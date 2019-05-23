Чемпион не расслабляется. ЦСКА повёл в серии с «Зенитом»

Когда Сергея Карасёва перед матчем с ЦСКА спросили, что нужно для победы над ЦСКА, форвард сначала пошутил, мол, играть в «Юбилейном». Но, на самом деле, это не так далеко от правды — дома питерцы уже три года огорчают «армейцев», и где гарантии, что эта серия прервётся.



Понятно, что пытаться выиграть серию с ЦСКА — занятие почти безнадёжное, но Жоан Плаза в России работает первый год и так точно не считает. Если следовать традиции и брать домашние встречи, то задача «Зенита» состоит в том, чтобы увезти из Москвы хотя бы одну победу. И жизнь наладится.

В превью к этой серии «Чемпионат» уже рассказал, что сине-бело-голубые могут противопоставить чемпиону. Если вкратце, то гений Плазы проявляется как раз в матчах на вылет, а в «Зенит» никто не верит — именно это может сыграть в его пользу. Тем более, красно-синие только-только стали лучшим клубом Европы и эмоционально истощились.

«Поражение ЦСКА будет полезно для турнира». «Зенит» против чемпиона Жоан Плаза готов дать бой лучшему клубу Европы.

Но, конечно, все эти предматчевые расклады работают только до того момента, пока не прозвучит стартовый свисток.



В том же интервью перед игрой Карасёв говорил, что главное для «Зенита» состоит в том, чтобы не дать ЦСКА смять питерцев в первой же четверти и дойти до более-менее решающих минут с шансами на победу.

В первой половине это сделать получилось. В ответ на попытку сине-бело-голубых взять ЦСКА за счёт активности Джалена Рэйнольдса под кольцом «армейцы» ответили быстрой атакой и широкой ротацией, в которой даже не было заметно получивших отдых Алека Питерса и Нандо де Коло. Однако команды не отрывались друг от друга больше, чем на два точных владения.



Впервые хозяева ушли в отрыв более, чем на пять очков, только ближе к концовке половины. Но из ямы «Зенит» достал Джеррод Ютофф, который положил трёшку под сирену и отправил команды на перерыв с всего лишь «+4» для ЦСКА.

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А вот начало третьей четверти всё же надломило питерцев. Во-первых, ЦСКА стал жёстче играть в обороне, и набор очков стал даваться «Зениту» куда сложнее — за четверть команда Плазы набрала лишь 13 очков. А во-вторых, вскипел недовольный судейскими решениями Рэйнольдс, которому рефери выписали два подряд «технаря» и оставили гостей без их лидера.

После игры Жоан Плаза сказал, что решение судей было обосновано.



«Он не контролирует свои эмоции, что тут ещё можно сказать. Мы знаем, что он очень страстный молодой человек. Это бывает как хорошо, но иногда это играет и против нас, как сегодня», — сказал тренер.



После удаления центрового красно-синие сразу стали пользоваться отсутствием лидера соперника, разрыв начал расти. В «краске» окончательно принялся господствовать Отелло Хантер, для которого этот матч стал самым результативным (22 очка) в сезоне.



На последнюю четверть ЦСКА выходил уже при более-менее комфортном двузначном преимуществе и спокойно доиграл матч до победы.

«Мы не понимали, в какую игру нам нужно играть сегодня, — сказал после игры Жоан Плаза. — Мы просто не имели права вступать в перестрелку с ЦСКА, потому что в таких ситуациях они выиграют девять раз из десяти. Сегодняшнее поражение — целый комплекс причин. Где-то мы чересчур боялись соперника, чересчур уважали его талант. По составу «армейцы» сильнее нас, это очевидно. Но это всего лишь 1-0, надо помнить. Мы проиграли первую четверть всего в два очка, вторую — в два очка, последнюю — в четыре. Мы провалились только в третьей четверти. Мы будем сражаться во второй игре, чтобы такого больше не случилось».

И это очень хорошо, потому что игра №2 — уже послезавтра. Не пропустите.



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