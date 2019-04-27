Тренеры не станут мешать звёздам. Превью серии «Торонто» и «Филы»

Первый раунд плей-офф в Восточной конференции уже завершился, и теперь нас ожидают невероятно интересные пары на следующей стадии. Для каждого из четырёх участников второго этапа кубковых баталий потенциальный вылет станет настоящей катастрофой, способной привести к проблемам на несколько лет вперёд. На кону стоит слишком многое.



Первыми стартуют «Торонто» и «Филадельфия», следовательно, наше превью начнётся именно с данной пары. В противостоянии между «Рэпторс» и «Сиксерс» намечается огромное количество различных дуэлей, поэтому при оценке шансов коллективов мы сосредоточимся на очных сражениях игроков, тренеров и групп баскетболистов.

Разыгрывающие: Кайл Лоури против Бена Симмонса

Звучит не очень правдоподобно, но Лоури и Симмонс — это парни, которые участвовали в последнем на данный момент Матче звёзд НБА, поэтому, формально, у многих есть основания полагать, что нас ожидает настоящая заруба главных диспетчеров своих команд. У Кайла и Бена есть существенные различия в антропометрических данных и стиле игры, но кое-что их всё-таки объединяет.



В важнейших поединках при плотной обороне Лоури и Симмонс атакуют с ужасным процентом, допускают глупейшие ошибки и становятся практически бесполезными на чужой половине паркета. Австралиец лучше чувствует себя в быстрых атаках и способен забрать ключевой подбор, но у разыгрывающего «Рэпторс» есть хоть какой-то дальний бросок и больше опыта в плей-офф.

Симмонсу будет очень непросто продавливать коренастого и пухлого Лоури, к тому же, Кайл один из лучших мастеров лиги по умению продать судьям фол противника в нападении. С другой стороны, седьмой номер «Торонто» вряд ли полезет атаковать через превосходящего его в росте оппонента. В данной дуэли шансы примерно равны. Главное для обоих — не напортачить.

Атакующие защитники: Дэнни Грин против Джей Джей Редика

Редик является важнейшим элементом для нападения «Филадельфии». Одно лишь присутствие Джей Джея на площадке заставляет противников «Сиксерс» уделять ему огромное внимание, что освобождает пространство для остальных звёзд Бретта Брауна.



Роль Грина в атакующих схема куда более скромная. Ник Нерс практически никогда не использует комбинации, выводящие на бросок своего 14 номера. Дэнни в основном ждёт скидки от партнёров, но иногда готов ворваться внутрь трёхсекундной зоны, если его опекун решается вздремнуть.

У Редика есть преимущество с точки зрения набора очков, и конкретно в нынешнем плей-офф снайпер «Филадельфии» атакует с более высоким, зато во всём остальном Грин выглядит предпочтительнее. Дэнни лучше на щитах и совершает меньше потерь.



Другой ключевой аспект: Редик — дыра в обороне, а Грин готов отбиться против нескольких баскетболистов «Сиксерс». Джей Джей способен очень многое дать своей команде в атаке, но ведь «Рэпторс» могут не меньше забить через него самого. Пожалуй, минимальное превосходство здесь у баскетболиста «Торонто».

Лёгкие форварды: Кавай Леонард против Джимми Батлера

Кавай, разумеется, главная звезда и надежда «Рэпторс», но в предстоящей серии ему придётся очень непросто. Сколько наберёт Джимми в нападении — не так важно, его главная задача — сбить процент Леонарду. В двух встречах регулярки получилось с переменным успехом.

По набору индивидуальных навыков Кавай, естественно, сильнее, но однобокость «Торонто» в концовках может сыграть злую шутку с канадцами. Батлер обладает менталитетом лидера и, если у «Филадельфии» не полетит, то Джимми начнёт тащить атаку «Сиксерс». Данный расклад наиболее удобен для «Рэпторс», так как на опеку Леонарда у его визави попросту не хватит сил.

Махнуть не глядя. Пять вопросов про обмен Джимми Батлера Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.

Вряд ли оба смогут стабильно держать процент на протяжении всей серии, но Кавай в теории должен приносить больше пользы. Сам Леонард при необходимости отработает сзади на зависть любому, поэтому для Джимми дуэль с одним из лучших игроков лиги станет настоящей проверкой.

Тяжёлые форварды: Паскаль Сиакам против Тобиаса Харриса

От битвы между Сиакамом и Харрисом во многом зависит исход всего противостояния. Обоих исполнителей можно отнести к верным оруженосцам своих звёзд, вот только последние результаты форвардов, скорее всего, вызывают больше опасений у фанатов «Филадельфии».



