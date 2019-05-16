«Торонто» упустил свой шанс в первом матче финала Востока

В первом матче финальной серии «Милуоки» одолел «Торонто». Большую часть матча «Рэпторс» вели в счёте, но в итоге «Бакс» сумели вырвать победу. Разбираем причины случившегося.

1. Ник Нерс сделал домашнее задание

Слабое место «Бакс» очевидно всем, кто видел хотя бы несколько матчей «Милуоки» в нынешнем сезоне. Майк Буденхольцер построил оборонительную модель, основанную на защите «краски» и минимизации количества лёгких очков противника из-под кольца. Данная система открывает дополнительные возможности для противников на периметре, чем и постарались воспользоваться «Рэпторс».

Ник Нерс не стал выдумывать велосипед и дал своим подопечным чёткую установку — палить с дальней дистанции при первой же возможности. В регулярном чемпионате оппоненты «Милуоки» чаще всех атаковали из-за дуги (в среднем 36,3 раза). В плей-офф показатель чуть просел, и соперники «Бакс» выбрасывали по 34,7 попытки за матч.

Сами «Рэпторс» до кубковых баталий выбрасывали по 33,8 «бомбы», а по ходу битв с «Мэджик» и «Сиксерс» — по 32,6. В первом матче финала Востока «Торонто» в сумме совершил 42 попытки с дальней дистанции, реализовав 15 из них. До большого перерыва план успешно работал, но Ник Нерс совершенно не учёл ни собственные ошибки, ни просчёты Брэда Стивенса, о которых мы уже упоминали.

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2. Буденхольцер остался верен своим принципам

По ходу первой половине и даже в третьей четверти «Бакс» периодически уступали с разницей не менее десяти очков, но Майк Буденхольцер был уверен в своей системе, которая в конечном итоге привела «Милуоки» к успеху. Хозяева осознанно нагнетали темп, а «Рэпторс» не собирались тормозить.

У «Торонто» долгое время летело с приличным процентом, канадцы увлеклись беготнёй, и затем Яннис с компанией взяли их тёпленькими. Скамейка «Бакс» провела на полчаса больше времени, нежели их визави, и здесь ещё важно учитывать контекст.

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Коннотон запорол обе попытки с игры, Хилл реализовал ноль из шести в поле, Ильясова часто уступал в борьбе, и лишь один Брогдон оправдал ожидания тренерского штаба. Тем не менее, Буденхольцер выпускал резервистов даже во время важнейших отрезков встречи, когда многие тренеры предпочли бы задействовать исключительно лучшую пятёрку.

Чем ответил Ник Нерс? По 42 минуты получили Кавай и Сиакам, 40 — Лоури и Газоль, ещё 35 — Грин. У «Бакс» лишь Яннис провёл на паркете времени больше, чем атакующий защитник «Рэпторс». Штаб «Милуоки» подвёл свою команду в отличном тонусе к концовке поединка, а Нерс слишком рано выжал все соки из своих подопечных.

Хозяева завершили встречу рывком 10:0, а «Рэпторс» не смогли набрать очки в заключительные 211 секунд. Наставник «Торонто» понадеялся на стойкость своих лидеров, но более высокий темп матча, нежели в серии с «Филадельфии», сказался на силах Леонарда и компании. «Бакс» грамотнее подошли к распределению нагрузки.

3. Лопес затмил даже семь из девяти трёшек от Лоури

Лоури частенько и абсолютно заслуженно критикуют за не самую выразительную игру в плей-офф и некоторый регресс на фоне выступлений в регулярном чемпионате. О Кайле говорят, что он не способен включаться в нужный момент и вести за собой команду, но в отдельном взятом поединке разыгрывающий «Рэпторс» выдал фантастическое выступление.

«Малыш» «Торонто» отправил в цель 10 из 15 в поле, включая семь из девяти с дальней дистанции, и выглядел самым активным баскетболистом канадцев. Лоури набрал 30 очков (его лучший результат с кубковых баталий сезона-2015/16), продемонстрировал запредельную реализацию и боролся с невероятной самоотдачей.

Пять фолов Кайла — свидетельство не постоянных оплошностей, а стремление страховать партнёров и помогать отбиваться от Янниса и компании. «Рэпторс» взяли восемь подборов в нападении, и три из них на счету Лоури. Самый низкий баскетболист из основы канадцев успешнее остальных проявил себя на чужом щите. Вот только в графе «плюс-минус» у разыгрывающего «Торонто» неприятные «-10» из-за эксплуататора Ника Нерса.

Если Лоури провёл превосходный матч, то выступление Лопеса стоит охарактеризовать, как выдающееся. Брук выдал свой самый результативный поединок за карьеру на кубковой стадии и своими действиями напоминал лучших центровых лиги. Великан «Бакс» оказался силён не только там, где мы к этому привыкли, но и в других компонентах.

Лопес реализовал четыре из 11 с дальней дистанции, а также восемь из 10 с ближней и средней. Брук взял 11 подборов, четыре из которых пришлись на чужой щит (столько же у Янниса, у остальных — меньше). Центровой «Бакс» дважды ассистировал партнёрам и стал единственным баскетболистом, который отбегал больше 30 минут и не совершил ни одной потери.

Ужасная реализация всех основных форвардов и центровых «Рэпторс» — это во многом заслуга именно 11 номера «Милуоки». Ибака попал два из шести в поле, Газоль — два из 11, Сиакам — шесть из 20, Кавай — 10 из 26. В свои минуты Лопес перекрывал «краску», блестяще оборонялся на ногах, успевал выходить на дугу и страховал партнёров. Четыре блокшота Лопеса лишь частично демонстрируют его вклад в оборону «Бакс».

В серии с «Бостоном» Брук ни разу не получил хотя бы полчаса игрового времени, а в первом матче с «Рэпторс» отбегал почти 35 минут. Тяжёлый состав «Торонто» позволяет Буденхольцеру максимизировать пользу от своего центрового, а Нику Нерсу необходимо добавлять вариативности в нападении.

Лоури больше не попадёт 7/9 с периметра, а баскетболисты «Бакс» не буду всю серию атаковать с точностью 25% из-за дуги. Канадцам жизненно важно разнообразить атаку, иначе болельщики «Рэпторс» попадут только на два домашних матча.