскония» снова против ЦСКА, и это будет самая жаркая битва этих команд. Уж за последние несколько сезонов точно.

ЦСКА фаворит — однозначно. Москвичи начинают серию в домашнем «Мегаспорте», и это важное преимущество, о котором говорил президент клуба в своём недавнем интервью. По факту, соперника ЦСКА не мог себе выбрать, поскольку на последние путёвки в плей-офф за два тура до финиша претендовали более пяти команд. Победа «Жальгириса» над «Реалом» как раз определила итоговую расстановку, отправив «Басконию» в столицу России, тогда как в стане армейцев все уже были готовы ехать в Грецию.

Баски без сказки. ЦСКА отомстил испанцам и закончил регулярку 5 апреля армейцы узнают своего соперника по плей-офф. Им, кстати, тоже может стать «Баскония».

Команда Димитриса Итудиса провела сезон неровно, но всё-таки шесть поражений в 30 матчах — показатель команды высочайшего уровня. Каждое поражение ЦСКА — сенсация. Но если проигрыш «Фенербахче» в гостях был в невероятной борьбе и с рывком турецкой команды 18:0 в третьей четверти, то провал с «Маккаби» дома сложно чем-то объяснить. То поражение осталось бы единственным домашним, если бы не сумасшедший бросок Ника Калатеса от щита на последней секунде. «Панатинаикос» вырвал победу, а затем ЦСКА накатил на финиш, выиграв все оставшиеся четыре матча.

«Баскония» опасна. Недооценивать её нельзя, и об этом многократные чемпионы России знают. Матч 7 декабря, когда Нандо де Коло и Серхио Родригес набрали на двоих пять очков, а красно-синие проиграли, должен стоять особняком. Да и в последней игре регулярки команда Итудиса дома вырвала победу лишь в концовке.

Испанцы крайне неуступчивы, и лидером в этом компоненте однозначно является Торнике Шенгелия.

Грузинский баскетболист не знает авторитетов, а его габариты, талант и опыт выступления в НБА позволяют ему вести за собой команду. В последних четырёх матчах Евролиги он не набирал привычных для себя двузначных цифр в строке «очки». Но нельзя забывать, что Шенгелия продолжает набирать форму после травмы и операции на колене. В 12 предыдущих матчах Евролиги он лишь трижды уходил с паркета, забив меньше 10 очков. «Большим» ЦСКА будет непросто со столь активным форвардом.

В последних матчах ЦСКА сильно подводили дальние броски. Конечно, всё хорошо, когда каждый второй выброшенный из-за дуги мяч достигает цели. Куда тяжелее действовать через «краску», которую испанцам есть кем надёжно прикрыть.

Околобаскетбольные факторы всегда имеют какой-то мистический оттенок, но ведь и о них стоит сказать перед началом серии. А вдруг? Вот, к примеру, несколько дней назад на сайте Евролиги появилось большое интервью президентом и владельцем «Басконии» Хосе-Антонио Карехетой. Функционер — большой друг президента Евролиги Жорди Бертомеу. Стоит добавить, что именно благодаря Карехете столь небольшой городок, как Витория, получил право на проведение «Финала четырёх», куда местная команда мечтает попасть и сделает всё для этого возможно. В этом не стоит сомневаться.

Что нас ждёт? Вероятно, самая плотная серия ЦСКА в новейшей истории Евролиги. Даже два года назад, когда армейцы уже встречались с басками в плей-офф и серия закончилась 0-3, матчи были настолько тяжёлыми для команды Итудиса, что никто бы не удивился, если бы дошло до пятого матча. В этот раз «Баскония» горит желанием выступить на домашнем «Финале четырёх». Ох, что-то будет!