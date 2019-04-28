Плаза: хотим не просто побеждать, а становиться лучше

«Зенит» сумел финишировать на пятой строчке в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и теперь встретится в плей-офф с краснодарским «Локомотивом». Главный тренер питерцев Жоан Плаза после окончания регулярки признался, что обрадуется даже поражения в серии, если его команда покажет характер и желание победить.

О том, что думает испанский тренер перед стартом плей-офф — в этом интервью.

«Локомотив» дважды крупно нас обыграл в этом сезоне. Но я всегда говорю, что, если играть против команды, которая часто тебя побеждает, у тебя больше шансов. В моей карьере был случай, когда с «Уникахой» мы проиграли «Валенсии» пять раз за сезон, но обыграли её в Еврокубке и выиграли трофей.



Что я хочу от этой серии с «Локомотивом», так это чтобы мы показали свои сильные стороны. Мы постараемся показать своё лучшее лицо. Это самое главное. Если мы проиграем серию «Локомотиву» в пяти матчах в последней четверти, я буду счастлив, потому что это будет говорить о том, что ребята боролись, что они сражались. Что они хотели победить.

Жоан Плаза Фото: Ирина Сомова, Единая лига ВТБ

У меня были ситуации в карьере, когда всё шло к поражению, но мы побеждали. Против «Баварии» без преимущества своего паркета? Мы победили. Против «Локомотива» так же? Мы победили. Против «Валенсии»? Мы победили. Просто потому, что мы верили и сражались.



Проиграй мы «Астане», и мы вышли бы на УНИКС. Кто скажет, что «Локо» — более удобный соперник? Они дважды за этот сезон не оставили на нас живого места. Так что у нас и не было шанса выбрать себе соперника. Все команды сложные на этом этапе. Мы понимаем, что, даже если мы проиграем первый матч в Краснодаре, это ещё ничего не будет значить. Самое главное — взять одну игру на выезде, чтобы приехать в Санкт-Петербург как минимум со счётом 1-1.



В последней игре с «Астаной» мы впервые могли сами выбирать состав. Это первый раз за последние, наверное, пять месяцев, когда я мог рассчитывать на всех игроков. Первый раз! Теперь у нас есть ещё 10 дней, чтобы привести себя в порядок.



Тот же Сергей Карасёв, хоть и не готов на 100%, он готов показать максимум, если проведёт ещё неделю тренировок. Ведь он начал работать только на этой неделе. Он и так сыграл больше, чем мы ожидали. Но он заслужил каждую секунду, которую он провёл на паркете. Конечно, он не в лучшей форме сейчас, готов на 30-40 процентов, но даже в таком состоянии он добавил нам уверенности, он попал важный бросок, он взял несколько важнейших подборов. Он не просто отбывал номер на паркете. Он заслужил это место на паркете своей работой на тренировках.

Отомстители. «Зенит» расквитался с «Астаной» за первый круг Питерцы вышли в четвертьфинале Единой лиги ВТБ на «Локомотив-Кубань», «Астана» попала на «Химки».

Если у нас получится всем оказаться на одной странице, поверить в себя, то — несмотря на то, что «Локо» отличная команда — мы сможем зацепиться за свои шансы. Сейчас у нашей команды именно тот момент, когда мы должны найти себя — что есть наш стиль, что есть наш путь.



Прямо сейчас мы хотим не просто побеждать, а заканчивать каждый матч с чувством, что мы стали лучше».