«Чем дольше Швед будет сидеть на скамейке, тем хуже будет команде»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после победы во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа (103:98) в эксклюзивном интервью ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Нам очень нужна была победа во втором матче в Казани. Могу сказать, что оба матча «Химки» контролировали, вели в счёте более 10 очков. В первом матче, к сожалению, мы не смогли удержать эту разницу. Зато в следующей игре уже уберегли её и добились непростой победы на выезде. Возвращаемся домой при счёте 1:1 в серии — это нас устраивает. Сейчас надо собраться и играть дома в полную силу.

— Кажется, что во втором матче вы потратили огромное количество эмоций. Был эпизод в последней четверти, когда вы даже вставали на колени, обращаясь к кому-то из своих игроков.

— (Выдыхает.) Я, наверное, умру как игрок. Не могу спать на скамейке, когда идёт такая игра. Отдаюсь полностью эмоциям. И сегодня, наверное, потратил их больше, чем некоторые игроки.

— Лимитировать количество трёхочковых — это главная стратегия на второй матч?

— Если смотреть только на сухую статистику, то в первой игре мы выбросили 41 раз, а забили 17. Это, в принципе, хороший результат, но у нас достаточно сильная передняя линия, и мы должны держать баланс между двухочковыми и трёхочковыми попытками. Во второй игре этот баланс нами был выдержан: выбросили «всего лишь» 30. Для других команд это очень много, а для нас это «всего лишь».

Нас ждут ещё как минимум два матча-триллера! «Химки» обыграли УНИКС Команды переезжают в Подмосковье при равном счёте в серии.

Но не забывайте: это команда комплектовалась под такой стиль баскетбола. У нас много ребят с хорошим дальним броском и поменять стиль игры прямо по ходу сезона очень сложно. Сегодня мне удалось притормозить их. И хорошо, что мои ребята это понимают. Потому и победили, я думаю.

— Получается, что «Химки» — это некий аналог американского «Голден Стэйт Уорриорз»: много дальних бросков, есть суперзвезда, бросающая с любой точки площадки и, кажется, итоговый результат зачастую зависит от того «пошло» или «не пошло» у команды в бросках издали.

— Я соглашусь с вами. Мы больше боремся не с соперником, а с собой. Набрать очки нам не составляет труда. Сыграть тактически правильно в нужный момент — вот здесь нам недостаёт понимания и над этим нужно ещё много работать.

— Как вы оцените игру Алексея Шведа? Понятно, что в нападении он король, но как вам его игра в защите? Вы довольны?

— Не могу сказать, что он был плох в защите. Может быть, он не играет американскую защиту, где игроки прихватывают своего оппонента с половины площадки, садятся в ноги и прессингуют активно. Но Алексей умён и занимает в защите тактически правильные места, что позволяет ему сэкономить каких-то сил для нападения. Сейчас он в хороших кондициях.

Во втором матче он сыграл почти 37 минут, но я не сомневаюсь, что если бы надо было сыграть сразу ещё один матч, то он был смог спокойно. Он обладает важным качеством — отдыхать на поляне. Во время тайм-аутов, во время пробития штрафных. Это важное качество для больших игроков.

Мы прекрасно видим, как играет тот же Леброн Джеймс в НБА, который проводит больше 80 матчей, проводит на площадке чуть не по 48 минут и забивает больше всех. Я рад, что Лёша может находиться на паркете долго. Мы должны быть честными: чем дольше Швед будет сидеть на скамейке, тем хуже будет команде.

Больше текстов о европейском баскетболе читайте в телеграм-канале «Перехват».