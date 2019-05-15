Кто займёт трон Востока? Кавай против Янниса в финале конференции

Во втором раунде плей-офф «Милуоки» одолел «Бостон» со счётом 4-1, а «Торонто» в триллере из семи матчей переиграл «Филадельфию». Теперь «Бакс» и «Рэпторс» сразятся в финале Восточной конференции, а Каваю или Яннису достанется заветный трон после ухода Леброна на Запад.

В прошедшем регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, но серьёзные выводы из данных поединков делать не стоит. «Бакс» взяли сезонную серию со счётом 3-1, однако теперь всё начинается с чистого листа. В одном из упомянутых матчей не играли Кавай и Яннис, состав «Рэпторс» по ходу сезона прилично изменился, поэтому предыдущие очные баталии не позволят нам сделать однозначно оценить шансы коллективов.

Главная дуэль противостояния очевидна, но вовсе не по её итогам определится команда, представляющая Восток в финале НБА. Начнём мы, разумеется, с основного блюда, а затем постепенно перейдём ко второму и даже не забудем про компот.

Кавай или Яннис?

Статистика у обоих лидеров «Торонто» и «Милуоки», естественно, потрясающая. Яннис выдаёт линейку 27,4 очка + 11,3 подбора + 4,4 ассиста. У грека чуть ниже процент попадания в поле и прилично хуже с дальней дистанции, но 32,4% из-за дуги, которые демонстрирует Адетокунбо в нынешнем плей-офф, заставят его опекунов покидать «краску».

У Кавая по ходу текущей кубковой компании 31,8 + 8,5 + 3,6. Леонард совершает больше потерь при меньшем количестве передач и реже страхует своих великанов под кольцом, так как Нерс старается беречь силы своей главной звёзды. На форварда «Рэпторс» выпадает запредельная нагрузка в нападении, из-за чего ему необходим отдых на своей половине паркета.

Действия Янниса в этом аспекте выглядят более сбалансированно. Грек является системообразующим исполнителем не только в созидании, но и в обороне. Адетокунбо часто помогает Лопесу, берёт все отскоки в радиусе трёх метров и активно защищается даже при разменах.

Кавай в атакующих схемах должен заниматься исключительно завершением, но нападение «Рэпторс» выглядит столь примитивным, что показатель задействования Леонарда даже превышает аналогичную статистику Янниса (33% против 32,1%), который с определённой периодичностью исполняет функции диспетчера и находит партнёров скидками.

Главный плюс «Торонто» в дуэли звёзд — это возможности обороны. У «Милуоки» банально некому достойно отбиваться один в один от бесконечных атак Кавая. Только что Леонард вытащил серию, когда по нему поочерёдно защищались Батлер и Симмонс, а что предложат «Бакс»? Миддлтона, Бледсо, Брогдона, Ильясову, Брауна, Коннотона, Хилла или Миротича? Ни один из этих исполнителей не остановит лидера «Рэпторс».

Дорога перемен. О «Филадельфии», Эмбииде, Кавае и ролевиках Ленард провёл историческую серию, Симмонс пропал, а Эмбиид был жутко полезен.

Буденхольцер, конечно, может попробовать отрядить Янниса на опеку Кавая, но тогда грек рискует перебрать персональных замечаний или задохнуться в защите, что приведёт к снижению его эффективности в нападении. Один на один Леонард разберётся с кем угодно. Самого Адетокунбо способны опекать Ибака и Сиакам.

Газолю явно не хватит скорости, а Паскаль и Серж вполне в состоянии подпортить процент греку. Нерс точно не станет бросать Леонарда на Адетокунбо, так как Кавай должен быть свежим в нападении. Яннис невероятно силён, но оба центровых «Торонто» в разное время включались в первые оборонительные пятёрки сезона.

Ибака всё ещё хорош в защите, Газоль играет за счёт интеллекта, а Сиакам не так сильно, как остальные, уступает Адетокунбо в сочетании скорости с пробивной мощью. Конечно, «Рэпторс» не смогут полностью выключить Янниса, но у канадцев достойный подбор исполнителей для противодействия лидеру «Бакс».

С точки зрения индивидуального выступления ярче проявить себя больше шансов у Леонарда, вот только для «Рэпторс» свершения своей главной звезды не гарантируют даже седьмой матч. Яннису достаточно не опускаться ниже определённого уровня, и «Бакс» смогут диктовать условия противнику. Почему? Двигаемся дальше.

Чья основа окажется сильнее?

