Отомстители. «Зенит» расквитался с «Астаной» за первый круг

Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что матч «Зенита» и «Астаны» может быть настолько интересным с турнирной точки зрения, никто бы, наверное, не поверил. Всё-таки поступательное развитие питерцев вселяло надежду на то, что команда будет бороться за преимущество своего паркета в первом, а то и втором раунде плей-офф. «Астана» при этом буднично рассматривалась как клуб, для которого попадание в матчи на вылет уже будет успехом.

Но сезон показал, что трансферная кампания казахстанцев прошла на высшем уровне, и команда стала открытием Единой лиги. Эмиль Райкович со своими игроками уже давно забронировали за собой место в плей-офф. «Зенит» же поменял тренера, отчислил главную звезду, почти на полгода потерял Сергея Карасёва и к последней игре подходил в грустном настроении — без дисквалифицированного Джалена Рэйнольдса команда разгромно проиграла «Калеву». Приятного мало.

К последнему туру получилась совсем запутанная ситуация. Победа «Астаны» или даже поражение с разницей «-1» (дома в первом круге команда из Нур-Султана победила «+2») оставят команду на пятой строчке и выведут в плей-офф на «Локомотив-Кубань». При этом поражение «Зенита» отбросит питерцев сразу на седьмое место, потому что по личным встречам «Калеву» они тоже проигрывают — в этом случае сине-бело-голубые будут играть с казанским УНИКСом уже в первом раунде, а в этом, как успел убедиться даже ЦСКА, мало приятного. Но победа «Зенита» переворачивала итоговое распределение мест в турнирной таблице с ног на голову. Вот уж воистину, календарь не дал соскучиться вплоть до последнего матча регулярки.

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«Зенит» начал невероятно. Трёшка в первом же владении, два быстрых перехвата в защите, блокшот, три быстрых отрыва — и вот уже Райкович берёт тайм-аут при 0:9 после 69 секунд с момента стартового спорного. После минутного перерыва гости бросились отыгрываться, но их броски были поспешными, а процент — низким. Питерцы же оказывались первыми на подборе, Трушкин попадал полуцирковые мячи. Казалось, что матч можно заканчивать уже через четыре минуты после его начала.

Но «Астана» упорно отказывалась опускать руки. Если первый натиск казахстанцев хозяева отбили с помощью активности в нападении Коди Миллер-Макинтайра, то во второй четверти усилия гостей принесли плоды. Разрыв тихой сапой сокращался, здесь «Астане» особенно помогали трёхочковые Кеннета Хортона и Майкла Дженкинса. Сине-бело-голубые отдавали инициативу, Воронов и Миллер-Макинтайр схватили по третьему фолу, Рэйнольдс больше разговаривал с судьями, чем играл. Перед самым перерывом гости вышли вперёд и, хотя это был всего лишь «+1», психологически они сильно превосходили «Зенит». Хозяевам нужно было что-то с этим делать в перерыве.

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И у Плазы получилось. Он поберёг нафолившихся лидеров, спрятал Рэйнольдса и сделал ставку на Галя Мекеля. Не сразу, но постепенно израильтянин начал оправдывать доверие — и дела «Зенита» резко пошли в гору. Две трёхи добавил Владислав Трушкин. К концу третьей десятиминутки питерцы были впереди уже на несколько результативных владений, а дальнее попадание Миллер-Макинтайра сделало разницу семиочковой.



«Астане» нужно было снова возвращаться. Плаза попытался не дать сопернику этого сделать, выпустив на паркет всех своих лидеров, которые как раз передохнули в третьей четверти. Но казахстанцы не только смогли удержаться в опасной близости от хозяев, но и к последней минуте подошли при всего лишь «-1». Это как раз то, чего «Астане» хватало для того, чтобы всё-таки обойти «Зенит»…



Питерцы свою атаку не попали, а в ответ получили от Гросселля один штрафной из двух и равный счёт. За 21 секунду до конца основного времени Плаза взял тайм-аут, в котором попросил свою команду держать мяч до последнего и атаковать «на флажке». Но Миллер-Макинтайр, который к тому моменту уже успел выдать свой самый результативный матч в сезоне, не смог попасть в проходе и подарил «Сибур-Арене» овертайм.

Это видео можно посмотреть в Instagram Единой лиги ВТБ.

А вот там уже у «Астаны» не было ни единого шанса. Хозяева стали чаще играть в «краску», где постоянно задействовали разных игроков — от Скрабба до Валиева. Плюс к этому, «Астана» стала ошибаться в позиционном нападении, и когда Валиев после собственного перехвата у центральной линии убежал в отрыв и сделал «+8», в этой игре всё стало, по большому счёту, понятно.

«Зенит» с трудом, но обходит «Астану» и сыграет в четвертьфинале с краснодарским «Локомотивом». Казахстанцы приедут в Подмосковье к «Химкам», а «Калев» отправится в пару к казанскому УНИКСу



Оптимизма питерцам может добавлять возвращение на паркет Сергея Карасёва. В этом матче он не блистал и никак не мог найти бросок, но нет сомнений, что это ненадолго.