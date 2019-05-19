«Мы изучили, как обмануть допинг-тест». Лучший способ – поддельные гениталии

Идеальное преступление – это нераскрытое преступление. Это утверждение касается не только криминала, но и менее общественно опасных сфер: например, спорта и допинга.
Природа людей такова, что многие их них готовы пойти на обман. Некоторые попадаются. Некоторые – нет. И единицы из тех, кто не попался, рассказывают, как избежали наказания.
Американскому баскетболисту Ламару Одому перед Олимпиадой-2004 года для этого понадобились поддельные гениталии. Обман удался – Ламар поехал в Афины и завоевал медаль.
Но как такое вообще возможно? И что будет дальше?
Допинг-офицер ничего не заподозрил
Ламар Одом – один из самых популярных баскетболистов НБА в начале XXI века. Помимо любви к игре с мячом у него было ещё две страсти: женщины и марихуана. Но если первая спорту и победам не помеха, то вторая могла стать серьёзным препятствием ну пути к успеху.
К 2004 году Одом добрался до уровня сборной США, и должен был лететь с командой в Афины на Олимпиаду. Единственной проблемой был допинг-тест, который мог показать следы марихуаны в крови спортсмена: Ламар, по собственному признанию, курил её каждый день.
Чтобы избежать скандала, баскетболист решил пойти на обман:
«Мы начали искать в Интернете поддельные гениталии. Изучили различные способы, как можно обмануть допинг-тест. После тщательных поисков заказали то, что нам было нужно. Всё было доставлено уже на следующий день», – написал баскетболист в своей автобиографии.
Когда в дом Ламара нагрянул допинг-офицер, спортсмен был готов. Он закрепил на теле специальное устройство, имитирующее гениталии, и использовал чистую мочу своего тренера. Инспектор присутствовал при сдаче пробы и, по словам Одома, стоял буквально в метре, но ничего не заметил. В итоге тест спортсмена дал отрицательный результат, он в составе сборной США поехал на Олимпиаду и вместе с командой завоевал там бронзовую награду.
Тайсон и поддельные гениталии
На самом деле, поддельные гениталии – не уникальное новшество, придуманное баскетболистом. Их периодически используют спортсмены самого разного уровня. Тем более что подобные приспособления свободно продаются в интернете как средства для розыгрышей.
Вот только Одом впервые сознался в том, что, обманув с помощью подобного устройства допинг-офицеров, он смог завоевать медаль Олимпиады. Конечно, слабо верится, что 15 лет спустя ВАДА обратит на эту историю внимание и примет какие-то меры. Но возможно всё.
Кстати, в использовании поддельных гениталий признавался даже Майк Тайсон. В своих мемуарах он написал, что в 2000 году перед боем с Лу Саварезе обманул допинг-офицеров. Если бы не хитрость, допинг-тест показал бы следы кокаина и марихуаны в моче боксёра.
Есть и более свежая история: в 2013 году итальянский бегун Дэвис Личчарди во время сдачи пробы попросил оставить его одного. Допинг-офицер заподозрил неладное и, обратив пристальное внимание на процесс, обнаружил, что Личчарди пытается использовать фальшивые гениталии, наполненные чужой мочой. Приспособление было изъято. Бегун – дисквалифицирован.
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