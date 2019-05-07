«Химки» без проблем разносят команду-открытие чемпионата. Почему?

«Астана» — открытие сезона. Здесь двух мнений быть не может: клуб провёл свой лучший регулярный чемпионат в Единой лиге ВТБ, был в шаге от того, чтобы заработать преимущество своего паркета в первом раунде плей-офф, да и по игре смотрелся весьма неплохо.

Но именно «смотрелся». До этого плей-офф. Пока что «Химки» без проблем разбирают команду Эмиля Райковича, хотя ещё совсем недавно казалось, что эта серия не должна заканчиваться в трёх матчах.



Почему так происходит, разбирается «Чемпионат».



1. В первой игре Алексей Швед набрал 27 очков, отправив в цель пять трёхочковых. Во второй игре «Астана» бросила все силы на то, чтобы не позволять или максимально затруднить защитнику бросать издали, но забыла про всё остальное.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Как итог, и Швед неплохо себя чувствовал вблизи кольца, а вместе с ним — и все остальные. Особенно это касается Джордана Микки, который, провалив первый матч, разнёс казахстанцев во втором. Даже когда Швед надолго сел отдыхать, ситуация не изменилась — «Астана» просто не была готова к тактике, при которой не всё заканчивалось Шведом.



2. Несмотря на то, что по подборам разница между «Химками» и «Астаной» не столь большая, гости практически ничего не могли извлечь из этого. Очки второго шанса, очки из «краски» — везде гости ощутимо уступили жёлто-синим.



3. Химчане играли куда быстрее. Команда Римаса Куртинайтиса всегда имела кого-то из игроков, который страхует быстрый отрыв, и кого-то, кто готов в этот самый отрыв бежать. Причём это не всегда был защитник — иногда этим занимался, например, Микки.

Это видео можно посмотреть в Instagram Единой лиги ВТБ.

За две игры жёлто-синие в быстрых отрывах набрали 32 очка, а «Астана» — восемь. При этом в первой игре не попала в отрыве ни разу. Ловкость рук и никакого мошенничества.



В конце третьей четверти во второй игре была целая минута, когда больше на паркете ничего и не происходило: гости пытались разыграть позиционную атаку, а Стефан Маркович перехватывал и убегал в отрывы.



4. «Химки» наказывали «Астану» почти буквально за каждую потерю. По очкам после потерь команда из Московской области превзошла оппонентов со счётом 40:21. Почти двукратное преимущество в этом компоненте фактически на корню убило надежды «Астаны», потому что Райкович не может не знать простую истину: фаворита можно обыграть только в случае, когда наказываешь его за оплошности.

5. Нельзя не упомянуть и ещё кое о чём. По ходу серии появилась информация о том, что Джей Джей О’Брайен не останется в «Астане» на следующий сезон. Такие новости опасны для любой команды, даже для ЦСКА — того же Нандо де Коло информация о «переходе» в «Реал» выбила из ритма на несколько матчей. Что уж говорить об «Астане», где О’Брайен был лидером и в среднем набирал по 15,5 очка за игру. В двух матчах против «Химок» у него суммарно всего лишь 13.



Будет неправильно сказать, что для «Астаны» ещё ничего не потеряно. На самом деле, привозить в Нур-Султан химчан, проигрывая им в серии 0:2 — это почти приговор. Его осталось только подписать. Упрётся ли команда из Казахстана на этом этапе, узнаем совсем скоро.



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