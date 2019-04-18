«Баскония» лишила ЦСКА преимущества своей площадки

После разгромной победы в первом матче ЦСКА потерпел поражение во втором и отправится в Испанию без преимущества домашнего паркета.

Первый матч серии ЦСКА – «Баскония» мог немного ввести в заблуждение. Когда одна команда побеждает другую с разницей в 26 очков, вряд ли можно вести рассуждения о серьёзной возможности противостояния в серии. Испанцы здорово смотрелись в матчах против красно-синих в регулярном чемпионате, и в преддверии серии мы как раз предупреждали наших читателей о сложностях, которые обязательно встретятся москвичам на пути в очередной «Финал четырёх». Собственно, продолжаем утверждать, что эта дорога в Виторию будет крайне непростой.

Первый матч, по всей видимости, расслабил российскую команду. Хотя в раздевалке поголовно и в один голос все признавали — это только первый шаг из трёх. Итудис не стал менять стартовую пятёрку, в которой вместе с Родригесом, Хиггинсом и Курбановым, вышли Клайберн и Хантер. Старая спортивная поговорка гласит «победный состав не меняют», и греческий коуч не стал идти против правил.

Родригес уничтожил «Басконию». До «Финала четырёх» ещё две победы Испанцу хватило полчетверти, чтобы равную игру превратить в разгром басков.

«Баскония» хотела мстить. Это стало понятно по первым минутам. Несмотря на внешнюю успокоенность, глаза Шенгелии и его партнёров горели. Пропустив первыми, гости ответили дальним попаданием и вышли вперёд. Как покажет матч — до самой финальной сирены.

Любопытно, что три дальних попадания «Басконии» пришлись с одной точки. «Горячей» для испанцев оказалось пространство рядом со своей скамейкой. Этому есть объяснение. Внимание армейцев было приковано к «большим» соперника, что позволяло игрокам периметра выполнять более свободные броски.

Другое дело, что справиться с подбором красно-синим так и не удалось. Гости пользовались таранной мощью Пурье и Шенгелии. Грузин стягивал соперников, пугая своими габаритами; француз и вовсе по-спортивному потерял страх и пользовался всеми преференциями, которые ему щедро предоставляли игроки в красной форме. Только за первую половину бигмен почти собрал дабл-дабл, уйдя в раздевалку с коллекцией из 12 очков, 9 подборов и 4 перехватов.

Видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

К большому перерыву команда Велемира Перасовича вела всего пять очков, но и эта разница была обманчива. Почти полторы четверти гости держали ЦСКА на расстоянии 10 и более очков. И только небольшая расслабленность позволила хозяевам приблизиться и почувствовать себя чуть более уверенно.

После перерыва «Мегаспорт» ждал повторения сценария прошлого матча, когда москвичи буквально закидали соперника дальними бросками. Если кто-то забыл, то во вторник Родригес и Ко отправили в цель семь из 10 трёхочковых, растоптав оппонента за 10 минут игрового времени. В матче номер два такого не случилось.

На каждое попадание ЦСКА у басков находился симметричный ответ. Разница росла, а ротация не приносила Итудису желаемого результата. Де Коло куда-то растворился, набрав всего шесть очков и смазав все броски из-за дуги. В это время Шилдс и Хиллиард действовали образцово: пять из семи «бомб» в цель, и очень уверенное сдерживание соперника, который никак не мог подобрать ключи.

Погоня не удалась. ЦСКА терпит поражение и теряет преимущество своей площадки. Следующие две игры пройдут в Испании, где местная публика очень хорошо помнит жест Папалукаса, когда армейский грек ладонью образно перерезал горло. Сомнений быть не должно: будет невероятно сложно. Кажется, теперь можно говорить об этом с уверенностью. Такого тяжёлого пути до решающего турнира у москвичей не было уже как минимум пять лет.