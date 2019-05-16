Джордж Хилл. О самом недооценённом игроке плей-офф НБА — 2019

1. Попробуйте угадать человека с лучшим показателем «плюс-минус» в нынешнем плей-офф. Добавим планку в 200 минут, чтобы отсечь игроков, удачно вышедших на паркет в мусорное время. В итоговом списке окажется 59 баскетболистов.



Это не самый объективный (на коротких дистанциях преимущество команд с минимальным количеством поражений будет очевидным), но весьма недооценённый показатель. Он помогает воздать по заслугам теневым исполнителям и ролевикам, которые не набирают по 30+ очков и редко попадают хайлайты, но стабильно приносят пользу. А также позволяет реже падать в обморок при виде красивой статистики.

Ну например: лучшим игроком «Хьюстона» в плей-офф по «плюс-минус» будет не Джеймс Харден (28-й), а Пи Джей Такер (19-й). Не впечатлившие в плей-офф Демар Дерозан и Уилл Бартон займут четвёртое и пятое место с конца соответственно. А торпедировавший свою команду во втором раунде Кайри Ирвинг окажется в десятке худших.



Из всей «Филадельфии» в топ-20 попали только Джоэл Эмбиид (третий) и Джимми Батлер (12-й). А вот Тобайас Харрис (24-й), Джей Джей Редик (30-й) и Бен Симмонс (32-й) остались далеко позади. Хотя в первом раунде проиграли всего один матч.

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Откровенных пассажиров в топ-20 практически нет. Пэт Коннотон и Брук Лопес со временем сползут пониже: на данный момент у «Милуоки» одно поражение в плей-офф, что сильно искажает цифры. После окончания финалов конференции рейтинг станет ещё адекватнее.



Реальный вклад Джоэла Эмбиида в успех «Сиксерс» обсудили в прошлом тексте, его третье место позволяет реально взглянуть на ситуацию и не делать выводы по проценту бросков: камерунец мало что попадал через Марка Газоля, но всё равно оказывал серьёзнейшее влияние на ход игры.



Сильно недооценённые Кевон Луни и Андре Игуодала будут находиться выше Стефа Карри, потому что тот очень нестабильно начал плей-офф и эпизодами смотрелся пародией на самого себя. Через месяц Карри наверняка поднимется выше, но пока ставшие икс-факторами серии с «Рокетс» Игги и Луни находятся в топ-15 по праву.



Ну и так далее. В десятке имеется трио из «Рэпторс» (Дэнни Грин, Лоури, Кавай), стартеры «Милуоки» (Миддлтон, Лопес, Бледсо и Яннис).



Но первое место занимает неожиданный персонаж.

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2. Травма Малкольма Брогдона ставила под вопрос успех «Милуоки» в плей-офф. Команда с очевидной склонностью к цифровому баскетболу и сильной зависимостью Янниса от свободного пространства остро нуждается в стабильном игроке, который в трудный момент выйдет из тени и создаст хороший бросок. Или забьёт сам без дрожи в руках.



Неэгоистичный человек с бросковой линейкой 50-43-93, который одинаково хорош с мячом и без мяча, — находка для любой серьёзной команды. Брогдон для «Бакс» — что-то вроде суперклея. Универсальный солдат, не делающий ничего особенного, но всегда приходящийся к месту.



Он играет третью-четвёртую опцию со стартерами, бьёт с получения, выходит вместе с резервистами — и делает всё это хорошо. Травма такого игрока в середине марта — большая проблема. До старта плей-офф остаётся месяц, обмены и подписания остались в прошлом, а ломать устоявшуюся модель слишком поздно.



Естественно, для первого раунда это не страшно: хилый «Детройт» с игравшим через боль (да и то лишь в домашних матчах) Блэйком Гриффином опрокинули и так. А вот в серии с «Бостоном» фактор Брогдона давал «Селтикс» реальные шансы на близкий бой.

Вариант у Майка Буденхольцера оставался один. Использовать внутренние ресурсы и частично изменить структуру игры вплоть до возвращения Малкольма. Потому что альтернативы не наблюдалось: скромный Тим Фрэйзер (стал бы мишенью в защите), престарелый Джордж Хилл (в первое время выглядел ужасно) да несколько ограниченных вингов — Уилсон, Браун и Коннотон.



