Дорога перемен. О «Филадельфии», Эмбииде, Кавае и ролевиках

1. «Филадельфия» действительно сильно прибавила за последний год. В прошлом плей-офф она безропотно покорилась первому же серьёзному сопернику, а теперь семь матчей воевала с мощным «Торонто» и имела реальные шансы на успех.

Итоговое поражение — не повод искать виноватых и устраивать ритуальные танцы вокруг отдельных персонажей. Серия с «Рэпторз» скорее зафиксировала реальный уровень «Сиксерс», чем открыла что-то принципиально новое.

Атака «Филадельфии» бледнеет на низких скоростях, Джимми Батлер в ключевые моменты выходит из тени, Бен Симмонс теряет эффективность в плей-офф, а здоровье ограничивает Джоэла Эмбиида сильнее, чем Руди Гобер и Дрэймонд Грин вместе взятые.

Здесь трудно найти нечто необычное, все эти вещи ярко проявлялись на протяжении всего чемпионата. Больше того: если изучить цифры, можно заметить, что «Сиксерс» упёрлись в потолок и достигли в этом плей-офф максимума. Требовать от них большего сейчас трудно.

«Фила» с игравшим через боль Эмбиидом, дряхлой скамейкой и не лучшим тренером выдала очень плотную серию, выжав из себя практически все соки. И дошла до седьмого матча, остановившись в паре эпизодов от прохода в финал конференции.

При этом у «Торонто» было преимущество своего паркета, лучший на данный момент игрок плей-офф-2019 в ростере и даже Дрэйк в шортах «Сиксерс» на седьмом матче.

Разумеется, после такого победа гостей стала бы маленьким чудом.

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2. Подопечные Бретта Брауна пережили тяжелейшую первую четверть, сумели вернуться в игру и смогли ответить на всё, кроме тяжелейшего победного броска Кавая под сирену. Сложно придумать более достойный уход в отпуск.

Да, «Сиксерс» хорошо отзащищались и загнали лидера «динозавров» в тяжёлую ситуацию. А тот попал. Эпичный гейм-виннер Ленарда даёт простор для рассуждений о невезении и поражении в равной игре. Это красиво, но некорректно, потому что равная игра и близкая игра — разные вещи.

Седьмой матч (как и серия в целом) был близким, но не равным. Если отвлечься от счёта и смотреть на качество баскетбола, станет заметно, что хозяева чаще создавали хорошие броски. Визуальные впечатления совпадают со статистикой: «Рэпторс» совершили 52 открытых броска, «Филадельфия» — 36.

Для ключевой встречи и низкого темпа разница гигантская. Нападение канадцев не отличалось замысловатостью и разнообразием, но в целом явно превосходило соперника по эффективности. В идеальном мире «Торонто» при форе в 16 открытых бросков победил бы с разницей в 6-10 очков.

Вот только открытые броски превращались в попадания реже необходимого, за счёт чего «Сиксерс» держались на плаву. Хозяевам покорилось редкое достижение: они сумели победить, попав 38,2% с игры (у соперника 43,1%), 23,3% из-за дуги (у соперника 33,3%) и исполнив на 10+ штрафных меньше (19-30).

«Филадельфия», в свою очередь, не смогла выиграть, хотя лучше реализовывала как открытые броски (41,7% против 34,6%), так и попытки с сопротивлением (44,8% против 43,2%). Именно поэтому седьмой матч был близким (по счёту), но не равным (по созданию выгодных возможностей для атаки).

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3. Подобный расклад встречался по ходу серии регулярно. Первый матч: Кавай — 9 из 16 без сопротивления (56,3%), все остальные в «Торонто» — 14 из 34 (41,2%). Второй: Кавай — 8 из 14 (57,1%), остальные — 11 из 40 (27,5%).

Четвёртый матч (1-2 в серии, поражение ставит команду на грань вылета): Кавай — 9 из 14 открытых бросков (64,3%), все остальные в «Торонто» — 16 из 41 (39%). Седьмой: 9 из 23 у Ленарда (39,1%) и 9 из 29 у остальных (31%).

За всю серию партнёры Ленарда лишь дважды реализовывали без сопротивления 40%+ бросков, хотя в эту категорию входят не только трёхочковые и средние (где 35-40% — это как минимум нормально), но и данки с лей-апами на пустое кольцо.

Речь идёт о первом и пятом матчах (24 из 51, 47%) серии. Нет ничего удивительного в том, что именно они и получились самыми лёгкими: 108:95 и 125:89. Две оставшиеся победы «динозавры» добыли в концовках.

Уровень защиты «Сиксерс» при хорошей реализации позволял канадцам рассчитывать на 105-110 очков в каждом матче. Потому что Кавай держал высочайшую планку: минимум 41% попаданий с игры в каждой встрече при огромном количестве изоляций и Джимми Батлере с Беном Симмонсом в опекунах — это феноменальный уровень.