Сиакам медленно, но верно превращается во вторую звезду «Рэпторс», его прогресс продолжается, а более плотная защита в плей-офф никак не сказывается на продуктивности камерунца. У Харриса шикарная бросковая линейка в серии с «Бруклином», однако оборону «Нетс» не стоит воспринимать слишком серьёзно.

Он начал играть в баскетбол семь лет назад и уже пугает НБА «Рэпторс» лидируют в «регулярке» благодаря прогрессу Паскаля Сиакама.

Паскаль хорош тем, что у него практически не бывает провальных поединков, а Харрис после обмена из «Клипперс» пока выглядит крайне нестабильно. Тобиас играет от броска, ему необходимо чувствовать ритм, и здесь многое зависит от доверия партнёров.



На наш взгляд, Сиакам не опустится ниже определённой планки, а Харрис способен, как выстрелить, так и провалиться. Если Тобиас сможет на постоянной основе давать «Филадельфии» 20-25 очков с 50% реализацией, то у «Сиксерс» появится некоторое преимущество.

Центровые: Марк Газоль/Серж Ибака против Джоэля Эмбиида

Ник Нерс — настоящий счастливчик. В распоряжении тренера «Рэпторс» чуть ли не идеальная связка больших, которая потенциально способна затруднить жизнь Эмбииду. Ибака и Марк Газоль в разные сезоны получали приз как лучшие оборонительные игроки года, Джоэля ожидает максимально плотная опека.



Наиболее важным вопросом всё же является состояние здоровья камерунца. В оптимальных кондициях Эмбиид за счёт фантастически разнообразного арсенала в нападении способен посадить на фолы кого угодно. Для Ибаки и Газоля важно измотать центрового «Сиксерс», так как с выносливостью у Джоэля бывают проблемы.

Вполне вероятен вариант, при котором Ник Нерс прибегнет к перестановкам в стартовых пятёрках в зависимости от достижений того или иного центрового. Если «Рэпторс» рискнут нагружать Эмбиида ещё и работой в защите, то как минимум в паре матчей серии Джоэль не сможет дать высокий КПД.

Естественно, на позиции центрового номинальное преимущество у «Филадельфии», но «Торонто» обладает лучшим ресурсом во всей лиге для противодействия камерунскому гиганту. На некоторых этапах защита «Рэпторс» должна дать результат.

«Скамейки»:

У «Рэпторс» с резервистами будет выходить на площадку кто-то из пары Газоль — Ибака, определённое время получат Ванвлит и Пауэлл, а к услугам остальных баскетболистов Ник Нерс вряд ли обратится больше, чем на несколько минут. В «Филадельфии» ситуация похожая. Эмбиида готов подменить один из дуэта Бобан — Болден, иногда дирижировать в нападении будет Макконнел, а в роли снайперов есть Эннис, Скотт и Джонатон Симмонс, которые крайне нестабильны.

С огромной вероятностью, оба наставника постараются по минимуму использовать парней со скамейки, так как это может привести к колоссальным проблемам. В резерве «Рэпторс» и «Сиксерс» нет баскетболистов, которые готовы усиливать игру на постоянно основе. Разумеется, в отдельных матчах у кого-то полетит, но на протяжении всей серии подобное исключено.



Запасные «Торонто» и «Филадельфии» обречены на выполнение одной из двух функций: дать возможность отдохнуть лидерам или оградить основного игрока от переизбытка персональных замечаний. В этой серии исход не решится за счёт противостояния скамеек, здесь поставим равенство.

Тренеры:

Откровенно говоря, оба тренера выглядят слабым местом своих команд. В какой баскетбол играют «Рэпторс» и «Сиксерс»? Какие отличительные черты данных коллективов? Тактического рисунка не видно совсем.



В оправдание специалистов следует отметить ограниченные сроки для построения чего-либо более внятного. Обе команды прилично изменились уже по ходу регулярного чемпионата, поэтому времени для налаживания связей было не очень много.

Некоторые баскетболисты прогрессируют, многие продолжают держать свой уровень, но улучшения в командных взаимодействиях «Торонто» и «Филадельфии» не происходят. Скорее всего, Бретт Браун и Ник Нерс постараются снять с себя всю ответственность и позволят звёздам право разбираться друг с другом.

Итог:

По части главных тренеров и резервистов преимущества у одной из команды мы не наблюдаем, силы примерно равны. Если взглянуть на стартовые пятёрки, то основа «Рэпторс» выглядит более сбалансированной. У «Сиксерс» на бумаге меньше стабильности, а конечный результат зависит от совпадения удачной игры сразу нескольких исполнителей.



В старте «Филадельфии» есть выпадающий из игры в обороне Редик, а у «Торонто» пятёрка фактически без слабых мест в защите. «Рэпторс» перекроют доступ в краску, а с броском у «Сиксерс» дела обстоят не лучшим образом.



Прогноз: проход «Торонто» со счётом 4-2 или 4-3.