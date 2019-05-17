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Евролига 2019, баскетбол – полуфинал, ЦСКА – «Реал», 17 мая, трансляция

Евролига 2019, полуфинал, ЦСКА – «Реал», 17 мая
«Чемпионат»
Евролига — 2019, полуфинал. ЦСКА бьётся с «Реалом» за место в финале. LIVE
В матче за выход в финал баскетбольной Евролиги ЦСКА играет с мадридским «Реалом». Всё главное о матче — в нашей трансляции.
Баскетбол / Евролига 0

Турнирная сетка плей-офф Евролиги 2018/19 по баскетболу

Полный календарь Евролиги 2018/19 по баскетболу

ОНЛАЙН ИГРОВОГО ДНЯ

9:00. Здравствуйте, уважаемые любители баскетбола. Пятница, 17 мая. Момент истины для ЦСКА. Очередной «Финал четырёх» Евролиги должен определить степень итоговой успешности в сильнейшем турнире Старого Света самой стабильной команды. Для красно-синих это восьмой подряд выход в «Финал четырёх» — по этому показателю ЦСКА рекордсмен. Но побеждали «армейцы» трижды (2006, 2008, 2016).

Соперник по полуфиналу принципиальный и хорошо знакомый. Мадридский «Реал» в прошлом году в Белграде также в полуфинале переиграл «армейцев», остановив их марш на пути к заветному кубку.

В 22:00 мск в Витории начнётся матч полуфинала Евролиги ЦСКА — «Реал», который специалисты заранее называют скрытым финалом. Российский суперклуб дважды побеждал «сливочных» в регулярном чемпионате, но испанцы ударно провели концовку чемпионата, а трибуны наверняка будут против москвичей. ЦСКА там почти ненавидят ещё со времён Теодораса Папалукаса.

Силы ЦСКА и «Реала» на бумаге равны, а дуэли лидеров выглядят интригующе: де Коло — Йюлль, Родригес — Фернандес, Хантер — Таварес. «Чемпионат» начинает онлайн-трансляцию полуфиналов Евролиги 2018/19, мы расскажем обо всём, что происходит прямо на площадке и рядом с ней. Оставайтесь с нами, жара гарантирована!

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