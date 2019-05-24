Операция «косяк». Марихуана + НБА = любовь

Пока весь баскетбольный и не только мир пристально следит за развязкой плей-офф НБА, центровой «Финикса» Ришон Холмс решил немного расслабиться. Да, вы наверняка скажете, что старина Холмс не сильно и напрягался по ходу сезона, поскольку его команда даже не пыталась бороться за этот самый плей-офф. И те, кто так скажет, будут абсолютно правы. Но постойте, дальше ещё интереснее.
На днях у баскетболиста, который вот-вот выйдет на рынок свободных агентов и будет просить у потенциальных работодателей контракт, возникли проблемы с законом.
Марихуана. Именно с ней Ришон Холмс и его приятель Джеймс Уэбб были арестованы, а после отпущены под залог.
Кажется, в этой истории нет ничего удивительного, ведь так? Поменяйте фамилию Холмс на любую другую и поймёте, что эту новость вы уже читали. Такие случаи происходят в НБА на регулярной основе. Разбираемся почему.
В НБА запрещено употребление марихуаны и прочих наркотических препаратов. Это закон, нарушение которого несёт дисквалификацию, прогрессивно увеличивающуюся за повторные «срывы». Однако в последнее время бывшие баскетболисты перестали молчать и всё охотнее рассказывают истории про употребление «травки» во время выступления в лиге.
Рассказам ветеранов можно не верить, но только они на постоянной основе подтверждаются сообщениями о новых задержанных. Глен Дэвис, Кеннет Фарид, Зак Рэндольф, Джей Ар Смит, Майкл Бизли, Марио Чалмерс — этот список можно продолжать долго. Даже прилежный с виду Клэй Томпсон попадался почти с двумя граммами «травы» во время выступления в колледже.
Дошло до того, что спортивное сообщество призывает легализовать коноплю. Тренер действующих чемпионов легендарный Стив Керр рассказал об ужасных болях в спине, а страдания как раз можно было бы облегчить порцией каннабиноидов. Медицинский факт — марихуана действительна может помочь в снятии боли и расслаблении организма.
Кажется, движение к легалайзу уже не остановить. Вопрос лишь в том, как скоро в коллективном соглашении пропадёт пункт, запрещающий курение. Во всяком случае экс-комиссар НБА Дэвид Стерн и комиссар нынешний Адам Сильвер препятствий для этого не видят. Их мотив прост: США как страна идёт по пути легализации марихуаны, а Канада («Торонто Рэпторс», если кто забыл, именно из этой страны) уже дала ей зелёный свет. А лига вроде как не может (или не хочет) запрещать то, что разрешено законами страны.
Логика прослеживается, и, скорее всего, в новом коллективном соглашении действительно не будет пункта о запрете. Даже сейчас игроки не особо прячутся и регулярно попадаются в объективы, держа в руках специальные приспособления для курения или просто с «косяками» в руках.
Это видео можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.
Понятны и опасения. Богатые молодые парни, которым разрешили курить «травку», теперь могут попросту не остановиться и пойти дальше в освоении «запрещёнки».
Понятно, когда игрок или тренер используют марихуану действительно в лечебных целях. Но, смотря на такие видео, кажется, что парни попросту кайфуют и развлекаются.
Или, может, их «лечение» пошло по слишком хорошему пути?
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