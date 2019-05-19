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Евролига 2019, баскетбол – финал, ЦСКА – «Анадолу Эфес», 19 мая, трансляция

ЦСКА – «Анадолу Эфес», баскетбол, Евролига, LIVE
«Чемпионат»
Евролига 2019, финал. ЦСКА против «Эфеса» в матче за главный трофей Европы. LIVE
В финальном матче баскетбольной Евролиги 2019 российский ЦСКА играет с турецким «Анадолу Эфесом». Всё главное о матче – в нашей трансляции.
Баскетбол / Евролига 0

9:00. Доброе утро! Сегодня, 19 мая 2019 года в 21:30 (мск), всё наше баскетбольное внимание будет приковано к ЦСКА и «Финалу четырёх» Евролиги.

В пятницу армейцы победили «Реал» в полуфинале. Могло показаться, что ничего удивительного не произошло, потому как в регулярном сезоне москвичи дважды обыгрывали мадридцев. Но это было самое настоящее чудо!

Весь матч действующий чемпион держал подопечных Итудиса на расстоянии. Во второй половине разница и вовсе увеличилась до 14 очков. Греческий коуч тасовал состав, но больших дивидендов это до поры не приносило.

«Реал» наступил на грабли ЦСКА прошлых лет. Льюль, Фернандес и Кампаццо слишком уверовали в собственную неуязвимость, начав спорить с арбитрами по любому поводу. Испанский клуб не заметил, как «проснулся» Нандо де Коло и приблизил ЦСКА к сопернику, затянивая того в концовку.

Последние минуты матча раньше считались самыми неприятными для армейцев. Сколько же матчей было проиграно ими именно в концовках? Но в пятницу всё было наоборот. Точные броски с линии, хладнокровие в защите и идеальное разбивание прессинга. Российский клуб грамотно рассчитал свои силы и выдал мощнейшую концовку, отправив «Реал» бороться за третье место.

Соперник ЦСКА по финалу, главное открытие сезона в Евролиге, стамбульский «Анадолу Эфес», ведомый невероятным Шейном Ларкиным. Американский защитник растоптал в полуфинале «Фенербахче», выдав показатели: 30 очков, 7 подборов, 7 передач.

«Чемпионат» начинает трансляцию заключительного дня «Финала четырёх» Евролиги сезона-2018/19. Нас ждёт славный бой!

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