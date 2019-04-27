Первомай — отдыхай. ЦСКА в «Финале четырёх»

Пятый матч мог бы пройти в Москве 1 мая, но армейцы предпочли дважды победить в гостях. Де Коло снова геройствовал – у него 27 очков.

Мы привыкли к утверждению, что ЦСКА может проиграть матч, но в серии одолеть армейцев невозможно. Кажется, «Басконии» это выражение никто не перевёл. Испанцы из Витории вгрызлись зубами в своего российского соперника и не хотели пропускать завсегдатая «Финалов четырёх» Евролиги в очередную главную стадию сильнейшего турнира Европы. Желание соперника красно-синих понятно: решающие матчи за трофей пройдут на его арене, и пропустить такое историческое событие им не хочется.

Матч номер три остался за москвичами. Для этого, правда, пришлось воспользоваться французской магией: феноменальный Нандо де Коло набрал 28 очков и почти в одиночку переломил ход тяжелейшего поединка. Собственно, даже в первой игре, когда, как многим могло показаться, ЦСКА победил уверенно, легко красно-синим не было. Конечно, семь трёхочковых попаданий за третью четверть сломали хребет оппоненту в конкретно взятом матче, но в дальнейшем испанцам удалось обезопасить свой периметр.



«Баскония» нашла свою игру в желании, помноженном на размеры двух «больших»: Торнике Шенгелии и Венсана Пурье. Последний доставлял особенно много головной боли тренерскому штабу во главе с Димитрисом Итудисом. Французский центровой во втором домашнем поединке рвал и метал, наказывая за любую ошибку и оплошность. Забыли поставить спину? Получите подбор и два очка сверху. Ошиблись при размене во время пик-н-ролла? Вот вам бросок сверху двумя, а иногда даже одной рукой.

Де Коло вернулся. ЦСКА повёл в серии с «Басконией» Француз провёл очередной выдающийся матч и добыл «армейцам» победу в стране басков. До «Финала четырёх» — один шаг!

Лидерство в матче хозяева захватили в середине первой десятиминутки. Армейцы в какой-то момент потеряли веру в свои силы, теряли мячи, не забивали издали, но самое главное — очень мягко защищались. Итудис менял Хайнса на Хантера, Хантера на Боломбоя, Боломбой уступал место Питерсу, который вышел как-то совсем неудачно. В одном из моментов Алек решился на бросок сверху в проходе и попал под роскошный блокшот, мгновенно ставший лучшим моментом матча. Однако злым гением ЦСКА в середине матча стал Патрисио Гарино. Аргентинец попал четыре из четырёх дальних броска, позволив хозяевам в какой-то момент создать аж на двузначную разницу в счёте.

И тут самое главное, что никто в стане российского клуба не запаниковал. Не запаниковал Итудис, веря в свои действия и их правильную последовательность; не запаниковал Боломбой, просидевший большую часть матча и выйдя со скамейки в сложный момент; не запаниковали Клайберн и Хиггинс, беря поочередно ответственность в атаке и сильно отыграв концовку в обороне. Но самое главное — не запаниковал тот, кого часто критиковали по ходу этого сезона. Нандо де Коло вновь был лучшим на паркете, делая своё дело привычно просто и уверенно.



Запала на решающую десятиминутку «Басконии» не хватило. ЦСКА не взвинчивал темп, не устраивал феерию из-за дуги, а просто добавил надёжности в обороне. Этого хватило сначала для того, чтобы спокойно догнать хозяев, а за шесть минут впервые за долгое время захватить лидерство в счёте.

Разница быстро выросла до 10 очков, а российский суперклуб ни разу не дал поводов усомниться в своём превосходстве. Тот самый случай, когда порядок и класс побили кучу эмоций и физическую крепость.



«Баскония» создала много проблем, но именно они должны помочь москвичам дальше. В Евролиге у них осталось всего два матча — 17 и 19 мая.