Неудивительно, что комбогарда в стартовой пятёрке заменил мощный (но не для Бобби Портиса, конечно) форвард Никола Миротич — основное сочетание потяжелело и порой испытывало сложности с движением мяча, зато угроза с периметра осталась неизменной.



Выполнение изначальной задачи — удержать имевшуюся планку и дотерпеть до возвращения Брогдона — стало бы для «Милуоки» успешным результатом. Но вышло даже круче. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

3. Трудно поверить, но лучшим игроком плей-офф по «плюс-минус» на данный момент остаётся Джордж Хилл: его NRtg составляет «+23,9». Именно такой баланс имеет команда в пересчёте на 100 владений, когда игрок находится на паркете.



Естественно, это и близко не делает ветерана самым полезным игроком постсезонки. Малая выборка, эффект запасного и всего одно поражение «оленей» в девяти встречах ощутимо искажают статистику. Зато внезапное лидерство Хилла даёт отличный повод поговорить о находке Буденхольцера.

Иметь в ростере своего Андре Игуодалу — большое подспорье для ключевых матчей. Игги уже несколько лет повторяет один и тот же трюк: долго запрягает, набирает форму через регулярный чемпионат, выходит на пик ближе к решающим стадиям плей-офф и становится бонусным олл-старом «Голден Стэйт».

Таким макаром он однажды даже стал MVP финальной серии: не давал жизни Леброну, не тянул одеяло на себя, но попадал всё необходимое. Примерно то же самое Игги сотворил и в серии с «Хьюстоном», где много работал по Джеймсу Хардену и был убийственно эффективен в атаке.



Игрок А: 13,5 очка + 4,7 подбора + 3,3 передачи + 0,8 потери за 34,6 минуты. 59,3% с игры, 48% с периметра. NRtg «+18».



Игрок Б: 14,2 очка + 2,8 подбора + 2,6 передачи + 0,2 потери за 25,2 минуты. 59,6% с игры, 47,4 % с периметра. NRtg «+34».



Игрок А — Андре Игуодала в серии против «Рокетс». Элитный уровень для дополняющего олл-эраунд игрока, который много пашет на своей половине и не делает ничего лишнего в атаке. Почерк мастера виден сразу.



Ну а игрок Б — да, Джордж Хилл. Немного помоложе коллеги, но во втором раунде занимался примерно тем же. Мощно защищался, укладывал в цель открытые броски, не мешал лидерам попадать в заголовки новостей, но стабильно держал высокий уровень и несколько раз дал комментаторам ухнуть.

4. Джордж Хилл тоже лежал на печи основную часть сезона: начал год в обезжиренном «Кливленде», потом долго искал себя в «Бакс». Но важнее другое. Ветеран не просто качественно защищался, он лично возглавил охоту на главную звезду соперника.



В четырёх матчах серии с «Бостоном» из пяти Хилл был основным опекуном Кайри Ирвинга. Майк Буденхольцер старался разводить лидера «Селтикс» с тяжеловатым Бруком Лопесом, на позиции центрового номинально оказывались Яннис, Миротич и Ильясова.

Никола, вопреки стереотипам и хрустальной челюсти, вполне неплох в защите: он здорово чувствует моменты для создания дабл-тимов и полезен на подстраховке. С Эрсаном и Яннисом всё понятно: первый способен подставиться даже под тополиный пух, а второй защищался против пяти позиций ещё при Джейсоне Кидде.



И вот что самое главное: пара Хилл — Бледсо не восприимчива к разменам. Если бы ростер «Милуоки» находился в оптимальном состоянии, Кайри имел бы преимущество над Брогдоном и мог бы выцеливать его. А так вариантов не осталось — Лопес сидел на скамейке, а все остальные худо-бедно защищались на ногах.



Ирвинг действительно мог бы быть гораздо эффективнее, в удачный день он не боится даже самой плотной опеки. Где-то «оленям» повезло, но их заслуга заключается в том, что австралиец после первого матча не получал лёгких бросков, которые дают любому сильному скореру возможность разогреть руки.



