Хайнс: принять гражданство — убить чью-то мечту

Кайл Хайнс — неординарный центровой. С ростом 198 сантиметров он успешно борется под кольцом с парнями, в которых больше 215 сантиметров, и является одним из лучших в своем деле. С начала сезона он капитан ЦСКА. Первый американец, который стал капитаном в лучшем российском клубе. До него капитан-иностранец был всего один — словенец МатьяжСмодиш. Крутости капитанствуХайнса придаёт ещё и тот факт, что в российский супер-клуб он перешёл из стана одного из главных соперников красно-синих греческого «Олимпиакоса».

— Вы помните, как узнали о том, что будете капитаном ЦСКА?

— Мистер Ватутин позвал меня к себе ещё до начала сезона и сообщил о том, что я буду капитаном. Это огромная честь для меня — представлять столь известный и престижный клуб как ЦСКА. До этого капитанами были прославленные и звёздные игроки, поэтому быть с ними в одном ряду, повторюсь, огромная честь.

— Испытывали дополнительное давление в связи с новой ролью?

— Конечно, я испытывал давление. Это заставляло меня немного выйти из некой зоны комфорта. Быть капитаном — значит, быть впереди всей команды, нести ответственность. Ты уже не можешь прятаться за спинами. Нужно быть лидером команды во всём. Голос капитана должны слышать все игроки.

Также важная часть капитанства — коммуникация с тренерским штабом. Капитан должен быть глазами, ушами и голосом тренера на паркете. По сути, я должен быть продолжением тренера Итудиса. Вот поэтому роль капитана для меня была новым вызовом.

— Каково это — быть капитаном?

— Это потрясающе. Я не думал, что стану им, приходя в команду в 2013 году. Тогда моей целью было помогать клубу как можно большее количество времени. И встать в один ряд с МатьяжемСмодишем и Виктором Хряпой — капитанами, которые были до меня — это большая честь.

— Одна из обязанностей капитана — общение с молодыми игроками. В ЦСКА часто приходят игроки из молодёжной команды. Как вы с ними общаетесь, если не говорите на русском?

— Да, я не очень хорошо говорю по-русски, знаю всего лишь несколько слов. Но главное для меня — быть примером для молодых игроков. Это номер один в моем списке. Примером как на площадке, так и за её пределами. Важно, чтобы молодые игроки понимали, каково это быть профессиональным игроком, и осознавали свои обязанности, являясь частью столь крупной организации.

В нашем составе много молодых игроков. И я говорю не только про российских парней, но и тех, кто играет в составе первый год. Такие как Алек [Питерс], Джоэл [Боломбой]. Даже Дэниэл Хэккетт, который проводит первый сезон. Моя задача — сделать так, чтобы им было комфортно не только во время игры. Чтобы жизнь в Москве была удобной их семьям. Про игровые моменты разговор отдельный. Я знаю Димитриса Итудиса очень хорошо и понимаю, что он требует, на что рассчитывает, как собирается достигать результата и как будет использовать отдельного игрока.

— Вы не просто капитан. Вы — капитан-блогер. У вас в YouTube свой канал, где выходят видео о вашей жизни. Как и зачем вы решились на это?

— Я принял решение начать делать свой видеоблог с прошлого сезона. Мой лучший друг мне в этом помогает. Это всё про меня, про мою семью и нашу жизнь в России. В этом сезоне мы хотим показать всё немного в другом ракурсе. Главная фишка — игроки, выступающие в Евролиге впервые. Выбрали нескольких: двоих из «Олимпиакоса», одного из «Маккаби», одного из «Жальгириса», нашего Алека Питерса и ещё одного из «Будучности».

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Gtm Family Prod.

Первый эпизод вышел как раз на днях, мне пришло много комментариев. Очень надеюсь, что эти документальные рассказы о жизни игроков понравятся болельщикам, следящим за командами.

— Неужели вы и комментарии читаете?

— Я читаю все комментарии. Стараюсь отвечать всем. В Facebook, Instagram, Twitter. Мне нравится получать обратную связь. Нравится быть в контакте с теми, кто следит за мной. Важно знать, что им более интересно, что менее. Это делает каждый следующий выпуск лучше.

— Вы давно в Европе и играете заметную роль в Евролиге. Неужели вам не предлагали получить гражданство какой-либо европейской страны и выступать за неё?

— Я имел возможность получить гражданство другой страны в прошлом, и да, я мог бы играть за какую-то национальную сборную. Но мне было некомфортно принимать это решение. В первую очередь, это большая честь — быть частью любой национальной сборной. Когда ты играешь в клубе, ты тоже представляешь свою страну, всех её жителей. Об этом не надо забывать. Многие игроки мечтают о сборной, и если бы я принял гражданство и занял бы чьё-то место, то я, наверное, забрал бы и чью-то мечту. Не хотел делать этого, и поэтому идея с получением гражданства была для меня закрыта.

— Но это реальный шанс для вас не только получить более выгодный контракт, но и сыграть на Олимпиаде, например.

— Я прекрасно понимаю, что выступать на Евробаскете, на Кубке мира или Олимпиаде — это огромная честь. С огромным уважением отношусь к тем, кто принял гражданство другой страны и вкладывает все силы для достижения результата. Взять, к примеру, Энтони Рэндольфа или Джона Роберта Холдена, которые так много сделали для своих команд.

Первомай — отдыхай. ЦСКА в «Финале четырёх» Пятый матч мог бы пройти в Москве 1 мая, но «армейцы» предпочли дважды победить в гостях. Де Коло снова геройствовал – у него 27 очков.

Но, опять же, я очень долго играю в Европе и вижу, насколько сильно люди живут мечтой попасть в сборную. Для меня было бы тяжело принять решение и занять чьё-то место.

— За шесть лет в Москве вы полюбили этот город?

— Москва — это особый город для меня и моей семьи. Я провёл здесь большую часть своей жизни. Моя супруга и детишки наслаждаются жизнью здесь. Это мой дом сейчас. Родственники и друзья, приезжающие сюда, искренне считают этот город самым красивым в мире. Так что Москва абсолютно точно очень особенный город для меня и моей семьи.

— Кажется, мы слышали, как ваша дочка говорит слова на русском?

— Да, моя дочка говорит на русском, понимает его. В садике у них половина занятий на русском, половина — на английском. Ей только два годика, но она уже знает алфавит и некоторые книжки на русском. Иногда на детской площадке она спокойно общается на русском с другими ребятами. Понятно, что она ещё слишком маленькая, но мне бы хотелось, чтобы она свободно владела русским языком.

— А папа не хочет выучить русский вместе с ней?

— Для меня русский язык очень сложный. Но я понимаю гораздо больше, чем могу воспроизвести. Да, я отдаю себе отчёт в том, что за шесть лет я должен говорить и понимать гораздо больше. Это моё упущение. Поверьте, я стараюсь, учусь у партнёров и людей, которые вокруг меня, стараюсь общаться. Со временем, надеюсь, подтяну его.