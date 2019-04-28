Буденхольцер против Стивенса. Превью серии «Милуоки» — «Бостон»

В зарубе между «Бакс» и «Селтикс» на первый план выйдут тренерские решения.

Недавно мы поговорили о первой паре полуфиналистов Восточной конференции, теперь настало самое время детально обсудить дуэль между «Милуоки» и «Бостоном».

Если в противостоянии между «Рэпторс» и «Сиксерс» всё упирается в выяснение отношений по персоналиям с минимумом тренерских идей, то сражение между «Бакс» и «Селтикс» станет настоящим шахматным поединком между Майком Буденхольцером и Брэдом Стивенсом.

Предугадать все ходы двух гениальных наставников практически невозможно, но мы выделим по три компонента, над которыми «Бостон» и «Милуоки» обязательно постараются поработать.

Тренеры не станут мешать звёздам. Превью серии «Торонто» и «Филы» Разбираем по персоналиям ключевые дуэли в противостоянии между «Рэпторс» и «Сиксерс».

Что нужно «Селтикс»?

Вывести из игры Лопеса

По итогам регулярного чемпионата «Бакс» с запасом стали лучшей командой по очкам, пропущенным из «краски» в пересчёте на 100 владений. Майк Буденхольцер стремится лишить противников статистически самых выгодных бросков — из-под кольца, поэтому гигантский Брук, практически не выходящий за пределы собственной трёхсекундной зоны, является основным элементом в обороне «Милуоки».

При любой комбинации атакующего коллектива Лопес занимает позицию в краске и позволяет без помех бросать со средней. Такие попытки — это как раз то, что нужно «Бакс». Но Брук абсолютно бесполезен в поле, и в первой очной дуэли завершившейся регулярки «Селтикс» показали прекрасный способ сведения к минимуму эффективности центрового «Милуоки».

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Хорфорд при первой же возможности атаковал из-за дуги, а Лопес смотрел за всем этим со стороны. Буденхольцеру пришлось посадить Брука на лавку и дать время более мобильному Ильясове. Если «Бостону» удастся на постоянной основе попадать через основного центрового «Милуоки», то «Селтикс» получат определённое превосходство.

«Бакс» лишатся одного из важных игроков ротации, а под кольцом из хороших защитников останется только Яннис, чья энергия необходима Буденхольцеру в нападении. Ильясова, Миротич или Уилсон не станут серьёзной проблемой для «Бостона» при прорывах внутрь. Поэтому активная охота на Лопеса должна стать чуть ли не главной целью Брэда Стивенса.

Снизить эффективность Янниса

Разумеется, физически Адетокунбо остановить невероятно сложно, однако в распоряжении главного тренера «Бостона» есть добровольцы, готовые броситься под греческий танк. Хорфорд, Бэйнс, Тайс, Моррис и даже Шеми Оджелей на определённых отрезках матчей способны вовсю рубиться с Яннисом.

Понятно, что на бумаге Адетокубно должен разбираться с любым из оппонентов, но не всё так просто. За счёт солидного количества габаритных баскетболистов Брэд Стивенс может использовать каждого из игроков на коротких временных интервалах, сохраняя свежесть и снижая риск перебора персональных замечаний.

Как бы Яннис ни тренировал дальние броски, «Бостон» будет только рад, если грек начнёт совершать попытки со средней дистанции или с периметра. Классическая атака «Милуоки» по ситуации имеет два варианта для завершения: молниеносный проход Адетокунбо с последующим данком или скидка одному из партнёров на дугу.

Если «Селтикс» грамотно подготовятся к противодействию Янниса и не позволят тому на полной скорости пролезать под кольцо, то Адетокунбо придётся чаще пасовать напарникам. Все точки снайперов «Милуоки» прекрасно известны Брэду Стивенсу, поэтому у «Бостона» появится шанс на множество перехватов.

Заставить нервничать Буденхольцера

Главный тренер «Бакс» на настоящий момент имеет четыре победные серии в плей-офф за всю карьеру и ровно столько же проигранных противостояний. В нынешнем сезоне Буденхольцер наконец-то получил в распоряжение полноценную звезду и выстроил идеальную систему, подходящую для игры в регулярном чемпионате.

Рано или поздно в плей-офф любая команда начинает сталкиваться с трудностями, и здесь как раз проявляется квалификация главного тренера. БрэдСтивенс порой принимает яркие и необычные решения, ставящие оппонентов в тупик, а Буденхольцер пока не выделяется умением переламывать ход неудачно складывающихся встреч.

Большая разница. Брук Лопес — теневой MVP «Милуоки» Человека ростом 213 см трудно не заметить, но в НБА порой происходит и не такое.