Хилл не смог остановить Кайри в стартовой встрече, но он с первых лет в лиге отлично оборонялся против пик-н-роллов и умело подстраивался под конкретных соперников. В четырёх заключительных матчах серии лидер «кельтов» провёл против Джорджа 104 владения, за которые наковырял 20 очков и попал с игры 5 раз из 19 (26,3%). Даже через Бледсо он реализовал 36% (9 из 25).

Это видео можно посмотреть в Instagram «Милуоки Бакс».

5. Остальное довершила ротация. Майк Буденхольцер активно менял вингов, чтобы те сохраняли свежесть, а Бред Стивенс максимально нагружал стартеров. У «Бакс» 150+ минут за серию (то есть полчаса в среднем за матч) провели всего двое — Яннис и Крис Миддлтон. Третьим по игровому времени вообще стал узкопрофильный Пэт Коннотон (38,5% FG, 32% 3P).



У «Бостона» таких игроков было пятеро, плюс 142 минуты получил Гордон Хэйворд. «Олени» доверились среднему классу — пять человек отбегали от 90 до 135 минут (плюс 143 у Коннотона). А вот у «кельтов» таких игроков просто нет. Вообще ни одного. Чёткое разделение на основу и подмену.



Грубо говоря, «Милуоки» использовал широкую ротацию, а «Селтикс» лишь давали перевести дух основе. И вроде каких-то кошмарных последствий случиться не должно — речь идёт не о марафоне, а всего о пяти встречах. Но всё меняется, если учесть скорость игры.



В плей-офф темп традиционно падает, быстрые отрывы пропадают, а позиционного нападения становится больше. Норма по регулярному чемпионату — 100 владений. В серии «Голден Стэйт» — «Хьюстон» в среднем было 94,8 владения. У «Торонто» и «Филадельфии» — 94. У «Портленда» с «Денвером» — 92,8. Пока всё логично.



Теперь возьмём серию «Милуоки» и «Бостона» — сумасшедшие 102,9 владения за матч. На таких скоростях цена лишних минут на площадке заметно поднимается. На десерт посмотрим баланс во вторых половинах.

Первая игра — «+20», «зелёные» быстро вынесли «Индиану» и получили на отдых неделю. Сил полно, «Селтикс» не ослабляют хватку до финальной сирены, Гершон Ябуселе выходит порезвиться на 167 секунд. Красота.



Дальше играть пришлось через один-два дня. Второй матч — «-17», третий «-8», четвёртый «-14», пятый — «-12». В сумме «кельты» проиграли четыре матча с разницей в 65 очков. 51 из них пришлось на вторые половины. До большого перерыва «Бакс» доминировали только в заключительной игре, в остальных случаях их преимущество оформлялось именно в последние 24 минуты.



Ну и самое забавное. Год назад «Милуоки» уступил «Бостону» в первом раунде. Та серия стала одной из самых медленных во всём розыгрыше — всего 91,7 владения на каждого.



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6. Разумеется, в глобальном смысле Джорджа Хилла нелепо ставить в один ряд с Игудалой. Вполне возможно, что прошедшая серия вообще окажется его лебединой песней. А Игги упорно даёт такой уровень в каждой постсезонке.



Но та самая глубина ротации, в которой «олени» утопили «Бостон», не была бы возможной без перерождения ветерана, списанного год назад более-менее всеми. А теперь начинается главное: Малкольм Брогдон вернулся ещё на исходе второго раунда и за минувшие дни наверняка улучшил физические кондиции.



С его возвращением Буденхольцер получает ещё один ресурс. И теперь крайне важно во всём этом разобраться: Брогдон более разносторонний, Хилл лучше защищается, поймал кураж и, скорее всего, ближе к пику формы.



Это приятная головная боль, потому что в долгом пути дополнительный инструмент никогда не бывает лишним. Благо что «Торонто», как и «Селтикс», использует узкую ротацию и выпускает запасных на строго лимитированные минуты.



Есть подозрение, что «Милуоки» вновь постарается разогнать темп. Устроит с играющим в шесть с половиной человек соперником соревнования по челночному бегу и посмотрит, сколько продержатся возрастные Газоль, Ибака и Лоури.



Если доморощенная версия Андре Игуодалы вновь даст прикурить, будет совсем хорошо.



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