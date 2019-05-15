«С горячим сердцем и холодной головой». ЦСКА идёт за трофеем

Самые важные матчи сезона в Евролиге начнутся совсем скоро. ЦСКА 17 мая сыграет полуфинальный матч «Финала четырёх» с «Реалом». Два раза в сезоне российский суперклуб огорчал своего будущего оппонента, но никто не возьмётся говорить, что это сейчас является преимуществом.

Уилл Клайберн, форвард ЦСКА:

— Я ожидаю хорошей игры. Уверен, что всем не терпится сыграть. Все готовы к борьбе, и хотя очевидно, не будет такого, что все попадают всё, что бросают, но мы хотим сыграть на максимуме и быть более жёсткой командой. Мы попытаемся победить.

— Помните прошлогодний полуфинал?

— Если честно, не помню. Это было в прошлом году, и та игра осталась для меня в прошлом. Сейчас она ничего не значит. Нам нужно, чтобы все были на одной волне, понимали, как важно было победить, доминировать, бороться. Это не о том, чтобы много бросать или играть красиво, а о том, кто сыграет жёстче, кто будет больше бороться.

— Считаете ли вы, что достойны титула лучшего игрока Евролиги?

— Я бы скорее предпочёл титул чемпиона Евролиги. Да, думаю, я был бы этим доволен. Конечно, можно сказать, что этот сезон лучший в моей карьере. Если вы будете смотреть и учитывать только цифры, то да. Но я играл в команде, где много талантливых ребят. Кори Хиггинс тоже проводит отличный год, его можно назвать мотором нашей команды, он ведёт нас. Когда мы испытываем проблемы, он делает шаг вперёд. Считать меня лучшим было бы нечестно, потому что все приложили руку к тому, что мы сделали в этом году.

Первомай — отдыхай. ЦСКА в «Финале четырёх» Пятый матч мог бы пройти в Москве 1 мая, но «армейцы» предпочли дважды победить в гостях. Де Коло снова геройствовал – у него 27 очков.

Андрей Воронцевич, форвард ЦСКА:

— Самое главное перед полуфиналом с «Реалом» — верить в себя и друг друга. Как говорится, когда мы едины, мы непобедимы. Перед выходом на площадку нужно убрать из головы вообще всё, что не касается баскетбола. Забыть все проблемы, переживания и просто отдаться игре.

— Серия плей-офф на арене будущего «Финала четырёх» даёт преимущество ЦСКА?

— Сейчас в Евролиге все кольца одинаковые. Но там, где мы ковали победы, у нас должно быть ментальное преимущество.

— Две победы над «Реалом» в регулярном чемпионате делают вас фаворитом?

— Нет, конечно. Хорошо, что мы победили в тех матчах, это хороший опыт. Но «Финал четырёх» — отдельная жизнь. Внутренний настрой будет на первом месте, а прошедшие игры лишь помогут в работе по устранению ошибок.

— Помните, какой по счёту «Финал четырёх» вам предстоит провести?

— Да, 12-й.

— Эмоции сильно отличаются от первого?

— Каждый раз он другой. Это всегда праздник. Со стороны может казаться, что для ЦСКА выйти в «Финал четырёх» — обычное дело. Но это огромный труд всего коллектива, это большого стоит. ЦСКА всегда стремится к лучшему. В этом году мы с горящими глазами, горячим сердцем и холодной головой идём за кубком. Главное, повторюсь, быть вместе.

Никита Курбанов, форвард ЦСКА:

— Воспоминания о «Финале четырёх» есть как плохие, так и хорошие. Победа в Берлине, наверное, самое приятное из них. Та победа очень запомнилась, и очень хочется ещё раз испытать подобное.

— Поражения «Реала» от ЦСКА делают вас фаворитами?

— Сейчас вам все скажут, что нет. И это будет абсолютной правдой. Всё, «Финал четырёх» — новая жизнь, чистый лист, где каждый матч нужно начинать максимально ответственно. Цена каждый ошибки возрастает в разы. Естественно, победа в этом мини-турнире может перевесить все неудачи.

— В голосовании за лучшего игрока сезона есть игрок ЦСКА…

— Кори? Нандо? Чачо? Уилл?

— Вы назвали Клайберна только четвёртым. Это может говорить о глубине и силе состава вашей команды?

— Да, наверное, но я назвал первым Кори Хиггинса, потому что его игра мне очень симпатична. Мы одновременно пришли в команду четыре года назад. Очень импонирует динамика его развития и, на мой взгляд, он ещё сильно недооценён общественностью.

Иван Ухов, защитник ЦСКА:

— После последнего матча в Витории была радость. Мы проделали большой путь и смогли пробиться в «Финал четырёх». Евролига и «Финал четырёх» — это всё новое для меня. Даже плей-офф ВТБ для меня — новые эмоции. Много чего нового я открыл в этом сезоне.

— Какой матч запомнился больше всего?

— Если брать результативные матчи, то, наверное, встреча с «Гран-Канарией». Нандо де Коло и Кори Хиггинс не играли, была проблема с защитниками. У меня был шанс проявить себя, сыграл 20 минут, набрал 12 очков, отдал пять передач. Считаю, это мой лучший матч в Евролиге, поэтому он запомнился мне сильнее остальных.

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