«Бостон» сделает всё возможное, чтобы вывести «Милуоки» из зоны комфорта. У «Селтикс» есть психологический перевес из-за победы над «Бакс» в прошлогоднем плей-офф, а сам БрэдСтивенс способен поразить визави нетривиальными решениями. Посмотрим, справится ли с давлением Буденхольцер.

Что необходимо «Бакс»?

Использовать глубину скамейки

По информации из зарубежных источников, Брогдон пропустит лишь две первые игры серии, а Маркус Смарт сможет присоединиться к «Селтикс» только в шестом или седьмом поединке. Формально у «Бостона» с резервистами на паркете появляется человек на максимальном контракте, но состав глубже всё же у «Милуоки».

Из резервистов Брэда Стивенса что-то показать в атаке способны лишь Хэйворд, Моррис и Розир. При этом двое последних очень сильно зависят от настроения и куража. Даже выходящий в основе «Бостона» Бэйнс служит в основном лишь в роли оборонительного большого.

У «Бакс» с возвращением Брогдона каждый из стартовой пятёрки будет готов приносить ту или иную пользу в нападении, но и со скамейкой у Буденхольцера полный порядок. Миротич, Ильясова, Уилсон, Газоль, Стерлинг Браун, Хилл, Снелл и Коннотон имеют ограниченный функционал, однако в этом и есть вся прелесть для «Милуоки».

Наставник «Бакс» прекрасно знает, чего ожидать от каждого конкретного исполнителя, и старается использовать исключительно лучшие стороны того или иного подопечного. На коротких отрезках Буденхольцер постарается выжимать максимум из своих парней и проводить ротацию в зависимости от конкретной ситуации на паркете.

Перекрыть периметр

Как мы уже упоминали, «Бакс» используют оборонительную модель, основанную на выдавливании противника из собственной краски. «Милуоки» старается не допускать бросков из-под своего кольца, а всё остальное — пожалуйста. Но у «Бостона» чуть ли не любой баскетболист способен попасть из-за дуги, поэтому Буденхольцеру придётся особое внимание уделить работе на периметре.

По итогам регулярного чемпионата именно «Бакс» стали командой, против которой чаще всего атаковали с дальней дистанции (по 36,3 попытки). При этом, процент реализации оппонентов «Милуоки» составил приличные 36,1% (ужасная 22-я позиция в лиге). Тот же «Детройт» в первом раунде плей-офф выпускал по 33,8 «бомбы» с точностью 37%.

«Бостон» — управляемый тренерский коллектив. В самой первой очной дуэли нынешнего сезона против «Бакс» парни БрэдаСтивенса попали 24 из 55 совершённых попыток из-за дуги, даже «Хьюстон» так часто не атакует с периметра. Если Буденхольцер не укрепит оборону на дальних рубежах, то «Селтикс» устроят самый настоящий град трёхочковых.

В этой связи, «Милуоки» крайне важно сохранить баланс. Улучшение защиты на дуге не должно негативно сказаться на оборонительных возможностях «Бакс» под кольцом. Буденхольцеру предстоит решить непростую задачу.

Гнуть свою линию

На примере «Рэпторс» в прошлом плей-офф мы лишний раз убедились, насколько важно для команды оставаться верной своим принципам. Конечно, «Милуоки» — это совсем другая история, однако за психологическую и ментальную устойчивость «Бакс» есть определённые опасения.

Как поведёт себя Буденхольцер, если «Милуоки» по ходу серии «потеряет» преимущество домашней площадки? «Бостон» способен добывать результат против любого соперника в любом стиле. Главное, что постараются сделать «Селтикс», — навязать такой баскетбол, который максимально неудобен для «Бакс», и здесь очень важна реакция Янниса и компании.

В интервью кто угодно готов заявить: «Нам нужно продолжать делать то, чем мы занимались весь сезон». Однако далеко не каждый коллектив способен выдержать давление опытного и тактически искушённого оппонента. «Милуоки» необходимо, невзирая на любые сложности, провокации и трудности сохранять холодную голову.

Буденхольцер действительно выстроил потрясающую систему. Возможно, модель «Бакс» не является идеальной для плей-офф, но отказываться от неё нельзя ни в коем случае. Если тренер «Милуоки» решится на серьёзные перестановки по ходу серии, то некоторые игроки потеряют уверенность и рискуют поплыть. Яннису и остальным нужно продолжать верить в себя.

Итог: серия между «Милуоки» и «Бостоном» должна стать настоящим сокровищем для тех, кому нравится наблюдать за дуэлью тренеров и тактическими находками. Всё должно решиться именно в противостоянии Буденхольцера и Стивенса, а прогнозировать конечный результат здесь слишком сложно. Пожалуй, только седьмой матч выглядит событием с достаточно высокой вероятностью.