УНИКС vs «Химки». Возможно, это битва за место в Евролиге

Встреча УНИКСа и «Химок» в полуфинале Единой лиги обещает стать украшением всего сезона. Прямо сейчас, даже несмотря на фантастическую регулярку в исполнении казанцев, никто не возьмётся предсказать исход этой серии, и мало кто удивится, если вдруг она затянется до пятого матча.

Командам есть, что друг другу припомнить

Осенью химчане без видимых проблем разобрались с УНИКСом на своём паркете; в конце зимы команда из столицы Татарстана ответила тем же самым.



В прошлом сезоне в регулярном чемпионате соперники выдали два матча-триллера. Дома УНИКС победил на последней секунде после прохода Хоакина Колома, хотя ещё за две минуты до конца основного времени хозяева проигрывали 11 очков. В «Химках» посчитали, что судьи не увидели нарушения правила зоны со стороны испанца, и ещё долго протестовали. Во втором круге УНИКС уже сам сумел разбазарить 16-очковое преимущество, но сумел увезти сложнейшую победу из Подмосковья. Месть в том сезоне последовала в «Финале четырёх» — «Химки» обыграли казанцев и конце концов вышли в Евролигу.



В этом сезоне жёлто-синих бросает из стороны в сторону. Осенью они без видимых проблем разобрались с УНИКСом на своём паркете, но в конце зимы команда из столицы Татарстана ответила тем же самым. Правда, «Химки» играли без Алексея Шведа.



Полуфинальная серия — ещё один повод поговорить с глазу на глаз. Есть подозрение, что разговор может получиться очень интересный.

«Химки» без проблем разносят команду — открытие чемпионата. Почему? Серия с «Астаной» обещает быть короткой — за две игры химчане привезли соперникам 53 очка.

Эта серия — мерило всего сезона

И для «Химок», и для УНИКСа главная задача состоит в том, чтобы в следующем сезоне выступать в Евролиге. Конечно, списывать со счетов питерский «Зенит» в серии с ЦСКА заранее нельзя, да и к тому же у сине-бело-голубых все есть шансы поймать «армейцев» на послепобедной эйфории. Но, если всё пойдёт по ежегодному сценарию, то именно финалист Единой лиги получит право сыграть в главном турнире Старого Света. «Химки», например, так и называют серию с УНИКСом — «битва за Евролигу».

Казанцам, несомненно, хотят доказать, что команда так хорошо смотрелась в регулярном чемпионате не из-за везения и что две победы над ЦСКА не были случайностью. «Химкам» же после провального сезона в Евролиге нужно снова выйти в этот турнир и начать всё заново.



Победа в серии (при условии выхода в финал ЦСКА) будет означать, что один из клубов выполнил на сезон задачу минимум.

Расклады

Президент УНИКСа Евгений недавно говорил, что в серии с «Химками» наконец сможет сыграть разыгрывающий Пиеррия Хенри. Американец стал одним из главных открытий регулярки Единой лиги и точно добавит атаке казанцев разнообразия.

У «Химок» же после возвращения Шведа всё вернулось на круги своя. Команде по-прежнему не хватает Энтони Гилла, но подписание Яниса Тиммы позволило жёлто-синим перестроить свою игру. Об этих двух игроках больше всего беспокоится и главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

«Наш соперник — команда Евролиги с очень сильным составом. Очевидно, что будут очень тяжёлые игры. После того, как к ним присоединился Тимма и вернулся Швед после травмы, они стали очень сильными. Нам нужна энергия и концентрация в нападении и жёстко играть в защите», — сказал он.



Три первых игры этой серии пройдут 22, 24 и 27 мая. Если для выявления победителя понадобится больше матчей, то серия продолжится 29 мая и 1 июня.



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