Подопечные Ника Нёрса здорово помогали своему лидеру в защите, но на чужой половине паркета Ленард львиную долю времени был предоставлен сам себе. По самоотдаче и энергии к партнёрам вопросов быть не может (иногда доходило до смешного — Лоури прыгал на памп-фэйк Симмонса с трёхочковой дуги), а вот с завершением и грамотным обслуживанием Кавая проблемы возникали регулярно.

Без кодовых слов (Лебронто, чокеры и всё такое) трудно объяснить, почему у игроков «Рэпторз» так часто дрожали руки. Кайл Лоури — 25,6% из-за дуги по серии, Паскаль Сиакам — 27,3%, Серж Ибака — 21,4%, Фред Ванвлит вообще смазал 13 попыток из 14.

Нет, серьёзно: у остальных игроков «Торонто» за семь матчей второго раунда накопилось 53 попадания с периметра при 183 попытках. Это 28,9% (у «Филадельфии» — 33%). Если точность останется на том же уровне, для прохода «Бакс» от Кавая потребуется не меньше четырёх игр с 40+ очками.

Он начал играть в баскетбол семь лет назад и уже пугает НБА «Рэпторс» лидируют в «регулярке» благодаря прогрессу Паскаля Сиакама.

4. Вот почему говорить про равную серию не совсем верно. «Филадельфия» как могла упиралась в защите и оставалась в игре, но этого не хватило. На данный момент команда слишком сырая. Впрочем, год назад было ещё хуже, так что прогресс есть.

Разумеется, отдельные игроки могли действовать успешнее, но при желании подобное можно сказать в адрес любого коллектива по итогам любой серии. Глобально «Сиксерс» нынешней сборки выступили более чем достойно. Болельщикам всегда хочется большего, но прыгнуть выше головы удаётся не каждому.

В плей-офф шаблонное нападение с парочкой домашних заготовок быстро сошло на нет. Задавить «Бруклин» голым индивидуальным мастерством удалось, а вот во втором раунде фокус не удался: состав «Торонто» как минимум не хуже, а ничего другого Бретт Браун не предложил.

Громкие обмены по ходу сезона редко дают сиюминутный результат. Даже Грег Попович долго возился с Ламаркусом Олдриджем, хотя тот пришёл летом. Встраивать в командную игру прямо по ходу регулярки Джимми Батлера, а затем Тобайаса Харриса — не самое приятное занятие.

Махнуть не глядя. Пять вопросов про обмен Джимми Батлера Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.

Цельного нападения у «Филы» за пару месяцев не сложилось, а потому всё велось к паре-тройке очевидных опций: айзо Батлера, пас внутрь на Эмбиида да высокий заслон для Редика. Так было и в топ-матчах регулярного чемпионата, и в серии с «Нетс».

«Торонто» тоже живёт по схожим принципам: любая проблема решается способом «отдай мяч Каваю и отойди». Сама по себе атака довольно статичная, незамысловатая и предсказуемая. Но при прочих равных канадцы имели заметное преимущество сразу по нескольким ключевым пунктам.

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5. Прежде всего, основа «Сиксерс» крайне зависима от качественных условий, потому что в ней много неформатных игроков. Бен Симмонс — огромный разыгрывающий без броска, не представляющий опасности в пяти метрах от кольца.

Джоэл Эмбиид — представитель вымирающего вида «центровой доминирующий», эффективность которого резко снижается вне «краски»: 31% из-за дуги и 40% со средней по карьере. Ещё и перманентно испытывающий проблемы со здоровьем.

Тобайас Харрис — крепкий снайпер, но без наличия качественной структуры нападения он превращается в обычного кэтч-энд-шутера типа Кайла Корвера: стоит в ожидании скидки и почти не встречается с мячом. В серии с «Рэпторз» так и вышло: 14 очков за матч с бросковой линейкой 38-28-83.

Остаются Джей Джей Редик и Джимми Батлер, которые — вот совпадение! — оказались двумя лучшими игроками клуба на чужой половине. Редик дал гроссмейстерские 40% из-за дуги, но реже обычного получал мяч: «Филадельфия» слабо генерировала пространство, а два-три шаблона по выводу Джей Джея на трёху знает вся лига. Канадцы были к ним готовы.

Без возведения полноценного механизма обилие неформатных звёзд становится отсылкой к басне про Лебедя, Щуку и Рака. Но для подобной системы требуется время (которое итоговый состав «Филы» не имел) и качественный тренер (а к Бретту Брауну вопросов всегда было достаточно).

