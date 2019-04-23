ЦСКА едет в Виторию. Лёгкой жизни там ждать не приходится

Четвертьфинальная серия Евролиги между ЦСКА и «Басконией» переезжает в Испанию и совершенно точно не закончится в следующем матче. О том, что стычка этих команд, скорее всего, затянется, было понятно ещё после окончания регулярного чемпионата — здесь и умение басков играть на выживание, и мотивация сыграть перед своими зрителями в «Финале четырёх», и даже дружба президента клуба Хосе Керехеты с главой Евролиги Жорди Бертомеу.



Если последний фактор не влияет на игру напрямую, то косвенно он всё же важен. Да и потом, Димитрис Итудис — без прямых обвинений — после второй игры намекнул, что имеющий глаза да увидит, что происходило, и поймёт, почему москвичи так часто не попадали из-под кольца.

Седьмое место «Басконии» никого не должно смущать. Да, команда из Витории начала чемпионат откровенно плохо, в её защите зияли дыры размером с Титаник. Но уже по ходу сезона Перасович находил подход к своим подопечным и в итоге к плей-офф подошёл во всеоружии.

Ещё в первой игре баски вполне могли бы зацепиться, но разбросавшемуся Родригесу, у которого к третьей четверти были 5/5 из-за дуги, был сам чёрт не брат. Когда Чачо такой, у соперников либо совсем нет шансов, либо должен найтись равноценный противовес. Таких в европейском баскетболе меньше, чем пальцев на одной руке. Испанец позволил ЦСКА победить более, чем уверенно, и это даже несмотря на довольно скромную игру Нандо де Коло.



Но зато во втором матче «Баскония» лимитировала Родригеса, повторно выключив из игры де Коло. Получилось довольно уверенно. Теперь баски едут домой погибать за домашний «Финал четырёх», а ЦСКА — убивать за право приехать в гости через несколько недель.

«Баскония» лишила ЦСКА преимущества своей площадки После разгромной победы в первом матче ЦСКА потерпел поражение во втором и отправится в Испанию без преимущества домашнего паркета.

Если ЦСКА планирует выигрывать серию, то в первую очередь нужно сконцентрироваться на нападении. Причём это даже в меньшей степени касается подборов, потому что даже в проигранном матче с самой высокой командой турнира армейцы умудрились выиграть подборы в атаке.



Дело скорее в том, что во второй игре команда Итудиса сбилась на не самые подготовленные броски. Как итог — плохой процент попаданий (почти на 10% ниже сезонной нормы). В условиях, когда у лидеров не полетели трёшки (Родригес 4/11, де Коло 0/3, Хиггинс 2/6, Питерс 0/2), у ЦСКА не оказалось запасного плана. На этой стадии команды за такое наказывают, тем более — команды склада «Басконии», у которых есть всё, чтобы наказать за недоработки.

ЦСКА ждёт наисложнейший выезд в Испанию на две игры. Прямо сейчас серия может повернуться в обе стороны и, если честно, никто не удивится, если дело дойдёт до пятой игры и решающей встречи в Москве. Итудис считает, что в этих условиях его команде ещё лучше — тренер говорит, что, когда никто не верит в ЦСКА, ЦСКА верит в себя ещё больше.



Что ж, хорошо бы, если так.