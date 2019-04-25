«Оклахома» боролась с Уэстбруком, но Расселл оказался сильнее

Даже гениальной игры Лилларда не хватило бы «Портленду», если бы Уэстбрук не похоронил «Оклахому».

Эмоции после гениального попадания Дэмьена Лилларда ещё не остыли, но одна из самых интригующих серий первого раунда плей-офф НБА уже завершилась, поэтому настала пора подвести некоторые итоги.

В предстартовых раскладах фигурировали разные мнения, однако к столь уверенной победе «Трэйл Блэйзерс» практически никто не склонялся, и на то были веские причины. По ходу регулярного чемпионата у «Портленда» сломался Юсуф Нуркич, который являлся третьей опцией в атакующих схемах у Терри Стоттса. Таким образом, «Оклахома» получила дополнительный шанс.

Кроме того, босниец цементировал оборону «Трэйл Блэйзерс», постоянно страховал «краску», сражался с лучшими «большими» противника на щитах, а в нападении, помимо набора очков, ставил шикарные заслоны для Лилларда и Макколлума. Если учесть, что оба малыша «Портленда» нуждаются в серьёзной помощи для получения пространства впереди, то потеря Нуркича действительно казалась невосполнимой.

Фактически единственным аргументом в пользу «Трэйл Блэйзерс» перед серией оставалось преимущество домашнего паркета. Вот только история личных встреч ставила большущий знак вопроса и по данному поводу. Во всех четырёх очных противостояниях в регулярном чемпионате «Оклахома» брала верх, а подобное развитие событий случайностью никак не назвать.

Если отмотать время немного назад и вспомнить прошлогодний плей-офф, то очевидные выводы напрашиваются именно в пользу «Тандер». Да, «Оклахома» вылетела от «Юты», но многое списали на Кармело Энтони. В нынешнем сезоне Билли Донован поработал над обороной, Грант прилично добавил, Фергюсон заставил забыть о травме Робертсона, за действия резервистов отвечал талантливый Деннис Шрёдер, а Пол Джордж стал выступать на уровне кандидата на приз MVP.

«Трэйл Блэйзерс» в кубковых баталиях 2018 года всухую уступил «Нью-Орлеану», Лилларда сожрали с потрохами и продемонстрировали оптимальный способ защиты против Дэмьена. В последовавшей затем регулярке «Портленд» не показал ничего принципиально нового. Тот же состав, Терри Стоттс играет в привычный баскетбол, две звезды отрабатывают за всю команду, а ролевики практически не прогрессируют.

Пара «Портленд» — «Оклахома» стала единственной, в которой букмекеры считали фаворитом команду с более низким посевом. Однако абсолютно все предстартовые расклады улетели в трубу из-за одного человека. Разумеется, обвинениями Уэстбрука во всех бедах «Тандер» уже никого не удивить, но Расселл действительно собственноручно похоронил все усилия партнёров.

Защитники разыгрывающего «Оклахомы» всегда могут посмотреть классическую статическую выкладку и привести стандартные доводы: Уэстбрук выдавал в среднем 22,8 очка + 9 подборов + 10,6 ассиста. Почти любимый трипл-дабл. Также есть ещё интересные сведения, намекающие на невиновность нулевого номера «Тандера» в катастрофическом провале.

В плей-офф Расселл стал попадать солидные 88,5% с линии штрафных вместо ужасных 65,6% в регулярке. Более того, лидер «Оклахомы» относительно неплохо оборонялся по Лилларду. Через Уэстбрука Дэмьен реализовал 42% бросков с игры, а через остальных баскетболистов «Тандер» 48%. Формально, придраться к защитным действиям самого модного парня на деревне мы не можем, однако некоторые цифры попросту поражают воображение.

За всю серию Уэстбрук провёл один классный матч, ещё один приличный, а в трёх остальных собрал усилия всех партнёров по команде и выбросил в мусорное ведро. Рассел отбегал за пять поединков в сумме 198 минут и в графе «плюс-минус» за это время у него значатся чудовищные «-43».

Две звезды. Почему Макколлуму и Лилларду тесно в «Портленде» На первый взгляд, это выглядит богохульством. Но так и правда будет лучше.

За 42 минуты всей серии без Уэстбрука «Оклахома» сумела сделать «+12». Куда смотрел Билли Донован, непонятно. Хотя есть большие сомнения в возможности нынешнего наставника «Тандер» найти управу на своего лидера. Но заведённый Расселл продолжал идти напролом.

Даже у Джорджа по итогам всего противостояния вполне симпатичные «+3», хотя Пол отбегал в сумме 204 из 240 минут, притом что подавляющее большинство времени форвард «Оклахомы» провёл на паркете с Уэстбруком.

Картинка вырисовывается следующая: с Уэстбруком и Джорджем одновременно на площадке «Оклахома» боролась на равных, потом Пол садился отдыхать, и Расселл уходил в жёсткий минус, после чего Пи Джи с резервистами пытался исправить ситуацию после ужасных выступлений разыгрывающего.

По ходу всей серии Уэстбрук реализовал 36% попыток в поле, а все остальные баскетболисты «Оклахомы» выдали 46,7%. Смогли бы «Тандер» выйти в следующий раунд, если бы Расселл перестал совершать опрометчивые выпады? Для наглядности: «Портленд» отправлял в цель 44,5% бросков с игры.

Заключительное владение «Тандер» в пятом матче стало олицетворением всей сущности Уэстбрука и причины побега Кевина Дюранта. При счёте 115-115 у «Оклахомы» была полноценная атака, а мяч оказался в руках разыгрывающего. За 32 секунды до финальной сирены в статистике Расселла значились отвратительные 11 из 30 в поле, а у Пола Джорджа запредельные 14 из 20.

Видео можно посмотреть в Instagram «Портленда».

Что произошло дальше, знают даже те, кто не видел сам матч или нарезку лучших моментов. Уэстбрук совершил очередной промах, вместо того чтобы отдать мяч потрясающему Джорджу. Равенство на табло придало Лилларду дополнительную уверенность, в случае неудачи у Дэмьена была страховка в виде овертайма, и лидер «Портленда» отправил в корзину один из самых красивых победных баззер-биттеров за всю историю НБА.

Символично: в заключительном поединке серии Уэстбрук совершил больше промахов с игры, чем все остальные баскетболисты «Оклахомы» вместе взятые.