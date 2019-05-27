Быстрый прорыв в политику. Марчюлёнис получил место в Европарламенте

Вчера, 26 мая, завершились выборы в Европейский парламент. Они прошли в 28 государствах — членах Евросоюза. В том числе выборы состоялись и в Литве, у которой в этом органе есть 11 мест. Одно из них занял Шарунас Марчюлёнис.



Вообще, о том, что бывший баскетболист — один из лучших советских игроков, легенда литовского баскетбола, член Зала славы НБА и ФИБА — будет участвовать в выборах, стало известно в конце февраля 2019 года. Глава «Союза крестьян и зелёных Литвы» Рамунас Карбаускис лично попросил Марчюлёниса поучаствовать, потому что считал, что приход таких личностей в литовскую политику только поможет ей развиваться.

Тогда же 54-летний Марчюлёнис обратился к партии с такими словами: «Большинство политиков, которые отбывают свои сроки в Европейском парламенте, это просто пассажиры потерянного поезда. Даже несмотря на то что у них есть все шансы, они не могут достойно представить национальные интересы».



Экс-баскетболист моментально набрал 10 тысяч подписей, которые нужны для регистрации кандидатом.



В Литве решение Марчюлёниса участвовать в выборах приняли с оживлением. Даже несмотря на то что напрямую в политике он никогда не участвовал, в стране помнят об одном интересном случае. Через пару лет после завершения карьеры в НБА, уже после того как Литва обрела независимость, литовские власти дали Марчюлёнису должности чрезвычайного посла и почётного уполномоченного министра Литовской Республики в США. Это было нужно для того, чтобы он помог стране через так называемую баскетбольную дипломатию: обладая огромным авторитетом по обе стороны океана, он встретился с несколькими членами американского конгресса, среди которых был и имевший литовские корни Джон Симкус. Всё это вместе помогло организовать визит в Литву Джорджа Буша-младшего. До этого президенты США никогда не посещали страну.

«Ты должен пасти этих золотых овец». Марчюлёнис — о сборной-1988 Звезда сеульской «золотой» сборной вспоминает драки на тренировках, атмосферу Олимпиады и Александра Гомельского.

Место в Европейском парламенте — новый вызов для бывшей звезды советской и литовской сборных. Несмотря на то что конкуренция была довольно высока — за места боролись члены 18 политических партий и различных движений, — Шарунасу удалось обойти многих видных политиков. За экс-баскетболиста проголосовали 32 тыс. 951 человек. Марчюлёнис стал вторым в партийном списке и займёт одно из 11 мест, которые есть у Литвы в ЕП.



Ранее литовец говорил, что планирует создать внутри органа комитет молодёжи и спорта, да и в принципе работать в области популяризации здорового образа жизни. Помимо этого, он хочет укрепить отношения Литвы и США и надеется, что его интернациональный опыт поможет ему быть услышанным в Брюсселе.