Если Кавай — это системообразующий игрок, который будет эффективен даже при весьма посредственном обслуживании, то про Харриса, Симмонса и Эмбиида так сказать нельзя. Кроме того, «Торонто» готов перейти на медленный темп и сохранять достойный КПД, а вот по «Сиксерс» отсутствие пространства и раннего нападения бьёт сильнее. Именно узость нападения в первом раунде использовал «Бруклин», на ту же мозоль надавил Ник Нёрс.

Следующий момент — индивидуальный талант лидеров, к противостоянию которых всё в итоге и свелось. Кавай стоит на ступень выше Джимми Батлера как в общих чертах, так и по умению катать изоляции. Кроме того, Ленард занимался этим с первого дня в Канаде, а Джимбо в новом клубе часто уходил в тень и давал порулить молодым.

В конечном счёте наличие лучшего игрока серии и склонило чашу весов в пользу «Рэпторз», даже несмотря на ужасную точность остальных баскетболистов. Батлер провёл сильную серию, Кавай — историческую.

6. Переход на героический баскетбол вокруг Джимбо вскрыл несколько деталей, помогающих понять реальное положение дел. Плей-офф срывает маски со статистических мошенников и справедливо показывает, кто есть кто.

Игрок А: 14,4 очка + 8,2 подбора + 6,4 передачи + 4,8 потерь за 36,3 минуты. 47,5% с игры, 70% с линии, Usage 22,2%.

Игрок Б: 11,6 очка + 7,3 подбора + 4,9 передачи + 2,4 потери за 36,4 минуты. 60% с игры, 56% с линии, Usage 14,9%.

Игрок А — Бен Симмонс в прошлогодней серии с «Бостоном». Игрок Б — он же, но в серии против «Торонто».

Год назад впервые появились шутки, мол, плей-офф превращает Симмонса в ролевика. Тогда это не было правдой: его статистика вполне соответствовала норме второй-третьей звезды команды, которая столкнулась с определёнными трудностями, допускала много брака и сыграла ниже своих возможностей.

А вот теперь, с приходом Батлера и (в меньшей степени) Харриса, австралиец и впрямь выдал цифры настоящего ролевика. По ходу серии Симмонс фактически лишился мяча: розыгрыш перешёл на откуп Батлеру, в нескольких встречах дабл-тимы ловко разбивал Эмбиид, по мере возможностей помогал Харрис.

А Бен переводил мяч за центр площадки, ставил заслоны и караулил врывания под кольцо через заднюю дверь. На этом наши полномочия, как говорится, всё.

Симмонс стал худшим среди всех стартеров своей команды по проценту задействования, хотя такое нечасто увидишь. В подавляющем большинстве случаев основной разыгрывающий хотя бы входит в топ-3. Как, например, Кайл Лоури, которому часто достаётся за пассивную игру в больших матчах (справедливости ради, по делу).

Так вот, по Usage в серии с «Рэпторс» Бен (14,9%) обошёл только Майка Скотта (13,7%) да Амира Джонсона (11,4%), который за семь матчей отыграл аж 20 минут. Даже 3&D-игрок Джеймс Эннис получил более впечатляющую нагрузку (15,4%).

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7. Джоэла Эмбиида за серию с «динозаврами» принято ругать, хотя всё не так плохо, как может показаться по цифрам. 18+9+3 при 37% с игры и 35% с периметра — это и вправду очень грустно. Тем не менее, основная проблема совсем не в камерунце.

Эмбиид играл через боль, что сказалось на игровом времени (Батлер, Симмонс и Харрис в среднем получали на три-четыре минуты больше) и эффективности. Тем не менее, его присутствие на паркете всегда было заметно. Связанный Марком Газолем Джоэл смог приносить пользу другими способами.

Прежде всего, создавая бесценное пространство для партнёров, ведь активное использование дабл-тимов способствовало появлению дыр в обороне «Рэпторз». Ну а умение продавливать, поднимать в воздух и находить фолы никуда не делось.

По сути, именно при выходах Эмбиида «Фила» действительно не уступала сопернику, а зачастую и вовсе превосходила его. Просто цифры: суммарный показатель плюс-минус Джоэла по итогам серии составил «+90», хотя его команда дальше не прошла. В шести матчах из семи его баланс был положительным. Сумасшествие.

Разобраться с альтернативной моделью и поверить в жизнь без Эмбиида «Филадельфии» не удалось. Бобан Марьянович просто не мог влиться в такой баскетбол и постоянно не успевал в защите, а Грег Монро выдал пару качественных отрезков на эффекте внезапности, но затем сник.

Ещё раз: 237 минут с основным центровым на паркете — «+90». 99 минут без него — «-109». Это прекрасно демонстрирует как уязвимость нынешнего «Торонто», так и потенциал «Сиксерс». Который на данный момент остаётся сугубо теоретическим, ведь для его реализации нужно обойтись без ошибок в принятии сразу нескольких стратегических решений подряд.

Похоже, первое из них не заставит себя долго ждать.

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