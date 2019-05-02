Вы готовы, дети? В Единой лиге время плей-офф

Сезон Единой лиги ВТБ наконец вступает в стадию, когда официально можно сказать: шутки кончились! За трофей борются восемь лучших команд регулярного чемпионата, а до решающей серии — чуть больше месяца. Прямо сейчас к встречам друг против друга готовятся четыре пары команд. «Чемпионат» рассказывает о том, чего ждать от четвертьфиналов.

ЦСКА (1 место) — «Нижний Новгород» (8 место)

Номинально красно-синие — безоговорочные фавориты. При этом далеко не всё так просто. По ходу сезона команда Димитриса Итудиса испытывала немало проблем в играх с нижегородцами и оба раза побеждала с шестиочковой разницей. К тому же, армейцы сейчас сконцентрированы на подготовке к «Финалу четырёх» Евролиги, а это значит, что нас ждет горячая серия, в которой аутсайдеру нечего терять, а фаворит постарается забрать победу «малой кровью».

В играх с «НН» такое проходит не всегда. Несмотря на то, что команду раздирают травмы, дружина Зорана Лукича по-прежнему остается грозой фаворитов. В этом календарном году чёрно-белые крушили и ломали, как халки, и только травмы двух разыгрывающих Кендрика Перри и Ивана Стребкова подкосили волжан. Впрочем, зато шансы получат резервисты, которым не привыкать грызть паркет за игровое время.

Это должно быть как минимум не скучно.

УНИКС (2 место) — «Калев» (7 место)

Казанцы в этом сезоне особенно хороши и вплоть до самого финиша сезона имели все шансы завершить регулярку на первом месте в таблице. УНИКС нельзя называть командой-открытием, потому что и в прошлом году Прифтис начал лепить из клуба что-то привлекательное, а в этом просто вышел на невероятный уровень. Сейас именно команда из столицы Татарстана имеет самые высокие шансы попасть в Евролигу.



Впрочем, и «Калев» не собирается отбывать номер на паркете — эстонцы проводят неплохой сезон, а концовка чемпионата и вовсе вышла ударная: четыре подряд победы над «Пармой», «Зенитом», «Нижним» и «Локомотивом» обещают фавориту достойное сопротивление и затяжную серию. Ведомые новоявленным MVP месяца Арнеттом Моултри эстонцы намерены затянуть эту серию как только возможно. И это не безнадёжное занятие.

«Химки» (3 место) — «Астана» (6 место)

То же самое и в этом серии — никто не удивится, если она затянется. Команда из Казахстана стала главным открытием сезона Единой лиги, а главный тренер Эмитль Райкович так и сказал — пусть у «Химок» есть звёзды вроде Шведа, но нам, мол, нечего терять. Примерно в таком стиле «Астана» уже сняла скальпы с УНИКСа, «Локомотива» и «Зенита».



Химчане дважды побеждали «Астану» по ходу регулярного чемпионата, но это еще ничего не значит. В то время как казахстанцы могут похвастаться относительной стабильностью, жёлто-синих лихорадит — они могут как уничтожить любого фаворита, так и проиграть явному аутсайдеру. При этом задачи сохранить место в Евролиге перед клубом никто не снимал.

Несломленный. Травма Шведа доказала его уникальность С. Карасёв вернулся после травмы и реализовал 1 бросок с игры. Швед после возвращения набрал 37 очков и «убил» ЦСКА. Почувствуйте разницу.

«Локомотив-Кубань» (4 место) — «Зенит» (5 место)

Самое горячее противостояние ожидается между «Локомотивом» и «Зенитом». Это наиболее близкие в турнирной таблице команды, которые финишировали на четвёртом и пятом местах, но, помимо этого, им еще есть что делить. Оба клуба провели регулярный чемпионат, оба вылетели из Еврокубка, оба по ходу сезона уволили главных тренеров, отчислили главных звезд, мучились от травм и, тем не менее, не скрывают своего желания сыграть в следующем сезоне в Евролиге. Очная битва — еще одна возможность доказать самим себе и всем вокруг, что в решающий момент команда может собраться и показать ту игру, которую от неё ждут. Серия «Зенита» и «Локо» станет украшением всего плей-офф, и как она закончится, не сможет предугадать никто.

Выйти из сумрака. Кто фаворит в споре за место в Евролиге? УНИКС, «Химки» или «Локомотив-Кубань». У кого больше шансов на то, чтобы играть в сильнейшем турнире Европы в следующем году?

Схватка юга и севера интересна ещё и из-за дуэли тренеров. При Доневалде краснодарцы существенно добавили на подборе (+3,5 отскока за матч) и в командной игре (+5,9 ассиста за игру). Американец не делает ничего выдающегося, но не давит на игроков, и те раскрылись и показывают отличный баскетбол. При этом как тренер, конечно, более интересен Плаза, вся карьера которого просто кричит — «Я обожаю, когда всё против меня». Он так и сказал после игры с «Астаной».



Так что нет сомнений, что каждый матч в этой серии будет искрить. Главное — ничего не пропускать.