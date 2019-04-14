Прифтис рвётся к победе в регулярке. Осталось совсем немного

Казанский УНИКС оказался в ситуации, когда всё зависит от него: ЦСКА завершил регулярный чемпионат с показателями 22/4, и теперь команде Димитриса Прифтиса на финише нужно выиграть пять встреч из пяти, чтобы обойти «армейцев». При этом календарь у УНИКСа не то чтобы самый сложный — лишь один матч с командой из зоны плей-офф.

Этой командой был питерский «Зенит». Сине-бело-голубые готовились к последнему штурму лидирующей четвёрки и преимущества своего паркета в первом раунде плей-офф, но на заключительном отрезке команде Жоана Плазы, помимо УНИКСа, ещё предстоит сыграть с «Локомотивом» и «Астаной». Все эти клубы уже точно попали в матчи на вылет. Помимо этого, питерцам ещё играть с «Калевом», который на всех парусах в этот самый плей-офф мчится.



Сохраняющаяся турнирная мотивация у обеих команд гарантировала зрителям отменный баскетбол. Так оно в итоге и получилось.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Один из основных претендентов на титул MVP Джален Рэйнольдс не вышел в стартовом составе «Зенита». Похоже, что Плаза опасался повторения сценария матча с ЦСКА, когда красно-синие заставили американца получить два фола за несколько минут и тем самым «отправили» того на лавку до второй половины. Так или иначе, а тактика гостей была правильная — вышедший в старте Антон Пушков тоже схватил несколько быстрых замечаний, и на обороне УНИКСа начал отыгрываться сменивший его Рэйнольдс.

При этом проблемы у казанцев были исключительно на своей половине — на чужой они виртуозно расправлялись с соперниками. Команда даже забыла про отсутствие Пиеррии Хенри, который прежде был главной атакующей опцией клуба.



Чисто визуально «Зенит» не сильно проигрывал УНИКСу, но в мелочах это проявлялось. Например, доминирование Рэйнольдса вылилось в абсолютно некомандный баскетбол в исполнении сине-бело-голубых, в то время как казанцы отлично двигали мяч и искали свободного партнёра. УНИКС набрал больше очков после потерь соперника, а «скамейка» казанцев переиграла запасных питерцев.



Но главное, в чём в первой половине хозяева превзошли гостей, это трёхочковые: на пять попаданий УНИКСа из-за дуги «Зенит» ответил шестью промахами. «-15» для Плазы и его команды, несмотря на, в общем-то, неплохую игру, смотрелись логичными.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Но испанский наставник не зря после каждой — даже проигранной — встречи смотрит не на табло, а на то, как играла его команда. После поражения от ЦСКА он заявил, что горд тем, как его подопечные отыграли вторую половину, когда спасаться было уже поздно.



В матче с УНИКСом питерцы тоже бросились отыгрываться, едва прозвучал стартовый свисток на вторую половину. «Зенит» смотрелся куда агрессивнее, чем до перерыва, причём это проявлялось на обоих концах площадки. Гости вставали в прессинг, двигали мяч, начали попадать трёшки и ни разу не напомнили себя образца первой половины. К концу десятиминутки они сообразили рывок 11-0, а Рэйнольдс окончательно задавил под кольцами и Ндура, и Клименко. Возвращение сине-бело-голубых, по сути, можно было считать состоявшимся, хотя перед последней четвертью они всё ещё и проигрывали.

Перерыв пошёл на пользу казанцам, которые перестали отдавать соперникам каждый третий мяч. С помощью своевременных попаданий Джамара Смита УНИКС снова оторвался от соперников на расстояние в несколько атак и решил всё оставшееся до финального свитка время оборонять это преимущество.

В целом трюк сработал, хотя не без доли везения. За минуту до конца, когда Шон Арманд забежал за спины защитникам и попал, вероятно, самые лёгкие два очка в своей карьере, разрыв съёжился до одного очка, и уже через атаку Галь Мекель бросал на лидерство. Израильтянин, к радости местной публики, промазал, и «Зениту» пришлось нарушать правила. Штрафными УНИКС вытащил почти ускользнувшую от них победу — 74:72.

Уже после игры Джален Рэйнольдс подначил Евгения Колесникова, и тот бросился на него с кулаками. На самом деле, к этому были близки более-менее все игроки передней линии УНИКСа, но по ходу игры смогли сдержаться. Колесникова в итоге тоже оттащили, но звёздного бигмена в Казани запомнят надолго. Если вдруг УНИКС в плей-офф встретится с Питером, искры будут лететь так, что только уворачивайся.



Что же до матча, то казанцы добились того, чего хотели, — они победили. На их пути к первому месту в регулярке остались команды, которые не попали или пока не попадают в плей-офф — «Парма», «Автодор» и «Зелена Гура».