Сразу оговоримся, что под основой мы понимаем топ-5 исполнителей в каждой команде, за исключением уже упомянутых главных звёзд. У «Милуоки» пятёрку важнейших баскетболистов составляют Бледсо, Миддлтон, Брогдон, Миротич и Лопес, а у «Торонто» — Лоури, Грин, Сиакам, Ибака и Газоль.

Мы видим у «Рэпторс» серьёзный перекос в сторону больших. Например, в седьмом матче с «Сиксерс» Ник Нерс на столько сузил ротацию своей команды, что в некоторых отрезках у «Торонто» выходила на паркет тройка гигантов, Кавай и Лоури. Данный расклад очень удобен для «Милуоки».

Буденхольцер может без дополнительных нервов выпускать в любой момент времени Лопеса и не бояться за неуклюжесть своего великана. Для Брука всегда найдётся оппонент с соответствующими габаритами, поэтому центровой «Бакс» сможет в излюбленной манере закрывать краску, так как Газоль в серии с «Филадельфией» попал 9 из 28 с периметра, а Ибака 3 из 14.

Большая разница. Брук Лопес — теневой MVP «Милуоки» Человека ростом 213 см трудно не заметить, но в НБА порой происходит и не такое.

Второй опцией в нападении у канадцев должен стать Сиакам, но именно Яннис с огромной вероятностью будет часто обороняться по Паскалю. Камерунец обладает сумасшедшим атлетизмом, спортивной наглостью и приличным атакующим арсеналом, вот только Адетокунбо способен свести на нет все козыри визави.

А в потенциальной дуэли Миддлтон — Грин у «Торонто» могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы. Здесь уже интересно, отважится ли Нерс поставить Кавая на 22-го номера «Бакс» или тренер «Рэпторс» предпочтёт отодвинуть Леонарда на кого-либо из пары Брогдон — Миротич.

Ситуация для «Милуоки» выигрышная в любом случае. Либо Миддлтон нагружает Кавая работой в защите, из-за чего нападение «Торонто» проседает в эффективность, либо Крис разбирается с Грином и закидывает через него полную авоську. Дэнни — опытный и квалифицированный защитник, но 22-й номер «Бакс» уже вышел на звёздный уровень.

Ибака с Газолем займутся обороной собственной краски и редкими включениями в атакующие схемы, Миротич сосредоточится на ожидании чужих ошибок на дуге, а фигура Брогдона выглядит крайне любопытно. Малколм прекрасно двигает мяч и находит партнёров, что делает нападение «Бакс» разнообразным и не предсказуемым, когда у «Рэпторс» впереди всё слишком статично.

В серии с «Филадельфией» баскетболисты «Торонто» отдавали менее 20 передач в среднем за матч, ведь из шести основных исполнителей качественные пасы на регулярной основе способны выполнять только Лоури и Газоль. У «Милуоки» тройка Бледсо — Миддлтон — Брогдон всегда знает, когда найти партнёра, а в каких ситуациях действовать самостоятельно. И это мы ещё не разбираем подробно скидки Янниса после проходов.

В противостоянии разыгрывающих сложно ожидать чьего-либо перевеса на постоянной основе. Лоури и Бледсо наверняка станут чередовать матчи, когда один из них выглядит лучше другого. Функционал обоих «малышей» похож, хоть и действовать они предпочитают в разных манерах.

У Бледсо есть небольшое преимущество в атлетизме, но Лоури обязательно спровоцирует фол в нападении, если Эрик станет слишком агрессивно продавливать опекуна. Разница лишь в том, что относительный провал разыгрывающего «Бакс» не станет катастрофой для «Милуоки», а «Рэпторс» попадут в крайне затруднительное положение, если Кайл не сможет выдавать хотя бы 12+6.

По именам пятёрка «Торонто» выглядит уж точно не хуже своих соперников из Висконсина. По опыту «Рэпторс» даже превосходят визави, но баскетболисты «Милуоки» гораздо лучше между собой взаимодействуют, и та самая пресловутая химия в «Бакс» попросту на уровень выше.

Кому больше помогут резервисты?

Отбросим ключевых запасных (Ибаку и Брогдона/Миротича), о которых мы поговорили в предыдущей главе, и сосредоточимся на менее заметных личностях. В глаза бросается колоссальное различие в доверии тренеров своим резервистам. Если в серии с «Орландо» Ник Нерс частенько позволял Патрику Маккоу осыпать паркет чемпионским ДНК, а Джереми Лину резвиться в мусорное время, то с «Филадельфией» лавочка прикрылась.

