«То, что мы делали весь сезон, нужно оправдать в финале Евролиги»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов к концу сезона превратился в лучшего россиянина в составе команды. Большой специалист по защите, он выходит в самые нужные моменты и позволяет Димитрису Итудису перекрывать как минимум одну атакующую опцию соперника.

После игры с «Реалом» в «Финале четырёх» Евролиги-2019 Курбанов рассказал, как ЦСКА удалось переломить ход неудачно складывающейся встречи и почему не считал «Эфес» аутсайдером в другом полуфинале.



— Тяжело идти по стопам и разбирать каждую четверть, но мне кажется, что нам удалось переломить ход матча за счёт характера и активной защиты. В обороне все менялись, все страховали друг друга, старались создать «Реалу» неудобные ситуации для атаки. В первой половине соперники неплохо атаковали и находили моменты, используя свои габариты, но в четвёртой четверти наступил переломный момент — это случилось за счёт нашей подвижной защиты, в нападении мы забили пару сложных мячей, играли агрессивнее, шли на фолы.



Мне показалось, что в какой-то момент «Реал» то ли занервничал, то ли подустал. Йюлль бросил подряд два или три подряд броска, которые вроде бы и его броски, но сами моменты были неподходящими, мяч не долетал до кольца. Мы тогда поняли, что соперник, похоже, надломился. Нужно было дожимать и забирать эту победу.



— Мы привыкли к тому, что ЦСКА мог уверенно вести по ходу матчей «Финала четырёх», а потом позволял соперникам себя догнать. В этот раз всё было наоборот. Что поменялось?

— Я даже не знаю, на что это можно списать. Единственное, что я могу сказать — мы очень хотели победить. Несмотря на смазанное начало. Все до последнего верили в то, что мы можем догнать «Реал», победить и сыграть в финале. Тот путь, который мы проделали в этом сезоне, мы должны как-то оправдать в финальной игре. Поэтому, конечно, всё состояло из моментов — когда мы попали тяжёлые мячи, когда не дали попасть «Реалу» и заставляли бросать из неудобных положений. Это придало нам уверенности.

Никогда не сдавайся! ЦСКА в нереальном матче вырвал победу у «Реала» В матче за финал баскетбольной Евролиги ЦСКА переиграл мадридский «Реал». Ещё за 10 минут до конца игры казалось, что у россиян шансов нет.

— Де Коло в первой половине набрал всего четыре очка, но очень много важных мячей попал после перерыва.

— Мне показалось, что «Реал» старался сбить нас в индивидуальную игру, пытался сделать так, чтобы мы играли один пик-н-рол, без всяких взаимодействий. Практически не страховали от игроков с периметра. Моментами нам удавалось атаковать, но вообще они старались загонять нас под своих «больших», под Тавареша, под блокшоты. Где-то у нас не получалось, но после перерыва Нандо более уверенно почувствовал себя в атаке. Он создавал себе возможности и проявил лидерские качества.



— В первой четверти ЦСКА «горел» 11 очков. Это недонастрой, стартовый мандраж, сюрприз от Ласо, что-то другое?

— Я не думаю, что «Реал» нас чем-то удивил. Не хочется списывать на это, но мне кажется, что в первой половине у нас всех сегодня была включена первая скорость. Как будто мы притирались, присматривались, искали какие-то варианты, как нужно атаковать. Какие-то промахи совершали, потери, которые нам не были свойственны в регулярном чемпионате.



С первых же минут нужно было играть чуть быстрее, потому что «Реал» — габаритная команда. Нужно было это использовать, быть мобильными, чтобы Тавареш как можно чаще выходил из зоны, бежал в защиту. Тяжело это анализировать сейчас, после матча, но главное, что мы победили проявили характер. Надеюсь, что это ещё больше сплотит нас на финальный матч и даст дополнительный заряд позитивных эмоций.



— Журналисты сидели близко к фанатской трибуне ЦСКА и не могли оценить, кто кричал громче. Вы ощущали поддержку болельщиков?

— Конечно, мы очень хорошо слышали наших фанатов. Я думаю, что и со скамейки игроки тоже отлично всё слышали. В первую очередь, спасибо большое фан-сектору, который болел за нас и переживал. Это было очень заметно. Даже при «-14» любое наше действие сопровождалось поддержкой, и мы это чувствовали. Нам приятно, что наши болельщики и все, кто находился в зале в майках ЦСКА, верят в нас. Это помогало нам.

ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019! Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».

— «Эфес» в финале. Это стало для вас сюрпризом?

— «Фенер» имел проблемы с составом перед этим «Финалом четырёх», это повлияло на его игру. Плюс, для «Эфеса» соперник был более знаком, чем для других команд, потому что они их одной страны и играют в национальном чемпионате. «Анадолу» очень прилично выглядел и по ходу сезона, они здорово отыграли в плей-офф, вытащили тяжёлую серию. Поэтому финал тоже будет напряжённым. Несмотря на то, что мы дважды обыграли их в регулярном чемпионате, нам нужно будет выходить с максимальной концентрацией и ответственностью.

— Не будет психологически сложнее настроиться на команду, которую многие считали аутсайдером?

— Не знаю, кто считал их аутсайдерами. Хорошо, у них был не самый удачный прошлый сезон, но в этом году они прилично играют, там боеспособный состав, сбалансированный, с несколькими ярко выраженными лидерами. «Эфес» проводит хороший год и заслужил играть в финале. Я не думаю, что у нас прямо сейчас есть какое-то преимущество над ними.

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