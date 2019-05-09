Рэйнольдс вернулся, Трушкин отомстил. «Зенит» повёл в серии

«Согласен с вами на 100%, наша игра всё ещё ужасная. Но наш настрой был совершенно другим».Так главный тренер «Локомотива» Боб Доневалд ответил на вопрос, считает ли он, что победа во второй игре серии с «Зенитом» произошла исключительно благодаря характеру команды.

До третьей игры коучу краснодарцев нужно было придумать, как сделать так, чтобы ещё и игра красно-зелёных стала на порядок лучше. Потому что в Санкт-Петербурге преимущество домашнего паркета будет уже у «Зенита», да и у обоих соперников осталось лишь по одному праву на ошибку. Была большая вероятность того, что третий матч станет решающим…

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Несмотря на значимость игры, обе команды решили не закрываться и с первых же владений сделали упор на атаку. «Локо» старался чаще играть через «больших», и пока Фалль толкался под кольцом, Дорелл Райт разбирался со своими опекунами и успешно атаковал с разворота. На другой половине «Зенит» часто задействовал Джалена Рэйнольдса (в первых двух матчах от него было больше вреда, чем пользы) и Коди Миллер-Макинтайра — оба почти не мазали.



Команды неотступно следовали друг за другом, пока ближе к середине второй четверти питерцы не стали караулить гостей на ошибках. К перерыву на семь потерь «Локо» пришлось сразу шесть перехватов «Зенита», и очков после ошибок соперника у «Зенита» было существенно больше (9:2). К тому же, несмотря на то, что краснодарцы атаковали из-за дуги с точность в 50%, сине-бело-голубые вообще выбросили 7/12. Владислав Трушкин, которого во втором матче быстро дисквалифицировали за два неспортивных, и вовсе попал 3/3! Всё это позволило хозяевам резко рвануть вперёд, и на большой перерыв команда Жоана Плазы ушла с 13-очковым преимуществом.



При этом «Локо», когда не терял мяч, довольно неплохо смотрелся в нападении, и поэтому такое отставание психологически выбивало команду.

Окончательно краснодарцев выбило начало второй половины. Трушкин тут же положил ещё одну трёшку, Рэйнольдс принялся колотить сверху и брать подборы в нападении. Даже несмотря на то, что питерцы нахватали пять фолов за две с половиной минуты, они просто невероятно бросали издали — и это нивелировало практически все усилия красно-зелёных.

Воронов попал дальний бросок на исходе владения, Скрабб — за полтора метра до дуги. Доневал взял тайм-аут, но что тут скажешь? Вскоре по трёхе попали Мекель и — присядьте — Валиев. Центровой сине-бело-голубых за весь регулярный чемпионат семь раз бросали издали и не попал ни разу, но в этот веер «летело» буквально у всех. В конце третьей четверти «Локо» снял с двадцатки Рэндл какой-то невероятной трёхой через руки чуть ли не всех игроков соперника, но к этому моменту, по большому счёту, всё уже было ясно.



Последняя четверть не изменила ход встречи — 94:78 в пользу «Зенита» и 2-1 в серии.

11 мая эти же команды снова выйдут на паркет, и в этот раз у «Локомотива» уже не будет права на ошибку. Серия ещё может вернуться в Краснодар, но для этого кубанцам нужно будет сильно удивить Плазу.



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