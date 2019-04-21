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«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 78:94. 21 апреля, обзор, Единая лига ВТБ

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 78:94. 21 апреля
Артём Комаров
Фото: lokobasket.com
Кулагин и Понитка не оставили шансов «Зениту». Опять
Краснодарцы забронировали за собой четвёртое место и преимущество своего паркета в первом раунде плей-офф.
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В начале октября 2018 года «Локомотив» и «Зенит» выдали такой матч, что казалось, будто команды задали тон всему сезону. Даже если забыть про чисто спортивную составляющую.

Джамел Маклин тогда поставил грязный заслон Сергею Карасёву, травмировал его и жутко разозлил — россиянин после игры матюкнулся на камеру и позвал Маклина в Петербург, пообещав жаркий приём. Но и краснодарцы были не всем довольны: Виталий Фридзон взбесился из-за Брэндона Дженнингса, который строил из себя звезду вселенского масштаба, и защитник «Локо» посоветовал американцу доказывать всё на паркете. Его речь тоже не обошлась без крепкого словца.

Если добавить сюда ожидания, которые у обеих команд были дико высоки — в Краснодар приехал Уайтхэд, в Питер пожаловал Дженнингс, — то не нужно удивляться, что эффект от встречи был похож на скрещивание Coca-Cola и Mentos.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ

Прошедшие с того матча полгода изменили команды до неузнаваемости. А вот сами изменения и там, и там сильно похожи.

«Локомотив» расстался с Уайтхэдом и Лэйси, отправил в отставку Сашу Обрадовича, поменял Владе Йовановича на Боба Доневальда, потерял Дмитрия Хвостова, вылетел из Еврокубка и теперь надеется отобраться в Евролигу через Единую лигу ВТБ. «Зенит», в свою очередь, уволил Василия Карасёва, почти весь сезон играет без Сергея Карасёва, со скандалом выпер Дженнингса и из-за дисквалификации лишился на два матча Джалена Рэйнольдса, который за этот сезон успел стать главной звездой клуба.

В этом смысле «Зенит», вероятно, считался аутсайдером — несмотря на то, что последние несколько месяцев не задались ни у тех, ни у других, всё же к одному из главных матчей концовки сезона команды подошли в разном настроении. Если «Локо» расправился с открытием сезона «Астаной» и упрочил свои амбиции на получение преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф, то питерцы проиграли «Калеву», заставив Жоана Плазу по-русски писать в «Твиттер» и приглашать на игру футбольных болельщиков. Матчи у питерцев действительно остались наиважнейшие — проиграв их, команда существенно осложняет себе выход в полуфинал.

«Зенит» проиграл. Проиграл в два присеста.

Первый провал в игре хозяев случился в середине первой четверти. До этого момента соперники размеренно обменивались попаданиями, сине-бело-голубые даже вели в счете. Но Дмитрий Кулагин и Мустафа Фалль вдохновили рывок 12-2 и позволили своей команде уверенно чувствовать себя к первому перерыву. У краснодарцев на этом отрезке получалось практически все, а главное — игра на подборе. К примеру, один Матеуш Понитка собрал на своем щите пять отскоков — это всего на один меньше, чем весь «Зенит» собрал на обеих сторонах площадки.

Команда из Санкт-Петербурга отлично играла в нападении и особенно хорошо бежала в транзишн. Немного сбилась на трёхи, но не критично и, в пинципе, бросала с процентом выше 30. В любом другом матче, скорее всего, Плазе удалось бы вернуться в игру. Но «Локо» прекрасно находил дары в обороне соперника и использовал это — к большому перерыву процент попаданий был обеспечивал краснодарцам более-менее уверенное лидерство.

Окончательно все стало понятно к середине третьей четверти. «Локо» усилиями Понитки, Кулагина и Джонсона организовали еще один рывок, с которым «Зенит» ничего не смог поделать. Всё оставшееся до конца матча время питерцы пытались сократить отставание, и в последней четверти даже преуспели.

В итоге, одни сумели избежать разгрома, а вторые — одержать уверенную победу с разницей в 16 очков.

Единая лига ВТБ
21 апреля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
78 : 94
(18:25, 25:27, 12:28, 23:14)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Ютофф - 18, Воронов - 12, Мекель - 8, Балашов - 8, Миллер-Макинтайр - 6, Пушков - 6, Скрабб - 6, Арманд - 5, Десятников - 3, Трушкин - 3, Симонович - 3, Панин
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 17, Фридзон - 16, Понитка - 14, Джонсон - 12, Фалль - 10, Рэндл - 9, Райт - 7, Маклин - 4, Ильницкий - 3, Ивлев - 2, Щербенев, Платонов

«Локомотив» забронировал за собой четвертое место в турнирной таблице, а вот «Зенит» сейчас шестой и имеет шанс опуститься ниже. Всё будет зависеть от последней встречи с «Астаной».

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