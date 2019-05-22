УНИКС повёл в серии с «Химками», выиграв всего одну четверть

УНИКС и «Химки» проводят этот сезон настолько по-разному, что даже странно, как они умудряются уживаться в одном турнире.

Казанцы едва не выиграли регулярный чемпионат, дважды обыграли будущий лучший клуб Европы московский ЦСКА, в Еврокубке уступили только будущему победителю турнира. В то же время «Химки» лихорадило даже в Единой лиге, команда меняла наставника по ходу сезона, испытывала сложности с составом, 100 дней играла без Алексея Шведа, напрочь провалила сезон в Евролиге.

Но разве кто-то рискнёт назвать команду Римаса Куртинайтиса аутсайдером в серии с УНИКСом? На самом деле, вряд ли. Нас ждёт увлекательнейшая серия, победитель которой имеет шансы попасть в Евролигу — всё будет зависеть от результата параллельной серии «Зенита» и ЦСКА.

УНИКС vs «Химки». Возможно, это битва за место в Евролиге Полуфинал Единой лиги ВТБ обещает быть очень горячим. Эти команды будут драться.

Первый матч полностью оправдал высокие ожидания — нервы, неясность исхода на последней минуте, возвращения в игру, всё как вы любите. Настоящая драма!



Для Казани всё разделилось на «до» и «после», а водоразделом стал перерыв между третьим и четвёртым игровыми отрезками.



«До». До последней четверти матч для подопечных Прифтиса складывался сложно: они неплохо играли внутрь трёхсекундной зоны, классно провоцировали фолы, точно исполняли штрафные, но… У «Химок» был Швед. Если сначала с ним играли довольно плотно, то уже через пять-семь владений защитники стали отпадать от первого номера гостей. Химчане прекрасно этим пользовались — сначала россиянин разбрасывал мяч по дуге, где без промаха били Моня, Тимма, Дженкинс и Зубков, а затем уже взял инициативу в свои руки.

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Несмотря на хорошую игру УНИКСа и преимущество хозяев на подборе, с процентом попаданий химчан они ничего сделать не могли — те как начали матч 4/5, так и продолжали палить с дальней дистанции при малейшей возможности. Это позволяло команде Куртинайтиса отрываться в диапазоне от нуля до «+14» и в общем и целом контролировать игру.



На последнюю четверть УНИКС выходил при «-10».



«После». А вот потом начались чудеса. Подвисший на четырёх фолах Рэймар Морган открыл четверть результативной игрой в атаке, собирал на себе фолы, в защите — перехватывал и накрывал. УНИКС начал десятиминутку с рывка восьмиочкового, и Куртинайтис усадил Шведа передохнуть. А потом случился провал: защитник вышел через две минуты и тут же смазал пять подряд дальних попыток, в то время как на своей половине жёлто-синие продолжали пропускать — то Ндура, то Макколлума. Если в начале четверти УНИКСу удалось засушить атаку соперника на две минуты, то в этот раз засуха продлилась три с половиной. Этого хватило, чтобы вырваться вперёд на шесть очков и довести игру до победы. Не помогла даже невероятная трёшка Шведа за 10 секунд до конца матча.

Если будете смотреть статистику, то отдельно обратите внимание на штрафные УНИКСа — казанцы попали 39/43. Это третий результат сезона по попыткам и повторение лучшего результата по попаданиям. А вот Римас Куртинайтис остался недоволен тем, что «Химки» пробили слишком мало штрафных.



«… Второй момент — судейство. Не хочу жаловаться, но сегодня был неправильный баланс штрафных. В баскетболе так не бывает, чтобы УНИКС пробил 43 раза, а мы — девять. В такой контактной игре это невозможно. Пусть это останется на совести судей. Мы будем двигаться дальше», — сказал главный тренер химчан.

Счёт в серии — 1:0 в пользу казанцев. Следующий матч состоится уже послезавтра, 24 мая, в «Баскет-холле». Всё только начинается!



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