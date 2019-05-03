Брат-2. Макколлум-старший рвёт «Калев»

Первый раунд плей-офф — это всегда встреча команд с разных дорог. Вот взять, к примеру, УНИКС, который является, пожалуй, самой стабильной с финансовой точки зрения командой в лиге. За всё время существования клуб из столицы Татарстана никогда не ужимался и не переходил в режим экономии. Такое случалось даже в ЦСКА, чего говорить об остальных.

«Калев» долгое время был аутсайдером Единой лиги ВТБ. Эстонский клуб легко разбирался во внутреннем чемпионате, но уверенно проигрывая топовым российским командам. Нынешний сезон изменил представление о всей таллиннской организации. Впервые в истории «Калев» вышел в плей-офф, сделав это с седьмого места, дважды по ходу сезона обыграв «Локомотив-Кубань».

Про УНИКС было сказано много. Команда Димитриса Прифтиса могла выиграть регулярный чемпионат. Система казанцев может являться образцом командной игры, в которой нет ярко выраженного лидера. Самая возрастная команда лиги дважды победила ЦСКА, но провела концовку чемпионата не так выразительно. Поражение от «Пармы» не позволило казанцем финишировать на первом месте, отправив к ним в гости тот самый «Калев», дебютирующий в матчах на вылет.

Вы готовы, дети? В Единой лиге время плей-офф «Локо» — «Зенит» как вишенка на и без того вкусном торте.

Начало матча осталось за опытными хозяевами. Джамар Смит набрал пять очков подряд, решая эпизоды единолично, словно забыв о партнёрах. Гости немного тушевались и не могли придумать что-то вразумительное. Погодите, вразумительное? А зачем, если весь сезон работало золотое правило саратовского «Автодора» «беги и забивай». Главный бомбардир гостей Арнетт Моултри включился и после того, как американец забил сверху с навеса, на табло для хозяев загорелось 11:12. Как тут не вспомнить шутку про скоростных эстонцев?

Кому точно было не до шуток, так это греческому коучу УНИКСа. Сценарий матча напоминал заключительную встречу регулярки против «Автодора», где оба соперника старались «перестрелять» друг друга. Комбинации хозяев работали, мячи доставлялись в цель. Но соперник отвечал своими попаданиями, причём зачастую тратя на атаку лишь половину из отведённых правилами 24 секунд.

Во второй десятиминутке хозяева попробовали задавить оппонента. Морган, Эджим и даже Понкрашов регулярно пользовались габаритами и продавливали своих опекунов. Просто и надёжно. Бранко Миркович, однако, имел на это свои аргументы — защитник эстонцев реализовал четыре дальних попадания и агрессивно действовал в защите. Добавьте сюда ещё столько же «бомб» от Тони Ротена, подвижную зонную защиту, и вы поймёте, почему гостям удавалось держаться на неприятной для соперника дистанции.

Одним из важных моментов стало повреждение Чавона Льюиса. Американский защитник таллинцев здорово вошёл в игру, но дважды поскальзывался и, кажется, потянул мышцу. Травма не позволила ему продолжить матч и пока открытым остаётся вопрос о его участии во следующей встрече.

УНИКС же нашёл своего спасителя. Эрик Макколлум — старший брат звезды НБА Си Джея Макколума — включил турбо-режим набора очков, и снайперские таланты не подвели американца: 11 из 17 бросков с игры, четыре из шести дальних попадания и 29 итоговых очков. Добавить к ним ещё пять подборов и четыре передачи — и можно сразу понять, кто стал лучшим игроком матча.

УНИКС провёл последние минуты в экономном режиме, но во втором матче этот «Калев» будет ещё опаснее. Сегодня эстонцы показали, что могут бороться.