Несломленный. Травма Шведа доказала его уникальность

Матч «Зенита» и «Астаны» подарил нам нерв, которого зачастую не хватает в последних играх регулярного чемпионата. Команды уже мыслями в плей-офф, а турнирные точки давно расставлены. Но здесь всё было иначе. Поражение опускало сине-бело-голубых аж на седьмое место, оставляя «Астану» на пятой строчке. И к этой важной битве главный тренер петербуржцев Жоан Плаза наконец-то мог воспользоваться всеми своими лидерами.



Если Джален Рейнольдс отбывал двухматчевую дисквалификацию за инцидент после матча в Казани, то Сергей Карасёв долгое время провёл в лазарете. Удивительно, но узнать о травме российского форварда было непросто. Пришлось после матча подходить к нему лично, чтобы прояснить этот момент.

«Лечились три с половиной месяца, — начал Карасёв. — У меня была такая травма, которую было очень сложно выявить и поставить окончательный диагноз. Две с половиной недели назад правильный диагноз наконец поставили и начали правильно лечить. Вот за две с половиной недели всё прошло. Долго получилось из-за того, что была неопределённость с диагнозом.



На моей текущей форме, конечно, это сказалось. Получается на четыре месяца выбыл. За неделю после такого оптимальную форму набрать трудно. Я старался поддерживать себя в форме. Но самое главное для меня сейчас то, что нога не болит и передвигаюсь по площадке без боли. Физические кондиции через тренировки наберу быстро. В матче с «Астаной» у тренера был определённый лимит на меня, чтобы не форсировать ситуацию.

Мстители. «Зенит» расквитался с «Астаной» за первый круг Питерцы вышли в четвертьфинале Единой лиги ВТБ на «Локомотив-Кубань», «Астана» попала на «Химки».

Даже первая тренировка была для меня очень эмоциональной. Про игру и говорить нечего. Мне не хватало этого адреналина. Буквально заряжаешься им и чувствуешь себя по-другому. Даже за пределами площадки у тебя жизнь лучше становится. Смотреть за тренировочным процессом со стороны очень тяжело», — сказал россиянин.



Карасёв пропустил 13 из 26 матчей регулярного чемпионата. Прямо сейчас он является лишь тенью самого себя двухлетней давности. Именно тогда «Зенит» выдал одну из самых ярких серий в плей-офф для всей лиги. Речь, естественно, о противостоянии с «Химками» и персональной битве Сергея с Алексеем Шведом.



«Подмосковный Супермен и балтийский Бэтмен» — вывеска, которая родилась именно в то лето, и герои ей полностью соответствовали. У болельщиков тоже были споры. Часть была за Шведа, кто-то верил в силу левой руки Карасёва.



Главное, что у каждой из сторон были свои весомые аргументы. Прошло два сезона и травмы заставили обоих звёзд пройти через схожие испытания.



Восстановление Карасёва заняло четыре месяца. Швед пропустил всю зиму из-за перелома мизинца. Оба не играли и не тренировались со своими командами, наблюдая со стороны. Оба вернулись на паркет в особенных матчах. «Химки» играли с ЦСКА дома, «Зенит» бился за пятое место с открытием нынешнего сезона «Астаной».



А дальше пути расходятся. Карасёв в матче-возвращении был лимитирован во времени тренером. В нападении роль Сергея была сугубо ролевой. Первые два броска из-под кольца были заблокированы, а первый (и единственный) бросок с игры седьмой номер «Зенита» реализовал лишь во второй половине. Он старался в защите, но вряд ли можно говорить, что его 13 минут всерьёз повлияли на ход матча.



Другое дело — возвращение Алексея Шведа.

За время его отсутствия сменился главный тренер, а вторая звезда команды и его главный помощник Энтони Гилл из-за травмы выбыл до конца сезона. Как думаете, что изменилось в игре Шведа? Правильно — ничего. Он вышел в стартовой пятёрке. Он отыграл 40 (сорок!) минут с учётом овертайма, куда он затащил «Химки». Он набрал 37 (!) из 73 командных очков и лично «убил» армейцев своими дальними бросками с сопротивлением.



Да, кто-то может говорить, что у Шведа зелёный свет и карт-бланш на любые броски. И это правда. Но ведь это право нужно, во-первых, заслужить. А во-вторых, поддерживать и доказывать своей игрой.

Момент с возвращением после травм в каком-то смысле субъективный, но показательный. Возвращаться на своей уровень после повреждений, бывает очень тяжело. Посмотрите на Нандо де Коло, который в нынешнем сезоне далеко не так стабилен. История с Сергеем Карасёвым, приведённая выше, также показательна.



Выступление Шведа является тем самым исключением, подтверждающим правило. Супермен из «Химок» не просто вернулся, в первых трёх матчах после возвращения он в среднем набирал 26,3 очка за матч. Как вам такое? Нет сомнений, что Алексей Швед продолжает находиться в отличной форме и является главной звездой Единой лиги ВТБ прямо сейчас. И именно от его игры будет зависеть итоговый результат «Химок». И к этому давлению он готов.