Даже с учётом противостояния с «Мэджик» у всего старта «Рэпторс» в среднем от 31 минуты за матч (у Кавая и Сиакама по 37). Больше четверти часа за поединок получали только семь баскетболистов. Ванвлитт — единственный из тех, чья персона ещё не была затронута.

Буденхольцер верен совершенно иным принципам. Майку удаётся максимизировать пользу от действий своих ролевых исполнителей, что приносит «Милуоки» существенные дивиденды на постоянной основе. В нынешнем плей-офф у «Бакс» чуть больше получаса бегают только Яннис и Миддлтон, а не менее 15 минут получают сразу 10 исполнителей.

По регулярному сезону казалось, что Ванвлит уж точно не слабее Джорджа Хилла, а плей-офф нам указывает на обратное. Коннотон выступает значительно полезнее Нормана Пауэлла, а Ильясова и Стерлинг Браун смотрятся куда эффективнее тех же Маккоу и Микса. «Скамейка» «Бакс» впечатляет гораздо сильнее, однако дело не в конкретных исполнителях. Вся суть в использовании имеющихся ресурсов.

Сможет ли Нерс удивить Буденхольцера?

Главное преимущество «Милуоки» заключается в различиях главных тренеров, которые не то что заметны невооружённым глазом, а поражают нас ярким свечением мониторов в моменты матчей «Бакс» и «Рэпторс». Буденхольцер сделал выводы из неудач прошлых лет и подготовил команду, которая хороша не только в регулярном чемпионате, но и уверенно чувствует себя в плей-офф под давлением.

Да, «Бакс» провели пока серии лишь со слабыми «Пистонс» и разрываемыми от внутренних противоречий «Селтикс», однако работа наставника «Милуоки» действительно впечатляет. Буденхольцер всегда отличался грамотным разборов оппонентов до матчей, но частенько опаздывал с решениями по ходу игры. Теперь Майк добавил и в этом компоненте, став гораздо эффективнее вносить коррективы на любом этапе встречи.

Благодаря тренерскому штабу у «Милуоки» есть свой стиль, система игры в нападении, специальная оборонительная модель, а каждый баскетболист понимает, как собственные функции, так и манёвр своих партнёров. В «Бакс» всё в порядке с дисциплиной, и каждый исполнитель доверяет наставнику.

Ник Нерс пока напоминает человека, который в первую очередь думает о том, как бы понравиться окружающим, а уже в оставшееся время пытается разрабатывать различные стратегии. «Рэпторс» лишь в седьмом матче дожали «Сиксерс», притом что Кавай выступал на уровне лучшего игрока всей лиги, а Эмбиид набирал в среднем меньше 20 очков за встречу.

Все шесть основных исполнителей «Торонто» индивидуально обороняются на высоком или элитном уровне. Ник Нерс старается использовать данный ресурс по максимуму, занижает темп всеми возможными способами, чтобы лидеры могли проводить на паркете как можно больше времени.

С защитой у «Рэпторс» пока действительно всё в полном порядке, но непонятно, стоит ли это считать заслугой главного тренера канадцев, или дело в опыте и навыках основных исполнителей. Если по обороне к Нику Нерсу претензий на данный момент нет, то в атаке и эффективности скамейки наблюдается самый настоящий кошмар.

Пик-н-ролл Лоури с Ибакой, индивидуальные действия Сиакама при разменах или в раннем нападении и бесконечные изоляции Кавая — это всё, на чём держится атака «Торонто». Да, Леонард способен держать марку при любом уровне сопротивления, но остальных баскетболистов канадцев защита «Бакс» должна сожрать.

Если Буденхольцеру удастся хотя бы на коротких отрезках взвинчивать темп, то «Милуоки» заберёт серию без особых проблем. В случае более вязкого темпа, выгодного «Торонто», у канадцев появятся шансы, но их примитивное нападение всё равно выглядит слишком уязвимо на фоне вариативной атакующей модели «Бакс».

Итог

Кавай способен провести серию ярче и даже эффективнее, нежели Яннис, однако у «Милуоки» явный перевес, если оценивать шансы команд. «Рэпторс» хороши только в обороне, а «Бакс» успешно действуют на обеих сторонах площадки.

Буденхольцер лучше использует талант своих исполнителей, поэтому его резервисты выглядят на два головы выше запасных «Торонто». Старт «Бакс» также впечатляет. Пока Ник Нерс будет верить в очередные чудеса от Кавая, каждый баскетболист «Милуоки» сможет приносить пользу, полагаясь на действия своего лидера.

Выдающийся игрок — это хорошо, но выдающийся игрок в грамотно выстроенной вокруг него системе — это ещё лучше.

Прогноз: победа «Бакс» — 4-1.