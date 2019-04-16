Родригес уничтожил «Басконию». До «Финала четырёх» ещё две победы

«Баскония» только-только приезжала в Москву. Тогда для испанцев ещё ничего не было ясно, и команда Велимира Перасовича отчаянно нуждалась в победе. Гости веди в счёте на протяжении большей части матча и имели все шансы оставить фаворита с носом. Но ЦСКА сумел отыграть двузначное отставание и в последней четверти на морально-волевых вытащил ту игру.

Когда турнирная таблица столкнула армейцев с «Басконией» ещё и в плей-офф, москвичи вряд ли обрадовались. Команда из Витории уже обыгрывала ЦСКА в этом сезоне и была близка к повторению этого, у неё постепенно пустеет лазарет, а перспектива сыграть на домашнем «Финале четырёх» — заветная мечта, на пути к которой баски либо умрут, либо убьют сами.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

Тон этой серии команды задали уже в первые минуты. Ни те, ни другие долго не могли набрать очки — у басков не доходило до броска, а у армейцев было слишком много брака в передачах. Из-за этого хозяева либо бросали из неудобных позиций, либо не бросали вообще.

Потом стало чуть интереснее. «Баскония» принялась небезуспешно чередовать дальние атаки с врываниями «больших» под кольцо — те разбирались с обороной ЦСКА, а если не разбирались, то через раз брали подбор. Красно-синие в первой четверти не взяли ни одного подбора в нападении, но за счёт быстрых отрывов Хиггинса и Клайберна не отпускали гостей.

Особенно подозрительно выглядели метаморфозы Марселиньо Уэртаса. Бразилец всю свою карьеру считался убийцей-дальнобойщиком, но с его появлением на паркете и ухода с него Луки Вильдосы «Баскония» практически отказалась от дальних попыток. Это ни вредило, ни помогало его команде, и соперники продолжали идти вровень.

Во второй четверти игра стала более рваной. Впервые преимущество в две атаки получили армейцы, когда пятью очками подряд разразился Нандо де Коло. Но француз моментально ушёл в тень, и в следующие несколько минут «-4» для басков превратилось в «+4». При этом Перасович неудачно выпустил Диопа, и 211-сантиметровый испанец скорее вредил своей команде. Он ушёл на скамейку, но Серхио Родригес добавил проблем баскам, которые не справлялись с защитником ЦСКА ни на периметре, ни в «краске». Его усилиями красно-синие и получили четыре очка преимущества к перерыву.

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Преимущество было шаткое, и его нужно было укреплять. За это вызвался отвечать тот же, кто отобрал лидерство у испанцев. Родригес сходу попал две трёшки и выдал такой чудо-пас на Хантера, что тому было легче воткнуть этот мяч сверху, чем не сделать этого.

У басков сопротивлялся один Шилдс, но вскоре мяч до него просто перестал доходить: Войтманн потерял на своей половине, Уэртас — на чужой, Пурье пустил эйрбол… Тут же Курбанов дважды попал из-за дуги, а после тайм-аута гостей это же сделал Клайберн, потом — снова Родригес. ЦСКА за несколько атак ушёл на «+15», а к концу четверти перевалил за двадцатку.

Последняя четверть не имела ничего общего с интригой и попыткой вернуться со стороны «Басконии» — в первых матчах серий, когда разрыв более 20 очков и всё движется к финалу, команды не пытаются геройствовать, а думают о следующем матче.

В итоге у ЦСКА не только поиграли все заявленные игроки, но и все отметились набранными очками. Сразу пятеро — де Коло, Родригес, Клайберн, Хиггинс, Курбанов — набрали 10 очков и больше.



Следующая игра ЦСКА против басков пройдёт послезавтра, 18 апреля. Ещё как минимум один раз — 24 апреля — команды сыграют в Витории, где через месяц пройдёт «Финал четырёх».